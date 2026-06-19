กลุ่มบริษัทเดอะมอลล์ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร และพิธีน้อมถวายความอาลัย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

กลุ่มบริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป นำโดย กฤษณา อัมพุช รองประธานกรรมการ พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงาน เดอะมอลล์ กรุ๊ป ร่วมกัน ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา น้อมถวายความอาลัย และยืนสงบนิ่งเพื่อแสดงความสำนึกในพระกรุณาธิคุณ เบื้องหน้าพระรูป ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ณ ลานควอเทียร์พาร์ค ศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์
การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร ๗ วัน มีการตักบาตรพระสงฆ์จำนวน ๔๗ รูป เพื่ออุทิศถวาย พระกุศล พร้อมร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในคุณูปการและพระปณิธานอันแน่วแน่ของพระองค์ที่ทรงอุทิศพระวรกายช่วยเหลือสังคม ผู้ด้อยโอกาส และกระบวนการยุติธรรม ทรงผลักดันหลักสิทธิมนุษยชนทั้งในระดับประเทศและระดับสากล ด้วยพระปรีชาสามารถและพระวิริยะอุตสาหะด้านกฎหมาย ทรงได้รับการยกย่องในฐานะ “เจ้าฟ้านักกฎหมาย” และทรงริเริ่มโครงการกำลังใจ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสิทธิของผู้ต้องขังหญิงและเด็ก
นอกจากนี้ พระองค์ยังทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้านมนุษยธรรมอย่างต่อเนื่องผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยและผู้ได้รับความเดือดร้อนทั่วประเทศ สะท้อนถึงพระเมตตา ความเสียสละ และพระปณิธานอันแน่วแน่ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่พสกนิกร
ในโอกาสนี้ ศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้าในกลุ่ม เดอะมอลล์ กรุ๊ป ทุกสาขา ได้จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระรูปบริเวณด้านหน้าศูนย์การค้า พร้อมจัดเตรียมริบบิ้นสีดำสำหรับประชาชนที่มาใช้บริการ เพื่อร่วมถวายสักการะและน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้