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“เอส โคล่า” ผนึก “สมาคมวอลเลย์บอล” เชียร์นักตบสาวไทย สนับสนุนศึกวอลเลย์บอล VNL 2026

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) โดยเครื่องดื่ม “เอส โคล่า” เครื่องดื่มอัดลมสำหรับเจนซ่า เดินหน้าสนับสนุนวงการกีฬาของไทยอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดร่วมกับสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชันส์ลีก 2026 (Volleyball Nations League 2026 : VNL 2026) รายการวอลเลย์บอลระดับโลกที่รวบรวมสุดยอดทีมชาติหญิงจากทั่วโลกมาประชันฝีมือ ท่ามกลางความสนใจจากแฟนกีฬาชาวไทยและแฟนวอลเลย์บอลทั่วโลก โดยจัดการแข่งขันสนามที่ 2 ที่กรุงเทพมหานคร ณ อินดอร์สเตเดียม หัวหมาก ระหว่างวันที่ 17 - 21 มิถุนายน 2569

การร่วมสนับสนุนการแข่งขัน VNL 2026 ในครั้งนี้ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ “เอส โคล่า” ในการผลักดันและพัฒนาวงการกีฬาของไทย พร้อมร่วมสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่กล้าก้าวตาม Passion ผ่านพลังของกีฬา ความมุ่งมั่น และการทำงานเป็นทีม ซึ่งเป็นคุณค่าที่สอดคล้องกับ DNA ของแบรนด์ที่สนับสนุนให้ทุกคนกล้าปลดปล่อย Passion และก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเอง


นอกจากการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของมหกรรมการแข่งขันวอลเลย์บอลระดับโลกแล้ว “เอส โคล่า” ยังจัดเต็มกิจกรรมสุดซ่า พร้อมสร้างสีสันและยกระดับประสบการณ์การเชียร์ให้สนุกยิ่งกว่าเดิม ภายในสนามเต็มไปด้วยพลังจากกองเชียร์สุดซ่าที่ร่วมกันส่งเสียงเชียร์นักตบสาวไทย และสร้างบรรยากาศแห่งความประทับใจตลอดการแข่งขัน ไฮไลต์สำคัญอยู่ในช่วงพักการแข่งขัน เมื่อ “เอส โคล่า” ส่งน้อง ๆ ทีมเชียร์และเหล่านักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย นำโดย บุ๋มบิ๋ม - ชัชชุอร โมกศรี, สอง - วิภาวี ศรีทอง และ ยูฟ่า - ดลพร สินโพธิ์ ลงสนามร่วมทักทายแฟน ๆ อย่างใกล้ชิด พร้อมแจกของที่ระลึกสุดเอ็กซ์คลูซีฟจากเอส โคล่า ทั้งเสื้อและกระเป๋า สร้างรอยยิ้มและเสียงเชียร์กระหึ่มทั่วทั้งฮอลล์การแข่งขัน

ขณะที่บริเวณด้านนอกสนามยังอัดแน่นด้วยบูทกิจกรรมสุดมันส์ที่เปิดโอกาสให้แฟนกีฬาได้ร่วมสนุกตลอดทั้งวัน รวมถึงบริการรถรางรับ - ส่งภายในงานที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้เข้าชมงานได้อย่างทั่วถึง ตอกย้ำ Passion ของ “เอส โคล่า” ในการร่วมสร้างประสบการณ์กีฬาที่เต็มไปด้วยความสนุก ความ Awesome ให้พี่น้องชาวไทย ส่วนผลการแข่งขันของทัพตบลูกยางสาวไทย

ติดตามกิจกรรมดี ๆ และความสนุกจาก “เอส โคล่า” ได้ที่ Facebook : est Cola
































“เอส โคล่า” ผนึก “สมาคมวอลเลย์บอล” เชียร์นักตบสาวไทย สนับสนุนศึกวอลเลย์บอล VNL 2026
“เอส โคล่า” ผนึก “สมาคมวอลเลย์บอล” เชียร์นักตบสาวไทย สนับสนุนศึกวอลเลย์บอล VNL 2026
“เอส โคล่า” ผนึก “สมาคมวอลเลย์บอล” เชียร์นักตบสาวไทย สนับสนุนศึกวอลเลย์บอล VNL 2026
“เอส โคล่า” ผนึก “สมาคมวอลเลย์บอล” เชียร์นักตบสาวไทย สนับสนุนศึกวอลเลย์บอล VNL 2026
“เอส โคล่า” ผนึก “สมาคมวอลเลย์บอล” เชียร์นักตบสาวไทย สนับสนุนศึกวอลเลย์บอล VNL 2026
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