“ครบรอบ 23 ปี เซ็นทรัลแล็บไทย” มุ่งสร้างระบบนิเวศแห่งคุณภาพ พร้อมขับเคลื่อนมาตรฐานสินค้าไทยสู่ความยั่งยืนทางสังคม

นายชาคริต เทียบเธียรรัตน์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วยทีมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 23 ปี เซ็นทรัลแล็บไทย ภายใต้แนวคิด 23 Years of Trust: Sustainable Standard, Sustainable Society การยกระดับมาตรฐานไทย สู่ความยั่งยืนของสังคมผ่านวิถี ESG สะท้อนบทบาทการเป็นหน่วยงานที่ดูแลคุณภาพชีวิตและสังคมผ่านการให้บริการโดยใช้หลักทางวิทยาศาสตร์ พร้อมยกระดับคุณภาพการดำเนินงานภายใต้มาตรฐานระดับสากล เพื่อสร้างความยั่งยืนและความปลอดภัยของผู้บริโภค โดยกิจกรรมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2569 ณ อาคารศูนย์ฝึกอบรมและการประชุม บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่
ภายในงานได้รับเกียรติจากนางสาววิไล ตันตินันท์ธนา รองประธานกรรมการบริษัทฯ และนางสาวปณิตา ชินวัตร กรรมการบริษัทฯ รวมถึงแขกผู้มีเกียรติจากหน่วยงานพันธมิตรทั้งจากภาครัฐและเอกชน หน่วยงานคู่ค้า และผู้ประกอบการ เข้าร่วมกิจกรรมภายในงานฯ ที่ประกอบด้วยการจัดนิทรรศการนำเสนอข้อมูลและผลงานของ 4 งานบริการหลักของเซ็นทรัลแล็บไทยในช่วง 23 ปีที่ผ่านมา การแสดงวิสัยทัศน์การดำเนินงานของบริษัทฯ ในหัวข้อ “อนาคตมาตรฐานไทยสู่ความยั่งยืนของสังคม” โดยกรรมการผู้อำนวยการ เวทีเสวนาแชร์ประสบการณ์ของผู้ประกอบการในหัวข้อ “ยกระดับสินค้าท้องถิ่นสู่สากลด้วยวิถียั่งยืน” ที่เซ็นทรัลแล็บไทยได้เชิญผู้ประกอบการมาร่วมจัดแสดงสินค้าภายในงานด้วยเช่นกัน ได้แก่ กรีกโยเกิร์ตนมมะพร้าวบุญผลาโฮมเมด Milkkin Whey Protein Snack บริษัท มิลค์คิ่น อินโนเวชั่น จำกัด เบเกอรี่บ้านคุณมน และร้านหยิบกะหยอดขนมไทยและไฮไลท์ของงานนี้ คือการนำเสนอผลการดำเนินงาน
CSR ของบริษัทฯ ในโครงการตรวจคุณภาพน้ำประปา ตามเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ ประกาศกรมอนามัย พ.ศ. 2563 ให้กับสถานศึกษาภายใต้โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 23 โรงเรียน ซึ่งสะท้อนบทบาทการเป็นหน่วยตรวจวิเคราะห์ที่ช่วยดูแลคุณภาพชีวิตและสังคม โดยจะนำข้อมูลผลการทดสอบที่ได้ไปพัฒนาด้านการจัดการและควบคุมคุณภาพตามแหล่งน้ำประปาในแต่ละพื้นที่ต่อไป
ทั้งนี้ยังได้มีกิจกรรมมอบเงินบริจาคสมทบทุนพัฒนาแหล่งน้ำในชุมชนให้กับมูลนิธิอุทกพัฒน์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จากทั้งเซ็นทรัลแล็บไทยและหน่วยงานที่มาภายในงานก็ได้ร่วมบริจาคสมทบทุนเช่นกัน โดยมี ดร.รอยล จิตรดอน กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิฯ เป็นผู้รับมอบ
นายชาคริต เทียบเธียรรัตน์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า "วันนี้ถือเป็นนิมิตหมายอันดีเยี่ยมที่เรามาจะร่วมกันสร้าง 'ระบบนิเวศแห่งคุณภาพ' (Ecosystem of Quality) ให้เกิดขึ้นจริงในประเทศไทย การขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนต้องอาศัยการบูรณาการทำงานจากพันธมิตรร่วมอุดมการณ์ที่มีความโดดเด่นและมีจุดแข็งที่แตกต่างกัน เพื่อสร้างมาตรฐานที่เป็นรากฐานของความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ส่งผลให้ SME ไทยเติบโตอย่างยั่งยืน”
“เซ็นทรัลแล็บไทยเราพร้อมที่จะเป็นผู้ริเริ่มและผู้ประสานให้เกิดการทำงานร่วมกัน ด้วยภารกิจและบทบาทในปัจจุบันในการเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพ (Quality Infrastructure) ของประเทศ เราพร้อมที่จะใช้ความเชี่ยวชาญ เทคโนโลยี และมาตรฐานระดับสากลที่เรามี เพื่อเป็นฟันเฟืองสนับสนุนให้สินค้าไทย ไม่เพียงแต่ไปไกลในระดับโลก แต่ยังสร้างความยั่งยืนให้กลับคืนสู่สังคมไทยในทุกมิติ เซ็นทรัลแล็บไทยจึงอยากเชิญชวนมาร่วมกันสร้างอนาคตที่มาตรฐานสินค้าไทย คือมาตรฐานของความยั่งยืนไปด้วยกัน"
อนึ่ง เซ็นทรัลแล็บไทย เป็นห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 ให้บริการตรวจวิเคราะห์และทดสอบผลิตภัณฑ์ทางด้านเกษตร อาหาร อุตสาหกรรม และสิ่งแวดล้อม โดยมีสาขาให้บริการ 6 สาขา ครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศ ได้แก่ สาขากรุงเทพ สาขาฉะเชิงเทรา สาขาสมุทรสาคร สาขาเชียงใหม่ สาขาขอนแก่น และสาขาสงขลา ด้วยคุณภาพของบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญกว่า 22 ปี พร้อมด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัย สามารถให้บริการด้วยความถูกต้อง แม่นยำ และมีผลการทดสอบเป็นที่ยอมรับในระดับสากล พร้อมพัฒนามาตรฐานการทดสอบ การรับรองกระบวนการผลิต ส่งเสริมการแข่งขันทางเศรษฐกิจของผู้ประกอบการไทยอย่างต่อเนื่อง