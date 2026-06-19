“แม็คโคร โชห่วย โชว์โปร ออนทัวร์ 2026” ครั้งที่ 17 ภายใต้แนวคิด “โปรไหน ใครๆ ก็มา” ประเดิมที่แรกอุดรธานี

อุดรธานี - 19 มิถุนายน 2569- นายจักรพันธ์ จันทรภูมิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ให้เกียรติเป็นประธาน เปิดงาน “แม็คโคร โชห่วย โชว์โปร ออนทัวร์ 2026” โดยมี คุณกันเบ ภัค ประธานจัดงานแม็คโคร โชห่วย ครั้งที่ 17 พร้อมด้วยผู้บริหาร บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ ในการนี้มี นายสรายุทธ คงประสานกาล รองประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี มาร่วมงานด้วย
“แม็คโคร” ผู้นำธุรกิจค้าส่ง ภายใต้ บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) เปิดฉากกิจกรรมงาน “แม็คโคร โชห่วย โชว์โปร ออนทัวร์ 2026” ครั้งที่ 17 ภายใต้แนวคิด “โปรไหน ใครๆ ก็มา” มุ่งเสริมพลังผู้ประกอบการร้านโชห่วยทุกรุ่นให้ขายดี มีกำไร พร้อมต่อยอดความสำเร็จจากรุ่นสู่รุ่น โดยงานนี้จัดเต็มเพื่อชาวโชห่วยและผู้ประกอบการร้านค้า ขนทัพสินค้าคุณภาพราคาพิเศษจากมิตรแท้โชห่วย, Makro Pro และแบรนด์ชั้นนำอย่าง aro และ Savepak มา
พร้อมกับไฮไลต์กิจกรรมและสิทธิประโยชน์มากมาย อาทิ โชห่วย โชว์ยอด (ซื้อ): ชอปสูงสุดในแต่ละวัน รับรถเข็นทองคำไปขนสินค้าทันที, โชห่วย โชว์ PROMPT : ออกแบบร้านในฝันให้เป็นภาพจริงด้วยระบบ AI , โชห่วยตะกร้าทองคำ & 21 Days Challenge : สั่งซื้อผ่านแอป Makro Pro รับสิทธิ์ได้ของรางวัลพิเศษและลุ้นรับตู้แช่สินค้ามูลค่า 5,000 บาท, LUCKY DRAW : ลุ้นรับรางวัลใหญ่ มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า, เจาะลึกเทคนิค : เผยความลับ TOP 10 สินค้ากำไรดี และเทคนิคสร้างยอดขายจากตัวแทนมิตรแท้โชห่วย
โดยประเดิมปักหมุดภาคอีสานเป็นที่แรก ณ แม็คโคร สาขาอุดรธานี ตั้งแต่วันที่ 18-21 มิถุนายน 2569 นี้ และเตรียมพบกับ “แม็คโคร โชห่วย โชว์โปร ออนทัวร์ 2026” ครั้งที่ 2 ชลบุรี (30 กรกฏาคม - 2 สิงหาคม 2569) ครั้งที่ 3 หาดใหญ่ (20-23 สิงหาคม 2569) ครั้งที่ 4 เชียงใหม่ (24-27 กันยายน 2569) และ ครั้งที่ 5 ศรีนครินทร์ (15-18 ตุลาคม 2569)