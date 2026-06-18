“เอกนัฏ”เล็งเก็บอัตราค่าไฟแพงบ้านที่ใช้ไฟเกิน1หมื่นบาท

“เอกนัฏ” ส่งสัญญาณเก็บอัตราค่าไฟแพงสำหรับบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟเกิน 1หมื่นบาทขึ้นไป อาทิ บ้านคณะรัฐมนตรี พร้อมเบรกขึ้นอัตราค่าไฟบ้านที่ใช้ไฟเกิน 400หน่วย คงอัตราที่ 3.95บาทต่อหน่วย ยันช่วยลดค่าไฟต่ำกว่า 3 บาทเฉพาะกลุ่มผู้ใช้ไฟไม่เกิน 200 หน่วยก่อน โดยให้3การไฟฟ้ารับภาระไปก่อน คาดมีผลทันรอบบิล มิ.ย.หรือ ก.ค.นี้
นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า แนวทางการปรับโครงอัตราค่าไฟฟ้าใหม่อยู่ระหว่างทบทวนแนวทางที่เหมาะสม หลังจากคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.) ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อข้อเสนอการปรับปรุงอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบอัตราก้าวหน้า (Progressive Rate) ซึ่งจะยุติแนวทางนี้ไว้ก่อน
ทั้งนี้ การจะปรับลดค่าไฟฟ้า 200 หน่วยแรกสำหรับทุกคน จะต้องปรับโครงสร้างการผลิตไฟฟ้า เช่น 1.สัญญาทาสแอดเดอร์ (Adder) หรือ เงินส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ที่มีมาตั้งแต่อดีต และบางส่วนเป็นการต่อสัญญาอัตโนมัติ ซึ่งมีอัตราค่าไฟฟ้าแพงเกินจริง ขณะนี้ได้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาทบทวนสัญญาเหล่านี้ ก็จะทำให้ค่าไฟลดลง
2.ปัญหาความสูญเสียในระบบ อาทิ ไฟทางหลวงใช้หลอดไฟที่สิ้นเปลือง ซึ่งหากเปลี่ยนไปติดหลอด LED ที่ช่วยให้ประหยัด เพราะไฟหลวงเอามาบวกกับค่าไฟและคนที่ถูกชาร์จคือประชาชนผู้ใช้ไฟ เพิ่มขึ้นอีกเป็น 10 สตางค์
3.พวกโรงไฟฟ้าที่ได้เงินฟรีๆในรูปแบบของค่าพร้อมจ่าย (Availability Payments: AP) ปีละ 60,000-70,000 ล้านบาท และไม่มีการผลิตไฟ รวมไปถึงโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก(SPP) เดิมทีไปผลิตไฟให้กับกลุ่มอุตสาหกรรม เมื่อขายได้แล้วยังจะมาบังคับขายเข้าระบบไฟฟ้าอีกก็เป็นระบบที่มีมาต่อเนื่องยาวนาน สิ่งเหล่านี้ทำให้ค่าไฟแพง
โดยจะมีการหารือในที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ(กพช.) ในอีก 2 สัปดาห์นี้ เพื่อเพิ่มประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า กำหนดประเภทผู้ใช้ไฟฟ้าใหม่เป็นประเภทที่ 9 สำหรับกลุ่ม Data Center โดยเฉพาะ จากเดิมที่มีเพียงประเภทบ้านอยู่อาศัย ผู้ประกอบการ และโรงงานอุตสาหกรรม เนื่องจาก Data Center เป็นผู้ใช้ไฟฟ้ามากที่สุดจะต้องเข้ามารับภาระตรงนี้ไป และส่งเสริมเรื่องการติดโซลาร์ฯในชุมชนปลายสายส่ง ใช้ประสิทธิภาพมากขึ้น ค่าความพร้อมจ่ายเหล่านี้ต้องถูกดึงออกไปจากระบบลดลง พวกโรงไฟฟ้าที่ไม่มีประสิทธิภาพและบังคับขายก็ขายให้กับ Data Center ทำ 3 เรื่องนี้ ซึ่งกำลังเร่งเดินหน้าเต็มที ทั้งหมดทำให้ประชาชนผู้ใช้ไฟ 200 หน่วยแรก หรืออาจจะมากกว่านั้น ได้ใช้ไฟ 3 บาทจริงๆ โดยที่ไม่ต้องผลักภาระให้กับประชาชนผู้ใช้ไฟเกิน 400 หน่วยเลย
“ระหว่างนี้อัตราค่าไฟฟ้าของประชาชน จะกลับไปใช้โมเดลเดิม (อัตราค่าไฟฟ้างวด พ.ค.- ส.ค.2569) เฉลี่ยอยู่ 3.95 บาทต่อหน่วยไปก่อน โดยจะเร่งดำเนินการ 3 เรื่องดังกล่าวให้เสร็จสิ้น ส่วนผู้ใช้ไฟฟ้า 200 หน่วยแรกยังช่วยเหลืออยู่แต่เราอาจจะช่วยบางส่วนได้ก่อนเลย โดยกลุ่มแรก คือ ผู้ที่ใช้ไฟไม่ถึง 200 หน่วย คิดเป็น ประมาณ 60% ของผู้ใช้ไฟส่วนใหญ่อยู่ต่างจังหวัด ส่วนกลุ่ม 2 ผู้ใช้ไฟ 200 หน่วยแรกทุกคน ซึ่งจะพิจารณาช่วยกลุ่มแรกก่อน โดยได้เจรจากับ 3 การไฟฟ้าฯ เพื่อเอาเงินส่วนหนึ่งมาช่วยอุ้มค่าไฟสำหรับผู้ใช้ไฟไม่ถึง 200 หน่วยก่อนช่วยเดือนนี้ เดือนหน้าก่อนเลย ซึ่งนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี(ครม.) ภายในเดือนมิ.ย.นี้ หรือ ก.ค.นี้แล้วพอไปเก็บเงินจาก Data Center มาได้ ลดจากแอดเดอร์ และโรงไฟฟ้าเหล่านี้ ซึ่งอาจใช้เวลา 4-5 เดือน ก็ค่อยเอามาคืน ก็ไม่ต้องรอชาติหน้า”
นายเอกนัฏ กล่าวว่า หากในอนาคตจะเพิ่มอัตราค่าไฟฟ้าสำหรับผู้ที่ใช้ไฟฟ้าปริมาณมาก อาจพิจารณาผู้ใช้ไฟฟ้าเกิน 10,000 บาทขึ้นไป เช่น บ้านคณะรัฐมนตรีทั้งหลายก็ใช้ไฟแพงไปเลย แต่ผู้ใช้ไฟ 400 หน่วยขึ้นไปยังไม่เหมาะสม ฉะนั้นการปรับขึ้นอัตราค่าไฟฟ้าแบบขั้นบันไดก็ต้องพักไว้ก่อน
ทั้งนี้ หลังจาก โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MoU) กับอิหร่านเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างทั้งสองประเทศ ที่พระราชวังแวร์ซายส์ ในกรุงปารีส เมื่อันที่ 17 มิ.ย.2569 และรอลงนามอย่างเป็นทางการในวันที่ 19 มิ.ย.นี้ ส่งผลให้ราคา LNG ปรับลดลง จากช่วงเกิดสงครามราคาขึ้นไป 25 ดอลลาร์ต่อล้านบีทียู แต่ล่าสุด ลดลงมาอยู่ที่ 15 ดอลลาร์ต่อล้านบีทียู ทำให้ค่าไฟเฉลี่ยที่เดิมคำนวนอยู่ที่ 3.95 บาทต่อหน่วย อีกไม่นานจะลดลงได้
นายเอกนัฏ กล่าวอีกว่ากลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้า Data Center เดิมต้องการใช้พลังงานสีเขียว ซึ่งกระทรวงพลังงานกำลังดำเนินการ 2 เรื่อง คือ การเปิดตลาดเสรีรับซื้อไฟฟ้าสะอาด รองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าของกลุ่มอุตสาหกรรมส่งออกที่ได้รับผลกระทบจากการจัดเก็บภาษีคาร์บอน โดยกลุ่ม Data Center ได้ซื้อไฟสะอาดให้โดยตรงก่อน เป็นการนำร่องทดสอบระบบโดยที่ต้องเสียค่าบริการสายส่งไฟฟ้าตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ (PDP) ซึ่งภายใน 1-2 เดือนนี้ต้องคลอดออกมาให้ได้