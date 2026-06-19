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“ตลาดรังสิต” เขย่าตลาดเช้าเมืองไทย! ปักหมุดสู่ Breakfast Destination แห่งใหม่ ดันโปรแรง “นาทีทอง” ปลุกกำลังซื้อทั้งปี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ตลาดรังสิต สร้างแรงสั่นสะเทือนวงการตลาดสด ประกาศทรานส์ฟอร์มครั้งใหญ่ สู่การเป็น “Breakfast Destination” จุดหมายปลายทางมื้อเช้าแห่งใหม่ของคนเมือง ตอกย้ำศักยภาพทำเลทองย่านรังสิต พร้อมชูจุดขาย “สะดวก-คุ้มค่า-ครบจบในที่เดียว” รับพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ที่ต้องการทั้งความรวดเร็วและคุณภาพในทุกเช้า

ภายใต้การบริหารของ บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด ตลาดรังสิต — แลนด์มาร์กระดับตำนานที่ครองใจผู้บริโภคมากว่า 60 ปี — กำลังก้าวสู่บทใหม่ ด้วยการยกระดับจาก “ตลาดสด” สู่ “ไลฟ์สไตล์เดสติเนชันยามเช้า” อย่างเต็มรูปแบบ สะท้อนวิสัยทัศน์ที่ไม่หยุดนิ่ง และการปรับตัวอย่างเฉียบคมในยุคการแข่งขันสูง

หนึ่งในไฮไลต์ที่ทำให้ตลาดรังสิตยังคง “แตกต่างและโดดเด่น” คือการเป็นศูนย์รวมอาหารเช้าและเมนูอร่อยระดับตำนานที่ครองใจผู้บริโภคมาอย่างยาวนาน ตั้งแต่ขนมครกสูตรโบราณหวานน้อย กระเพาะปลาเครื่องแน่นรสกลมกล่อม น้ำเต้าหู้หอมมันคู่ปาท่องโก๋ทอดสดใหม่ หมูสะเต๊ะหอมกรุ่นเสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้มสูตรเข้มข้น ไปจนถึงเมนูยอดนิยมอย่างข้าวเหนียวหมูทอด เนื้อทอดร้านดังประจำตลาด ขนมปังหน้าหมูทอดกรอบไม่อมน้ำมัน และกุยช่ายนึ่งแป้งบางไส้แน่นที่ทำสดใหม่ตลอดวัน ขณะที่สายของหวานก็สามารถอิ่มอร่อยกับมันย่าง มันบด และกล้วยปิ้งหอมหวานละมุนลิ้น รวมถึงทุเรียนคุณภาพที่มีจำหน่ายตลอดปี และข้าวเหนียวมะม่วงรสชาติกลมกล่อม ซึ่งล้วนเป็นเมนูยอดนิยมที่ดึงดูดให้ผู้คนจำนวนไม่น้อยต้อง “ตั้งนาฬิกาปลุก” เพื่อมาจับจองตั้งแต่เช้า และเลือกซื้อของอร่อยกลับบ้านกันอย่างคึกคัก

ไฮไลต์สำคัญที่ถูกจับตามอง คือแคมเปญ “กริ๊งๆ นาทีทอง” โปรโมชันสุดเร้าใจที่เตรียมจัดต่อเนื่องตลอดทั้งปี เปิดโอกาสให้ผู้บริโภคได้ช้อปสินค้าและอาหารในราคาพิเศษแบบจำกัดเวลา สร้างสีสันใหม่ให้ตลาด พร้อมช่วยลดภาระค่าครองชีพในยุคเศรษฐกิจผันผวน

นอกจากเกมการตลาดที่เข้มข้น ตลาดรังสิตยังเดินหน้าพัฒนาสภาพแวดล้อมอย่างจริงจัง ทั้งความสะอาด ความเป็นระเบียบ และความสะดวกสบาย เพื่อยกระดับประสบการณ์ให้เทียบชั้นตลาดยุคใหม่ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนเมืองได้อย่างครบถ้วน

ปัจจุบัน ตลาดรังสิตถูกพัฒนาเป็นพื้นที่เชิงไลฟ์สไตล์เต็มรูปแบบ ครอบคลุมทุกมิติการใช้ชีวิต ไม่ว่าจะเป็น “ตลาดสดรังสิต” สำหรับวัตถุดิบคุณภาพ “เรือนรังสิต” โซน Grab & Go ที่ตอบโจทย์ความเร่งรีบ “ครัวรังสิต” สำหรับสายกินตัวจริง ไปจนถึงโซนแฟชั่นและไลฟ์สไตล์กว่า 1,000 แผงค้า และตลาดนัดตลอดทั้งสัปดาห์

การรีแบรนด์ครั้งนี้ ไม่เพียงสะท้อนการปรับตัวของตลาดรังสิตในรอบกว่า 6 ทศวรรษ แต่ยังเป็น “สัญญาณสำคัญ” ว่าตลาดสดไทยกำลังก้าวเข้าสู่ยุคใหม่—ยุคที่ “ประสบการณ์” จะกลายเป็นหัวใจของการจับจ่ายอย่างแท้จริง




















“ตลาดรังสิต” เขย่าตลาดเช้าเมืองไทย! ปักหมุดสู่ Breakfast Destination แห่งใหม่ ดันโปรแรง “นาทีทอง” ปลุกกำลังซื้อทั้งปี
“ตลาดรังสิต” เขย่าตลาดเช้าเมืองไทย! ปักหมุดสู่ Breakfast Destination แห่งใหม่ ดันโปรแรง “นาทีทอง” ปลุกกำลังซื้อทั้งปี
“ตลาดรังสิต” เขย่าตลาดเช้าเมืองไทย! ปักหมุดสู่ Breakfast Destination แห่งใหม่ ดันโปรแรง “นาทีทอง” ปลุกกำลังซื้อทั้งปี
“ตลาดรังสิต” เขย่าตลาดเช้าเมืองไทย! ปักหมุดสู่ Breakfast Destination แห่งใหม่ ดันโปรแรง “นาทีทอง” ปลุกกำลังซื้อทั้งปี
“ตลาดรังสิต” เขย่าตลาดเช้าเมืองไทย! ปักหมุดสู่ Breakfast Destination แห่งใหม่ ดันโปรแรง “นาทีทอง” ปลุกกำลังซื้อทั้งปี
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