ร่วมภาคภูมิใจ ไปกับ 'ครูฝึกในดวงใจ' รุ่นที่ 7 ครูต้นแบบผู้ฝึกมาตรฐานการบริการระดับ เซเว่น อีเลฟเว่น

“ครู” ไม่จำกัดต้องเป็นผู้ที่สอน บทเรียนให้สถานศึกษาเท่านั้น แต่ผู้ที่ประสิทธิประสาทความรู้ในการทำงานการใช้ชีวิตให้ก็นับว่าเป็นครูได้ทั้งหมด บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ จัดงานประกาศรางวัลโครงการ ครูฝึกในดวงใจ รุ่นที่ 7 มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้จัดการร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ที่ได้รับเลือกให้เป็น “ครูฝึกในดวงใจ” ผู้ฝึกสอนน้อง ๆ นักเรียน นักศึกษาฝึกเตรียมก่อนเข้าทำงาน (ทวิภาคี) ให้เรียนรู้และพัฒนาทักษะการทำงานในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน มีประสิทธิภาพการทำงานและการบริการที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ จำนวน 150 คน
โครงการ “ครูฝึกในดวงใจ” จัดเป็นรุ่นที่ 7 มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับศักยภาพครูฝึก ในการถ่ายทอดความรู้ และดูแลนักเรียน นักศึกษาฝึกเตรียมก่อนเข้าทำงาน (ทวิภาคี) กว่า 27,000 คน ให้ได้รับการสอนงานที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานการบริการเดียวกันทั่วประเทศ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างทักษะ ความมั่นใจ และความเข้าใจการทำงานในร้านเซเว่นฯ มีผู้จัดการร้านและรักษาการผู้จัดการร้านเข้าร่วมโครงการกว่า 7,200 คน ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกจนได้รับรางวัล จำนวน 150 คน และเป็นปีแรกที่ร้านในกลุ่ม Store Business Partner เข้าร่วมโครงการและผ่านการคัดเลือกถึง 92 คน นายสุวิทย์ กิ่งแก้ว ที่ปรึกษาอาวุโสคณะผู้บริหาร บมจ.ซีพี ออลล์ เป็นประธานเปิดงาน
นางสาวสกาววัลย์ จันทาทุม รักษาการผู้จัดการร้านเซเว่น อีเลฟเว่น สาขาวิภาวดี 2/3 กล่าวถึงความภาคภูมิใจในฐานะครูฝึก “การได้เห็นน้อง ๆ พัฒนาจากวันแรกที่ทำงานไม่เป็น ทำสิ่งที่เรามอบหมายไม่ได้ เราก็ค่อย ๆ สอน ค่อย ๆ ชี้แนะ ถ้าเขาผิดพลาดก็ให้ความช่วยเหลือ คอยยืนอยู่ข้าง ๆ ให้กำลังใจลองทำใหม่ เชื่อมั่นว่าเขาทำได้ จนวันนี้ได้เห็นน้อง ๆ ทำงานและบริการลูกค้าได้ เราผู้เป็นครูก็ชื่นใจที่น้องนำคำที่สอนไปปฏิบัติ อยากฝากถึงครูฝึกท่านอื่น ๆ ให้ใส่ใจ ยิ้มแย้ม และเป็นมิตรดูแลน้อง ๆ ส่วนน้อง ๆ ที่มาฝึกงานก็อยากบอกว่าไม่จำเป็นต้องเก่งแต่แรก ทุกอย่างสามารถฝึกฝนได้ และงานทุกงานจะช่วยพัฒนาตัวเรา”
ครูฝึกที่ได้รับเลือกให้เป็น “Best Practice ครูฝึกในดวงใจ” ที่มีผลงานการสอนงานที่โดดเด่น ถ่ายทอดงานบริการจากใจตามแบบฉบับร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ได้แก่ นางสาวกวินทรา สุขสำราญ ผู้จัดการร้านเซเว่น อีเลฟเว่น สาขา ม.รุ้งนภา ลำลูกกา คลอง 5 และนางสาวนุตประวีณ์ บุญพา ผู้จัดการร้านเซเว่น อีเลฟเว่น สาขางามวงศ์วาน 19 แยก 1
ภายในงานยังมีช่วงเสวนาที่น่าสนใจ มีหัวข้อไฮไลต์คือ ฝึกให้ปัง สร้างพลังคนที่ใช่, Heart of Teaching : เมื่อหัวใจนำทางความรู้, การปลุกพลังผู้สร้าง ด้วย Empower และปิดท้ายงานด้วยการชวนแบ่งปันมุมมอง “เก่งที่งาน เบิกบานที่ใจ: บ่มเพาะคนเก่ง คนดี มีความสุข ในบ้าน CP ALL” พร้อมขอบคุณในความเสียสละของครูฝึกทุกคน ที่เห็นคุณค่าของการเป็นครูผู้สอน บ่มเพาะเด็ก ๆ ให้ทำงานเก่ง ทำงานเป็น เป็นคนคุณภาพที่เติบโตอย่างมีคุณค่าต่อไปในอนาคต