กปว. ผนึกกำลัง RSP North จัดกิจกรรม VC Collab 2026 ดึงนักลงทุนชั้นนำไทย–ต่างประเทศ ร่วมขับเคลื่อนอนาคตสตาร์ทอัพไทยสู่เวทีสากล

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2569 กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.) ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคเหนือ (RSP North) โดยการดำเนินงานของอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP) จัดกิจกรรม VC Collab 2026 ณ ห้องพลาย บอลรูม โรงแรมเชียงใหม่ แมริออท จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้แนวคิด “VISION, IGNITE, VALUE” เพื่อสร้างพื้นที่แห่งโอกาสสำหรับผู้ประกอบการสตาร์ทอัพและธุรกิจฐานนวัตกรรม พร้อมเชื่อมโยงสู่เครือข่ายนักลงทุนระดับประเทศและนานาชาติ อันเป็นอีกก้าวสำคัญของการขับเคลื่อนระบบนิเวศวิทยาศาสตร์
วิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมของไทยให้เติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน
ดร.สมบัติ สมศักดิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า กิจกรรม VC Collab 2026 ไม่เพียงเป็นการสร้างโอกาสเพื่อเชื่อมโยงสตาร์ทอัพกับนักลงทุนเท่านั้น แต่ยังเป็นการส่งสัญญาณสำคัญว่าประเทศไทยกำลังก้าวสู่การสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมที่เปิดกว้าง ผสานทุกภาคส่วน และพร้อมสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยเติบโตจากระดับภูมิภาคสู่เวทีโลกอย่างเป็นรูปธรรม
หนึ่งในไฮไลต์สำคัญของงาน คือการได้รับความร่วมมือจากนักลงทุนและองค์กรสนับสนุนสตาร์ทอัพชั้นนำของประเทศและต่างประเทศกว่า 11 หน่วยงาน ประกอบด้วย InnoSpace (Thailand), CPF Ventures, Jarsen & Co., TBAN Association, A2D Ventures, Beacon Venture Capital, Cyber Agent, TPG X Ventures, MAX Ventures และหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงพันธมิตรระดับนานาชาติอย่าง Pegasus Tech Ventures ที่เข้าร่วมแบ่งปันประสบการณ์ มุมมองการลงทุน และเปิดโอกาสในการสร้างความร่วมมือกับผู้ประกอบการไทย
ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของแผนงานบ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (STI Business Incubation) ที่มุ่งส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ เครือข่าย และแหล่งทุนที่จำเป็นต่อการเติบโตทางธุรกิจ โดยเฉพาะการสร้างโอกาสให้สตาร์ทอัพจากภูมิภาคได้พบปะ แลกเปลี่ยนมุมมอง และนำเสนอศักยภาพของธุรกิจต่อกลุ่มนักลงทุนที่มีบทบาทสำคัญในการผลักดันธุรกิจนวัตกรรมให้ก้าวสู่ตลาดในระดับประเทศและระดับสากล
การรวมตัวของนักลงทุนชั้นนำในครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นถึงการให้ความสำคัญและความเชื่อมั่นที่มีต่อศักยภาพของสตาร์ทอัพและผู้ประกอบการฐานนวัตกรรมในภูมิภาค ซึ่งนับเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแห่งอนาคต ขณะเดียวกันยังแสดงให้เห็นถึงบทบาทของภาคการลงทุน
ที่ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงผลตอบแทนทางธุรกิจ แต่พร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันองค์ความรู้ งานวิจัยและเทคโนโลยีของไทย ให้สามารถต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้จริง