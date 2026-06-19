SBAC Career Day 2026 ยกทัพ 80 องค์กรยักษ์ใหญ่ระดับประเทศ เปิดรับสมัครงานกว่า 300 อัตรา จับมือไปรษณีย์ไทยนำร่องใช้ระบบ Prompt Pass VC Wallet

ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี! "SBAC Career Day 2026" ยกทัพ 80 องค์กรยักษ์ใหญ่ระดับประเทศ เปิดรับสมัครงานกว่า 300 อัตรา พร้อมจับมือ ไปรษณีย์ไทย นำร่องใช้ระบบ "Prompt Pass VC Wallet" แจกทรานสคริปต์ดิจิทัลแห่งแรกในไทย
วันที่ 18 มิถุนายน 2569 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC สะพานใหม่) จัดมหกรรมเปิดประตูสู่อาชีพครั้งยิ่งใหญ่ "SBAC Career Day 2026" โดยในปีนี้ได้รับความร่วมมือจากองค์กรธุรกิจและบริษัทชั้นนำระดับแนวหน้าของประเทศ มาร่วมเปิดบูธนิทรรศการและตั้งโต๊ะรับสมัครงานตรงรวมกว่า 80 บูธ พร้อมเปิดรับสมัครงานในตำแหน่งต่าง ๆ มากกว่า 300 อัตรา เพื่อเปิดโอกาสครั้งสำคัญให้นักเรียน นักศึกษา ได้ยื่นใบสมัคร สัมภาษณ์งานตรง และก้าวเข้าสู่การเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทที่มีชื่อเสียงและมีความมั่นคงสูง นำโดยบริษัทระดับประเทศ อาทิ บริษัท จัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอทคอม จำกัด, บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน), บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน), บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน), บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน), บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน), บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด, เครือโรงแรมแมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล, บริษัท เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด, บริษัท เด็กดี อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด, โรงเรียนธุรกิจขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (ITBS), บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด, บริษัท ตลาดยิ่งเจริญ จำกัด และบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
นอกเหนือจากความยิ่งใหญ่ของภาคพันธมิตรธุรกิจแล้ว งานในครั้งนี้ยังสร้างปรากฏการณ์ครั้งสำคัญในวงการศึกษาไทย โดย SBAC ได้ร่วมมือกับ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด นำแอปพลิเคชัน "Prompt Post" และระบบ "VC Wallet" (Verifiable Credentials Wallet) มาประยุกต์ใช้กับเอกสารทางการศึกษาอย่างเต็มรูปแบบ ส่งผลให้ SBAC เป็นสถานศึกษาแห่งแรกในประเทศไทยที่เปิดใช้งานระบบนี้อย่างเป็นทางการ เพื่อให้นักศึกษาสามารถรับและจัดเก็บ Academic Record หรือ Digital Transcript ในรูปแบบดิจิทัลที่มีความปลอดภัยสูง และนำไปใช้ยื่นประกอบการสมัครงานกับสถานประกอบการทั้ง 80 บูธภายในงานได้ทันที
พิธีเปิดงานได้รับเกียรติจาก ดร.ปราศรัย ประวัติรุ่งเรือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี (SBAC นนทบุรี) เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร อาจารย์ จากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC สะพานใหม่) และคณะผู้บริหารจากสถานประกอบการชั้นนำระดับประเทศเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง อาทิ ดร.ภูริต มิตรสมหวัง ผู้อำนวยการฝ่ายโพสต์เน็กซ์ จาก บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด, คุณอริยะ พนมยงค์ CEO จาก บริษัท Transformational จำกัด, คุณประทีป ตั้งมนัสตรง Managing Director จาก บริษัท ซีทีไอ กรุ๊ป แบงค็อก จำกัด, คุณพงษ์ศิริ พิสุทธิ์อัครธาดา กรรมการบริหารฝ่ายเทคโนโลยี (CTO) จากโปรแกรมเมอร์ไทย, คุณพชรธรณ์ นิยมเธียรสิน ผู้จัดการฝ่ายสรรหาและคัดเลือกบุคลากร จาก โรงแรมแมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล และ คุณณัฐนรี จิตมณีธรรม ผู้จัดการสื่อสารภูมิภาคและวางแผนกลยุทธ์สื่อ จากบริษัท จัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอทคอม
วิสัยทัศน์ผู้บริหาร: เชื่อมโยงห้องเรียนสู่โลกธุรกิจยุคดิจิทัล
ดร.ปราศรัย ประวัติรุ่งเรือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี (SBAC นนทบุรี) กล่าวว่า “ในยุคที่ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมกำลังขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างก้าวกระโดด ความสำเร็จของนักศึกษาไม่ได้จำกัดอยู่เพียงองค์ความรู้ในภาคทฤษฎีจากห้องเรียนเท่านั้น หากแต่เกิดจากวิสัยทัศน์ การพัฒนาทักษะแห่งอนาคต และที่สำคัญที่สุดคือการได้รับโอกาสในการเข้าสู่เส้นทางอาชีพในองค์กรที่มีมาตรฐานระดับสากล
กิจกรรม SBAC Career Day 2026 ในปีนี้ จึงถูกจัดขึ้นภายใต้เป้าหมายสำคัญในการเชื่อมโยงศักยภาพของนักศึกษา SBAC เข้ากับภาคธุรกิจระดับประเทศโดยตรง ซึ่งถือเป็นมหกรรมเปิดประตูสู่อาชีพ ที่ยิ่งใหญ่และเข้มข้นที่สุด โดยเราได้รับเกียรติและความร่วมมือจากองค์กรธุรกิจและบริษัทชั้นนำระดับแนวหน้าของประเทศ มาร่วมเปิดบูธนิทรรศการกว่า 80 บูธ และพร้อมเปิดรับสมัครงานในตำแหน่งต่าง ๆ รวมกว่า 300 อัตรา นี่จึงเป็นโอกาสครั้งสำคัญที่นักศึกษาจะได้ยื่นใบสมัคร สัมภาษณ์งาน และก้าวเข้าสู่การเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทที่มีชื่อเสียงและมีความมั่นคงสูง เพื่อสร้างรายได้และรากฐานอนาคตที่แข็งแกร่ง นอกเหนือจากนี้ ยังมีกิจกรรม Inspiration Talk จากผู้เชี่ยวชาญและผู้บริหารในหลากหลายอุตสาหกรรม ที่จะมาถ่ายทอดวิสัยทัศน์อันเป็นประโยชน์ในการเตรียมความพร้อมสู่โลกการทำงานยุคใหม่”
ด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิสริยา วรพิพัฒน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC สะพานใหม่) กล่าวว่า “SBAC Career Day 2026 ไม่ได้เป็นเพียงงานแนะแนวอาชีพ แต่เป็นพื้นที่แห่งโอกาสที่เปิดให้นักเรียนและนักศึกษาได้สำรวจตนเอง ค้นหาแรงบันดาลใจ และมองเห็นเส้นทางอาชีพในอนาคตผ่านการเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญและสถานประกอบการชั้นนำจากหลากหลายอุตสาหกรรม
ภายในงาน ผู้เรียนจะได้เข้าร่วมกิจกรรม Workshop การสร้างแรงบันดาลใจ การวางเป้าหมายทางการศึกษาและอาชีพ รวมถึงได้รับคำปรึกษาโดยตรงจากตัวแทนสถานประกอบการ เพื่อช่วยให้เห็นภาพของโลกการทำงานจริง และเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคตได้อย่างมั่นใจ อีกหนึ่งความพิเศษของปีนี้คือ SBAC X Prompt Post แพลตฟอร์มดิจิทัลที่ช่วยให้นักเรียนและนักศึกษาสามารถจัดเก็บและอัปโหลด Portfolio, Transcript และผลงานต่าง ๆ ในรูปแบบดิจิทัล พร้อมสร้าง Professional Profile ที่สะท้อนศักยภาพของตนเอง และพร้อมใช้ในการสมัครงานหรือศึกษาต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา SBAC มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีทั้ง Future Skills และ Soft Skills ที่จำเป็นต่อการทำงานในศตวรรษที่ 21 ไม่ว่าจะเป็นวินัย ความรับผิดชอบ การทำงานเป็นทีม ทัศนคติเชิงบวก ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี และทักษะภาษาต่างประเทศ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถแข่งขันและเติบโตได้ในตลาดแรงงานระดับประเทศและนานาชาติ
ความสำเร็จดังกล่าวเกิดขึ้นจากความร่วมมืออันเข้มแข็งระหว่าง SBAC และเครือข่ายพันธมิตรจากภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ที่ร่วมกันพัฒนาหลักสูตร จัดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง และเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกงานและก้าวเข้าสู่การทำงานอย่างมีคุณภาพ เราเชื่อว่าการศึกษาที่ดีต้องเชื่อมโยงห้องเรียนกับโลกแห่งการทำงาน และ SBAC Career Day 2026 คืออีกหนึ่งก้าวสำคัญในการสร้างอนาคตให้กับผู้เรียนทุกคน”
เจาะลึกกิจกรรมไฮไลต์: เสริมแกร่งทักษะและแรงบันดาลใจ
ภายในงาน ผู้เรียนจะได้รับความรู้ ความเข้าใจในเทคโนโลยีใหม่ และคำปรึกษาโดยตรงจากตัวแทนสถานประกอบการ ผ่านกิจกรรมบรรยากาศการเรียนรู้ที่เข้มข้น ประกอบด้วย การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การให้บริการ Prompt Post” เจาะลึกนวัตกรรมดิจิทัลสำหรับการจัดการเอกสารทางการศึกษา โดย ดร.ภูริต มิตรสมหวัง ผู้อำนวยการฝ่ายโพสต์เน็กซ์ จาก บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด และเสวนาพิเศษ หัวข้อ “Career Blueprint: ทักษะแบบไหนที่สถานประกอบการมองหา?” ร่วมเจาะลึกความต้องการของตลาดแรงงานยุคใหม่ผ่านวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก 4 สายอาชีพหลัก ได้แก่
สายเทคโนโลยี: เจาะลึกเทรนด์ไอที โดย คุณพงษ์ศิริ พิสุทธิ์อัครธาดา กรรมการบริหารฝ่ายเทคโนโลยี (CTO) จากโปรแกรมเมอร์ไทย
สายบริการ: ถอดรหัสงานบริการระดับโลก โดย คุณพชรธรณ์ นิยมเธียรสิน ผู้จัดการฝ่ายสรรหาและคัดเลือกบุคลากร จากเครือโรงแรมแมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล (Marriott International)
สายบริหาร: อัปเดตเทรนด์การจ้างงาน โดย คุณณัฐนรี จิตมณีธรรม ผู้จัดการสื่อสารภูมิภาคและการวางแผนกลยุทธ์สื่อ จากบริษัท จัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอทคอม จำกัด (JOBKK.COM)
สายออกแบบ: เติมไอเดียความคิดสร้างสรรค์ โดย คุณอริยะ พนมยงค์ CEO จาก บริษัท Transformational จำกัด
นอกจากนี้ยังมี Exclusive Inspiration Talk สำหรับสาย Hospitality ในหัวข้อ “Cruise Career Pathways: Exploring Global Opportunities เปิดโลกเส้นทางอาชีพบนเรือสำราญ” โดย คุณประทีป ตั้งมนัสตรง Managing Director จาก บริษัท ซีทีไอ กรุ๊ป แบงค็อก จำกัด (CTI Group Bangkok Co., Ltd.) เพื่อแบ่งปันประสบการณ์และโอกาสเติบโตในสายอาชีพธุรกิจบริการบนเรือสำราญระดับโลก ซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการสูงในตลาดสากล
อีกไฮไลท์สำคัญ ภายในงานยังจัดกิจกรรม Workshop พิเศษเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอย่างใกล้ชิดถึง 2 หัวข้อหลัก จากเซฟ เดอะ ชิลเดรน (Save the Children Thailand) ได้แก่
Workshop ที่ 1 หัวข้อ: “AI for Career counseling and Employment lab” ร่วมเรียนรู้กระบวนการใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อการแนะแนวอาชีพและเตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงานยุคใหม่ โดย คุณภัทรกร ภู่ทอง Technical Support for the Youth Employability Program
Workshop ที่ 2 หัวข้อ: “มุมมองจาก HR เคล็ดลับการเตรียมตัวและการนำเสนอตนเองให้โดดเด่นในการสมัครงาน” ติดสปีดทักษะการสมัครงานให้เข้าตาฝ่ายบุคคล เรียนรู้วิธีการพรีเซนต์ตนเองอย่างมืออาชีพ โดยทีมผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ คุณจันทิมา มหาสรานนท์ HR Coordinator และ คุณณิชชิมา อารยะตระกูลลิขิต HR Officer
งาน SBAC Career Day 2026 ในครั้งนี้ สะท้อนถึงพันธกิจสูงสุดของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) ที่มุ่งมั่นในเรื่อง "การสร้างคน สร้างอาชีพ และผลักดันให้นักศึกษาทุกคนมีงานทำอย่างมีคุณภาพ" ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการจัดการศึกษาของสถาบันมาโดยตลอด ทำให้ SBAC ไม่เคยหยุดยั้งที่จะแสวงหา พัฒนา และสร้างเครือข่ายความร่วมมือร่วมกับพันธมิตรใหม่ ๆ ในทุกสายอาชีพและทุกอุตสาหกรรม เพื่อเปิดประตูแห่งโอกาสที่กว้างขึ้นและมั่นคงยิ่งขึ้นให้แก่นักศึกษา พร้อมก้าวสู่การเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่อไปอย่างยั่งยืน