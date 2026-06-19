“ตลาดรังสิต” เขย่าตลาดเช้าเมืองไทย! ปักหมุดสู่ Breakfast Destination แห่งใหม่ ดันโปรแรง “นาทีทอง” ปลุกกำลังซื้อทั้งปี

ตลาดรังสิต สร้างแรงสั่นสะเทือนวงการตลาดสด ประกาศทรานส์ฟอร์มครั้งใหญ่ สู่การเป็น “Breakfast Destination” จุดหมายปลายทางมื้อเช้าแห่งใหม่ของคนเมือง ตอกย้ำศักยภาพทำเลทองย่านรังสิต พร้อมชูจุดขาย “สะดวก-คุ้มค่า-ครบจบในที่เดียว” รับพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ที่ต้องการทั้งความรวดเร็วและคุณภาพในทุกเช้า
ภายใต้การบริหารของ บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด ตลาดรังสิต — แลนด์มาร์กระดับตำนานที่ครองใจผู้บริโภคมากว่า 60 ปี — กำลังก้าวสู่บทใหม่ ด้วยการยกระดับจาก “ตลาดสด” สู่ “ไลฟ์สไตล์เดสติเนชันยามเช้า” อย่างเต็มรูปแบบ สะท้อนวิสัยทัศน์ที่ไม่หยุดนิ่ง และการปรับตัวอย่างเฉียบคมในยุคการแข่งขันสูง
หนึ่งในไฮไลต์ที่ทำให้ตลาดรังสิตยังคง “แตกต่างและโดดเด่น” คือการเป็นศูนย์รวมอาหารเช้าและเมนูอร่อยระดับตำนานที่ครองใจผู้บริโภคมาอย่างยาวนาน ตั้งแต่ขนมครกสูตรโบราณหวานน้อย กระเพาะปลาเครื่องแน่นรสกลมกล่อม น้ำเต้าหู้หอมมันคู่ปาท่องโก๋ทอดสดใหม่ หมูสะเต๊ะหอมกรุ่นเสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้มสูตรเข้มข้น ไปจนถึงเมนูยอดนิยมอย่างข้าวเหนียวหมูทอด เนื้อทอดร้านดังประจำตลาด ขนมปังหน้าหมูทอดกรอบไม่อมน้ำมัน และกุยช่ายนึ่งแป้งบางไส้แน่นที่ทำสดใหม่ตลอดวัน ขณะที่สายของหวานก็สามารถอิ่มอร่อยกับมันย่าง มันบด และกล้วยปิ้งหอมหวานละมุนลิ้น รวมถึงทุเรียนคุณภาพที่มีจำหน่ายตลอดปี และข้าวเหนียวมะม่วงรสชาติกลมกล่อม ซึ่งล้วนเป็นเมนูยอดนิยมที่ดึงดูดให้ผู้คนจำนวนไม่น้อยต้อง “ตั้งนาฬิกาปลุก” เพื่อมาจับจองตั้งแต่เช้า และเลือกซื้อของอร่อยกลับบ้านกันอย่างคึกคัก
ไฮไลต์สำคัญที่ถูกจับตามอง คือแคมเปญ “กริ๊งๆ นาทีทอง” โปรโมชันสุดเร้าใจที่เตรียมจัดต่อเนื่องตลอดทั้งปี เปิดโอกาสให้ผู้บริโภคได้ช้อปสินค้าและอาหารในราคาพิเศษแบบจำกัดเวลา สร้างสีสันใหม่ให้ตลาด พร้อมช่วยลดภาระค่าครองชีพในยุคเศรษฐกิจผันผวน
นอกจากเกมการตลาดที่เข้มข้น ตลาดรังสิตยังเดินหน้าพัฒนาสภาพแวดล้อมอย่างจริงจัง ทั้งความสะอาด ความเป็นระเบียบ และความสะดวกสบาย เพื่อยกระดับประสบการณ์ให้เทียบชั้นตลาดยุคใหม่ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนเมืองได้อย่างครบถ้วน
ปัจจุบัน ตลาดรังสิตถูกพัฒนาเป็นพื้นที่เชิงไลฟ์สไตล์เต็มรูปแบบ ครอบคลุมทุกมิติการใช้ชีวิต ไม่ว่าจะเป็น “ตลาดสดรังสิต” สำหรับวัตถุดิบคุณภาพ “เรือนรังสิต” โซน Grab & Go ที่ตอบโจทย์ความเร่งรีบ “ครัวรังสิต” สำหรับสายกินตัวจริง ไปจนถึงโซนแฟชั่นและไลฟ์สไตล์กว่า 1,000 แผงค้า และตลาดนัดตลอดทั้งสัปดาห์
การรีแบรนด์ครั้งนี้ ไม่เพียงสะท้อนการปรับตัวของตลาดรังสิตในรอบกว่า 6 ทศวรรษ แต่ยังเป็น “สัญญาณสำคัญ” ว่าตลาดสดไทยกำลังก้าวเข้าสู่ยุคใหม่—ยุคที่ “ประสบการณ์” จะกลายเป็นหัวใจของการจับจ่ายอย่างแท้จริง