“เอส โคล่า” ผนึก “สมาคมวอลเลย์บอล” เชียร์นักตบสาวไทย สนับสนุนศึกวอลเลย์บอล VNL 2026

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) โดยเครื่องดื่ม “เอส โคล่า” เครื่องดื่มอัดลมสำหรับเจนซ่า เดินหน้าสนับสนุนวงการกีฬาของไทยอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดร่วมกับสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชันส์ลีก 2026 (Volleyball Nations League 2026 : VNL 2026) รายการวอลเลย์บอลระดับโลกที่รวบรวมสุดยอดทีมชาติหญิงจากทั่วโลกมาประชันฝีมือ ท่ามกลางความสนใจจากแฟนกีฬาชาวไทยและแฟนวอลเลย์บอลทั่วโลก โดยจัดการแข่งขันสนามที่ 2 ที่กรุงเทพมหานคร ณ อินดอร์สเตเดียม หัวหมาก ระหว่างวันที่ 17 - 21 มิถุนายน 2569
การร่วมสนับสนุนการแข่งขัน VNL 2026 ในครั้งนี้ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ “เอส โคล่า” ในการผลักดันและพัฒนาวงการกีฬาของไทย พร้อมร่วมสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่กล้าก้าวตาม Passion ผ่านพลังของกีฬา ความมุ่งมั่น และการทำงานเป็นทีม ซึ่งเป็นคุณค่าที่สอดคล้องกับ DNA ของแบรนด์ที่สนับสนุนให้ทุกคนกล้าปลดปล่อย Passion และก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเอง
นอกจากการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของมหกรรมการแข่งขันวอลเลย์บอลระดับโลกแล้ว “เอส โคล่า” ยังจัดเต็มกิจกรรมสุดซ่า พร้อมสร้างสีสันและยกระดับประสบการณ์การเชียร์ให้สนุกยิ่งกว่าเดิม ภายในสนามเต็มไปด้วยพลังจากกองเชียร์สุดซ่าที่ร่วมกันส่งเสียงเชียร์นักตบสาวไทย และสร้างบรรยากาศแห่งความประทับใจตลอดการแข่งขัน ไฮไลต์สำคัญอยู่ในช่วงพักการแข่งขัน เมื่อ “เอส โคล่า” ส่งน้อง ๆ ทีมเชียร์และเหล่านักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย นำโดย บุ๋มบิ๋ม - ชัชชุอร โมกศรี, สอง - วิภาวี ศรีทอง และ ยูฟ่า - ดลพร สินโพธิ์ ลงสนามร่วมทักทายแฟน ๆ อย่างใกล้ชิด พร้อมแจกของที่ระลึกสุดเอ็กซ์คลูซีฟจากเอส โคล่า ทั้งเสื้อและกระเป๋า สร้างรอยยิ้มและเสียงเชียร์กระหึ่มทั่วทั้งฮอลล์การแข่งขัน
ขณะที่บริเวณด้านนอกสนามยังอัดแน่นด้วยบูทกิจกรรมสุดมันส์ที่เปิดโอกาสให้แฟนกีฬาได้ร่วมสนุกตลอดทั้งวัน รวมถึงบริการรถรางรับ - ส่งภายในงานที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้เข้าชมงานได้อย่างทั่วถึง ตอกย้ำ Passion ของ “เอส โคล่า” ในการร่วมสร้างประสบการณ์กีฬาที่เต็มไปด้วยความสนุก ความ Awesome ให้พี่น้องชาวไทย ส่วนผลการแข่งขันของทัพตบลูกยางสาวไทย
ติดตามกิจกรรมดี ๆ และความสนุกจาก “เอส โคล่า” ได้ที่ Facebook : est Cola