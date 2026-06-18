บางจาก จับมือ SHARGE เปิดตัว Bangchak Fleet Card Powered by SHARGE

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท ชาร์จ แมเนจเม้นท์ จำกัด ผู้ให้บริการสถานีชาร์จภายใต้แบรนด์ REVERSHARGER เปิดตัวโซลูชันใหม่ "Bangchak Fleet Card Powered by SHARGE" แพลตฟอร์มบริหารจัดการฟลีทยานยนต์ไฟฟ้าสำหรับองค์กรแบบครบวงจร เพื่อสนับสนุนกลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ การขนส่ง และองค์กรผู้ให้บริการรถเช่าที่ใช้รถยนต์ไฟฟ้า
นายพีระภัทร ศิริจันทโรภาส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชาร์จ แมเนจเม้นท์ จำกัด เปิดเผยว่า ความร่วมมือกับ SHARGE ในครั้งนี้ เป็นการนำจุดแข็ง ของเครือข่ายสถานีบริการน้ำมันบางจากที่ครอบคลุมทั่วประเทศมาผสานเข้ากับเทคโนโลยีแพลตฟอร์มการชาร์จรถไฟฟ้าที่ทันสมัย เพื่อสร้างระบบนิเวศที่พร้อมรองรับทุกความต้องการของภาคธุรกิจ ตัวบัตรออกแบบมาเพื่อช่วยให้องค์กรสามารถควบคุมงบประมาณ (Budget Management) ติดตามการใช้งานของรถแต่ละคันได้แบบเรียลไทม์ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานโดยรองรับการใช้งานผ่านหลากหลายช่องทาง ทั้งแอปพลิเคชัน บัตร RFID ไปจนถึงระบบ Plug & Charge ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับองค์กรในเรื่องความเพียงพอของสถานีชาร์จรถไฟฟ้าและความคุ้มค่าในการลงทุน
ปัจจุบันตลาด Fleet และกลุ่มลูกค้าองค์กรนั้น ยังค่อยๆ เติบโต เนื่องจากลูกค้ากลุ่มนี้มี Pain Point และความกังวลหลายด้าน เช่น ไม่มั่นใจว่าจะมีระบบหรือแพลตฟอร์มที่สามารถช่วยบริหารจัดการความคุ้มค่า และระยะเวลาคุ้มทุน ตลอดจนไม่แน่ใจเรื่องความเพียงพอของสถานีชาร์จยานยนต์ไฟฟ้า ทั้งนี้บางจาก คอร์ปอเรชั่น และ ชาร์จ แมเนจเม้นท์ จึงได้ร่วมกันมอบโซลูชันที่ช่วยให้การบริหารจัดการรถยนต์องค์กรจำนวนมากทำได้ง่ายขึ้น