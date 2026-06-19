ไอคอนสยาม จับมือ กรุงไทย – KTC เปิดมิติใหม่แห่ง Luxury Retail Experience มอบประสบการณ์เหนือระดับสำหรับลูกค้า Wealth ตอกย้ำการเป็น Global Experiential Destination
ไอคอนสยาม แลนด์มาร์กระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยา เดินหน้าตอกย้ำความเป็น Global Experiential Destination และจุดหมายปลายทางแห่งไลฟ์สไตล์ลักชัวรีเหนือระดับ (Experiential Luxury Destination) ร่วมกับธนาคารกรุงไทย และ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด หรือ KTC จัดกิจกรรม “Private Luxury Shopping Experience” สำหรับกลุ่มลูกค้า Wealth โดยเฉพาะ เพื่อมอบประสบการณ์แบบ Customer-Centric Experience ผ่านการช้อปปิ้งเหนือระดับแบบเฉพาะบุคคล (Personalized Luxury Experience) ที่ออกแบบอย่างพิถีพิถัน ผสานโลกของแฟชั่น ศิลปะ ไลฟ์สไตล์ และศาสตร์แห่งรสชาติเข้าไว้ด้วยกันอย่างสมบูรณ์แบบ
ความร่วมมือครั้งนี้สะท้อนกลยุทธ์ของไอคอนสยาม ที่มุ่งสร้าง Meaningful Luxury Experience ผ่านการคัดสรรสิทธิประโยชน์และกิจกรรมเอ็กซ์คลูซีฟร่วมกับพาร์ตเนอร์ระดับแนวหน้า เพื่อยกระดับประสบการณ์ให้ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของกลุ่มลูกค้าศักยภาพสูง (Affluent & Wealth Segment) ที่แสวงหาความแตกต่าง เฉพาะตัว และที่หาไม่ได้จากที่อื่น (Exclusive & One-of-a-kind Experience)
โดยกิจกรรม “Private Luxury Shopping Experience” ครั้งนี้มอบความเหนือระดับให้กลุ่มลูกค้า Wealth ได้สัมผัสความเอ็กซ์คลูซีฟจากแบรนด์ลักชัวรีระดับโลกภายในไอคอนสยาม เริ่มด้วยประสบการณ์พิเศษด้านศิลปะจาก Gucci ที่นำเสนอ Personalized Illustration Session กิจกรรมวาดภาพเฉพาะบุคคลโดยศิลปินชื่อดัง ซึ่งถ่ายทอดเรื่องราวและตัวตนของลูกค้าคนสำคัญผ่านผลงานศิลปะที่มีเพียงหนึ่งเดียว เพื่อมอบเป็นของที่ระลึกสุดพิเศษที่เชื่อมโยงแบรนด์ ศิลปะ และตัวตนของแต่ละท่านเข้าด้วยกัน ขณะที่ Louis Vuitton ต้อนรับแขกคนสำคัญด้วยการเปิดประตูเชื้อเชิญเข้าสู่ Louis Vuitton L’Appartement พื้นที่รับรองส่วนตัว (Private Luxury Space) ภายในไอคอนสยาม พร้อมกิจกรรม Art of Packing Session ที่ถ่ายทอดศาสตร์แห่งการจัดกระเป๋าในแบบฉบับเมซงระดับโลก ผ่านบริการที่ออกแบบขึ้นเฉพาะบุคคล เพื่อสะท้อนมาตรฐานการต้อนรับในระดับ Luxury Hospitality
ด้าน Tiffany & Co. มอบช่วงเวลาที่น่าประทับใจผ่านกิจกรรม Icons In-store Activation พร้อมพรีวิวคอลเลกชัน HardWear ให้ได้สัมผัสก่อนใคร ทั้งยังเพิ่มความเอ็กซ์คลูซีฟด้วยรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ของเมนูไอศกรีมสูตรพิเศษจาก Torry’s Ice Cream ที่รังสรรค์ขึ้นเฉพาะสำหรับ Tiffany & Co. และมีให้ลิ้มลองเฉพาะภายในบูติกเท่านั้น สะท้อนแนวคิด Immersive Brand Experience ที่เชื่อมโยงโลกของแฟชั่น ไลฟ์สไตล์ และประสบการณ์แห่งการรับรู้ผ่านประสาทสัมผัสเข้าด้วยกัน ก่อนปิดท้ายวันด้วยมื้ออาหารระดับเวิลด์คลาส ณ ร้านอาหารมิชลินสตาร์ Blue by Alain Ducasse ที่เติมเต็ม Luxury Journey ครั้งนี้ให้ครบทุกมิติทั้งด้านแฟชั่น ศิลปะ การบริการ และรสสัมผัสอันประณีตของศาสตร์การทำอาหารชั้นสูง
ภายในงานได้รับเกียรติจากผู้บริหารระดับสูงของธนาคารกรุงไทย KTC และไอคอนสยามเข้าร่วม ได้แก่ ดร.รัฐยา ทองรัตน์ ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย, คุณประณยา นิถานานนท์ ผู้บริหารสูงสุดสายงานการตลาดบัตรเครดิต เคทีซี หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน), คุณสรัลธร อัศเวศน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน Customer Centricity & Relationship บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด และ คุณระวี คุณวิภูศีลกุล ผู้อำนวยการ ผู้บริหารกลุ่มงาน Customer Engagement Group 1 บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด
ทั้งนี้ความร่วมมือระหว่างไอคอนสยาม ธนาคารกรุงไทย และ KTC ในครั้งนี้ ไม่เพียงสะท้อนพลังของ Strategic Partnership ที่เชื่อมโยงพันธมิตรจากหลากหลายอุตสาหกรรม ทั้งการเงิน ไลฟ์สไตล์ และลักชัวรีแบรนด์ เพื่อร่วมกันสร้าง Extraordinary Customer Experience และนิยามใหม่ของการดูแลลูกค้ากลุ่ม Wealth ผ่านประสบการณ์ที่แตกต่าง มีคุณค่า และน่าจดจำ ยังตอกย้ำการเป็นจุดหมายปลายทางแห่งประสบการณ์ระดับโลก Global Experiential Destination ของไอคอนสยาม ที่มอบช่วงเวลาสุดพิเศษและความประทับใจเหนือความคาดหมายในทุกมิติของการใช้ชีวิตได้อย่างแท้จริง