NSL Foods ชูนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต Food Innovation คุณภาพ-อร่อย-สะดวก มาตรฐาน ฮาลาล เฮลท์ตี้ ครบวงจร ในงาน THAIFEX 2026
ฉลองครบรอบ 23 ปี ยิ่งใหญ่ ดันนวัตกรรมอาหารไทยสู่เวทีโลก
บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) หรือ NSL Foods ฉลองครบรอบ 23 ปีอย่างยิ่งใหญ่ ภายใต้แนวคิด “Happier Together Your Daily Taste of Joy – เสิร์ฟสุขไปด้วยกัน อร่อยง่ายได้ทุกวัน” ตอกย้ำภาพลักษณ์องค์กรอาหารไทยที่เติบโตในฐานะผู้ผลิตแซนด์วิชอบร้อน (OEM) ให้กับร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven และยังเป็นผู้ผลิตอาหาร เบเกอรี่ และเครื่องดื่มครบวงจร ที่มีเครือข่ายส่งออกครอบคลุมกว่า 23 ประเทศทั่วโลก พร้อมเติบโตควบคู่ด้านนวัตกรรมอาหารไทยบนเวทีระดับนานาชาติในงาน THAIFEX – Anuga Asia 2026
ภายในงานปีนี้ NSL มาในคอนเซ็ปต์ “NSL Happier Together Your Daily Taste of Joy– เสิร์ฟสุขไปด้วยกัน อร่อยง่ายได้ทุกวัน” ถ่ายทอดแนวคิดการเติบโตบนพื้นฐานของ “คุณภาพ-ความเชื่อมั่น-นวัตกรรม” ผ่านไลน์ผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ ทั้งความสะดวก ความอร่อย และมาตรฐานระดับสากล ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มขนมหวานและอาหารพร้อมรับประทานอย่าง Kroven ข้าวเหนียวมะม่วง รวมถึงข้าวแท่งหลากหลายเมนูที่ออกแบบมาเพื่อไลฟ์สไตล์เร่งรีบ ขณะเดียวกัน NSL ยังเร่งเกมรุกตลาดต่างประเทศผ่าน NSL Intertrade (2023) Co., Ltd. ที่มีประสบการณ์บุกตลาดโลกมากกว่า 20 ปี นำทัพสินค้าส่งออกอย่างกะทิแบรนด์ Natural Bloom น้ำมะพร้าว Coco Cool และน้ำผลไม้ Jus Cool มาจัดแสดง เพื่อสะท้อนศักยภาพอาหารและเครื่องดื่มไทยในตลาดสากล
อีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญ คือ การเปิดตัวนวัตกรรมใหม่ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโซน “New to Market Street” ของงาน THAIFEX – Anuga Asia 2026 ได้แก่ “Lisno Black Truffle Cream Cheese” ครีมชีสพรีเมียมเนื้อเนียนนุ่ม ผสานกลิ่นหอมเฉพาะตัวของ Black Truffle ในรสชาติที่เข้าถึงง่าย ตอบโจทย์ผู้บริโภครุ่นใหม่ที่มองหาประสบการณ์อาหารระดับพรีเมียมในชีวิตประจำวัน
พร้อมกันนี้ NSL ยังสร้างความโดดเด่นด้วย “KHOW THANG: The Next-Gen High-Protein Rice Bar (Labb Flavour)” นวัตกรรมข้าวแท่งโปรตีนสูง ที่ได้รับคัดเลือกเข้าสู่เวที THAIFEX – TasteInnovation Show Finalists 2026 โดยต่อยอดเอกลักษณ์อาหารไทยผ่านรส “ลาบ” ผสานอกไก่และ “งาขี้ม่อน” ซูเปอร์ฟู้ดไทย พร้อมเสริม BCAAs และ L-Carnitine ตอบโจทย์ผู้บริโภคสายสุขภาพในรูปแบบพร้อมรับประทาน พกพาง่าย และให้คุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน
นอกจากการพัฒนาสินค้า NSL ยังเดินหน้าขยายโอกาสทางธุรกิจผ่าน “NSL HORECA Solutions” โซลูชันครบวงจรสำหรับผู้ประกอบการร้านอาหาร โรงแรม และคาเฟ่ ตั้งแต่ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่คาว-หวาน การพัฒนาเมนูเฉพาะกลุ่ม ไปจนถึงบริการ Catering และ Food Service โดยมีทีมเชฟและนักวิจัยร่วมพัฒนาสินค้าเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ อาทิ บริการจัดเลี้ยง Catering และ Food Service ที่เน้น คุณภาพ อร่อย สะดวก เช่น เมนูข้าวแท่งในรูปแบบบูธและ Food Truck ตลอดจนผลิตภัณฑ์จาก NSL BAW (Bake A Wish) โอซาก้าครีมพัฟสูตร Japanese Homemade ที่โดดเด่นด้านความนุ่มละมุน สะท้อนการขยายพอร์ตสินค้าพรีเมียมของ NSL สู่ตลาดไลฟ์สไตล์และของฝาก ที่เหมาะสำหรับทุกโอกาสสำคัญ
อีกกลยุทธ์สำคัญที่ถูกจับตามอง คือ การรุกตลาดฮาลาลผ่าน “NSL Halal Destination” ด้วยผลิตภัณฑ์ฮาลาลหลากหลายเมนูที่เข้าถึงผู้บริโภคในร้านสะดวกซื้อ ทั้งแซนด์วิชอบร้อนที่ร่วมพัฒนากับแบรนด์ เนื้อแท้ รวมถึงกลุ่มขนมปัง และเครื่องดื่ม เพื่อรองรับการเติบโตของตลาดประเทศ OIC โดยเน้นการวิจัยและพัฒนารสชาติให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมการบริโภคของแต่ละภูมิภาค
ด้านการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน NSL ยังคงเดินหน้าสนับสนุนเกษตรกรไทยและยกระดับวัตถุดิบไทยสู่เวทีโลก ภายใต้แนวคิด Product of Thailand ผ่านกระบวนการจัดหาวัตถุดิบอย่างรับผิดชอบ ทั้งมะพร้าว ลิ้นจี่ มะขาม และข้าว ควบคู่การดำเนินงานตามมาตรฐานการผลิตระดับสากล เพื่อสร้างคุณค่าตลอดห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน
ในด้านการลงทุน บริษัทเตรียมเปิด “NSL Integration” โรงงานแห่งใหม่ที่รองรับการผลิตกลุ่มขนมปัง เบเกอรี่ และอาหารพร้อมรับประทานแบบครบวงจร โดยมีกำหนดเริ่มดำเนินการในไตรมาส 3 ปี 2569 สะท้อนแผนยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันและรองรับดีมานด์ตลาดโลกที่ขยายตัวต่อเนื่อง
ความสำเร็จของ NSL ยังได้รับการการันตีผ่านรางวัลระดับประเทศในปี 2025 ทั้ง Prime Minister’s Export Award 2025 ด้าน Best Sustainable Export จากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และรางวัล Best Company Performance จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตอกย้ำศักยภาพองค์กรที่เติบโตควบคู่กับความยั่งยืน
ทั้งนี้ NSL จะจัดแสดงนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ภายในงาน THAIFEX – Anuga Asia 2026 ณ บูธ 3-B01 อาคาร Challenger Hall 3 ระหว่างวันที่ 26–31 พฤษภาคม 2569 โดยสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: NSL Foods PLC และเว็บไซต์ www.nslfoods.com