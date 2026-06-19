ททท. ชวนออกเดินทางค้นหาประสบการณ์ท่องเที่ยวครั้งใหม่ ตามรอยขุมทรัพย์ 8 มรดกโลกของไทย

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดตัวโครงการ “Heritage Treasure เที่ยวไทย ล่ามรดกโลก” ชวนคนไทยออกเดินทางสู่ 8 มรดกโลกของไทย ผ่านประสบการณ์ท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่ผสานเกม การสำรวจ และเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน ภายใต้นโยบายการท่องเที่ยวปี 2569 ที่มุ่งขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยจาก “การท่องเที่ยวเชิงปริมาณ” สู่ “การท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ” ตามแนวคิด Value is the New Volume
เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวจากการ “ไปชมสถานที่” ให้กลายเป็นการออกเดินทางเพื่อ “ตามหา ค้นพบ และสะสมประสบการณ์” ในพื้นที่ที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก
ประเทศไทยมีแหล่งมรดกโลกที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจาก UNESCO รวม 8 แห่ง แบ่งเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม 5 แห่ง และมรดกโลกทางธรรมชาติ 3 แห่ง ได้แก่ เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวาร
นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง เมืองโบราณศรีเทพ ภูพระบาท เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่–ห้วยขาแข้ง กลุ่มป่าดงพญาเย็น–เขาใหญ่ และกลุ่มป่าแก่งกระจาน ซึ่งแต่ละแห่งล้วนเป็นขุมทรัพย์ทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพที่ทรงคุณค่าของประเทศ
โครงการ “Heritage Treasure เที่ยวไทย ล่ามรดกโลก” พัฒนาขึ้นในรูปแบบ Gamification ผ่านเทคโนโลยี AR โดยนักท่องเที่ยวจะได้เดินทางไปยังพื้นที่จริง ผ่านแนวคิด “ล่า – ท้า – แลก – เที่ยว” “ล่า” ออกเดินทางไปยังแหล่งมรดกโลกเพื่อตามหา Heritage Items “ท้า” ทำภารกิจสะสมไอเทมที่เชื่อมโยงกับเรื่องราวของสถานที่ “แลก” สะสมไอเทมเพื่อแลกรับสิทธิประโยชน์หรือของรางวัล และ “เที่ยว” ต่อยอดให้เกิดการเข้าพัก การใช้จ่าย และการกระจายรายได้ในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวมรดกโลก ไฮไลต์ของรางวัล อาทิ ดีลพิเศษ ส่วนลดสินค้าและบริการ Voucher สปา โรงแรม ที่พัก และสิทธิประโยชน์จากพันธมิตร กว่า 2,000 รายการ
ททท. มุ่งหวังให้โครงการ “Heritage Treasure เที่ยวไทย ล่ามรดกโลก” เป็นอีกหนึ่งกลไกในการกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ เกิดประสบการณ์ท่องเที่ยวเชิงคุณค่าในพื้นที่ที่ได้รับการยอมรับในระดับโลกที่ตอบโจทย์นักท่องเที่ยวหลากหลายกลุ่ม เพิ่มมูลค่าการเดินทาง กระจายรายได้สู่ท้องถิ่น ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงอัตลักษณ์ วัฒนธรรม ธรรมชาติ และความยั่งยืน
ผู้ที่สนใจเดินทางตามรอยแหล่งมรดกโลกของไทยทั้ง 8 แห่ง สามารถร่วมกิจกรรมเกมได้ที่เว็บไซต์ www.Heritage-Treasure.com พร้อมติดตามรายละเอียด โปรโมชัน ส่วนลด และสิทธิพิเศษต่าง ๆ ของโครงการ ได้ที่ Facebook Page: Heritage Treasure เที่ยวไทย ล่ามรดกโลก