xs
xsm
sm
md
lg

กปว. ผนึกกำลัง RSP North จัดกิจกรรม VC Collab 2026 ดึงนักลงทุนชั้นนำไทย–ต่างประเทศ ร่วมขับเคลื่อนอนาคตสตาร์ทอัพไทยสู่เวทีสากล

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เมื่อ​วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2569 กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.) ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคเหนือ (RSP North) โดยการดำเนินงานของอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP) จัดกิจกรรม VC Collab 2026 ณ ห้องพลาย บอลรูม โรงแรมเชียงใหม่ แมริออท จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้แนวคิด “VISION, IGNITE, VALUE” เพื่อสร้างพื้นที่แห่งโอกาสสำหรับผู้ประกอบการสตาร์ทอัพและธุรกิจฐานนวัตกรรม พร้อมเชื่อมโยงสู่เครือข่ายนักลงทุนระดับประเทศและนานาชาติ อันเป็นอีกก้าวสำคัญของการขับเคลื่อนระบบนิเวศวิทยาศาสตร์
วิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมของไทยให้เติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

​ดร.สมบัติ สมศักดิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า กิจกรรม VC Collab 2026 ไม่เพียงเป็นการสร้างโอกาสเพื่อเชื่อมโยงสตาร์ทอัพกับนักลงทุนเท่านั้น แต่ยังเป็นการส่งสัญญาณสำคัญว่าประเทศไทยกำลังก้าวสู่การสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมที่เปิดกว้าง ผสานทุกภาคส่วน และพร้อมสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยเติบโตจากระดับภูมิภาคสู่เวทีโลกอย่างเป็นรูปธรรม

​หนึ่งในไฮไลต์สำคัญของงาน คือการได้รับความร่วมมือจากนักลงทุนและองค์กรสนับสนุนสตาร์ทอัพชั้นนำของประเทศและต่างประเทศกว่า 11 หน่วยงาน ประกอบด้วย InnoSpace (Thailand), CPF Ventures, Jarsen & Co., TBAN Association, A2D Ventures, Beacon Venture Capital, Cyber Agent, TPG X Ventures, MAX Ventures และหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงพันธมิตรระดับนานาชาติอย่าง Pegasus Tech Ventures ที่เข้าร่วมแบ่งปันประสบการณ์ มุมมองการลงทุน และเปิดโอกาสในการสร้างความร่วมมือกับผู้ประกอบการไทย

​ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของแผนงานบ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (STI Business Incubation) ที่มุ่งส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ เครือข่าย และแหล่งทุนที่จำเป็นต่อการเติบโตทางธุรกิจ โดยเฉพาะการสร้างโอกาสให้สตาร์ทอัพจากภูมิภาคได้พบปะ แลกเปลี่ยนมุมมอง และนำเสนอศักยภาพของธุรกิจต่อกลุ่มนักลงทุนที่มีบทบาทสำคัญในการผลักดันธุรกิจนวัตกรรมให้ก้าวสู่ตลาดในระดับประเทศและระดับสากล

​การรวมตัวของนักลงทุนชั้นนำในครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นถึงการให้ความสำคัญและความเชื่อมั่นที่มีต่อศักยภาพของสตาร์ทอัพและผู้ประกอบการฐานนวัตกรรมในภูมิภาค ซึ่งนับเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแห่งอนาคต ขณะเดียวกันยังแสดงให้เห็นถึงบทบาทของภาคการลงทุน
ที่ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงผลตอบแทนทางธุรกิจ แต่พร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันองค์ความรู้ งานวิจัยและเทคโนโลยีของไทย ให้สามารถต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้จริง








กปว. ผนึกกำลัง RSP North จัดกิจกรรม VC Collab 2026 ดึงนักลงทุนชั้นนำไทย–ต่างประเทศ ร่วมขับเคลื่อนอนาคตสตาร์ทอัพไทยสู่เวทีสากล
กปว. ผนึกกำลัง RSP North จัดกิจกรรม VC Collab 2026 ดึงนักลงทุนชั้นนำไทย–ต่างประเทศ ร่วมขับเคลื่อนอนาคตสตาร์ทอัพไทยสู่เวทีสากล
กปว. ผนึกกำลัง RSP North จัดกิจกรรม VC Collab 2026 ดึงนักลงทุนชั้นนำไทย–ต่างประเทศ ร่วมขับเคลื่อนอนาคตสตาร์ทอัพไทยสู่เวทีสากล
กปว. ผนึกกำลัง RSP North จัดกิจกรรม VC Collab 2026 ดึงนักลงทุนชั้นนำไทย–ต่างประเทศ ร่วมขับเคลื่อนอนาคตสตาร์ทอัพไทยสู่เวทีสากล
กปว. ผนึกกำลัง RSP North จัดกิจกรรม VC Collab 2026 ดึงนักลงทุนชั้นนำไทย–ต่างประเทศ ร่วมขับเคลื่อนอนาคตสตาร์ทอัพไทยสู่เวทีสากล