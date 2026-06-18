88TH สยายปีกลุยสนาม Pet Food ดัน ‘LYO’รุกตลาด “จีน-CLMV”

ผู้จัดการรายวัน 360 - บมจ.88(ไทยแลนด์) “88TH” เร่งวางกลยุทธ์เดินหน้าสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจปั้นการลงทุน ดึงนวัตกรรม สร้างแบรนด์ ปักหมุดแบรนด์ไทยเติบโตอย่างมั่งคั่ง ยั่งยืน เพื่อสร้างความยิ่งใหญ่ในเวทีโลก พร้อมอัปเกรดพอร์ตโฟลิโอ Haircare-Skincare-Cosmetics ต่อ ลุยตลาด Digital-First ในจีนและ CLMV คาดทยอยรับรู้รายได้ต่อเนื่อง ประกาศพลิกเกมการตลาดบุกธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยง เอาใจทาสสายเปย์ มั่นใจสร้าง New S-Curve โตก้าวกระโดด
นางสาวนพรัตน์ มาลัยวงค์ ผู้ก่อตั้งและรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท 88 (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) หรือ 88TH เปิดเผยว่า ในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจเต็มไปด้วย ความท้าทาย หลายองค์กรอาจเลือกกลยุทธ์ Wait & See เพื่อเน้นความปลอดภัย แต่สำหรับ 88TH ประกาศเดินหน้ายกระดับมาตรการบริหารจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ (Upstream to Downstream) พร้อมทั้งเร่งสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน
เนื่องจากเป้าหมายของบริษัทฯ ไม่ใช่เพียงแค่การอยู่รอดในระยะสั้น แต่คือการลงทุนในนวัตกรรม แบรนด์ เพื่อปักหมุดสร้างแบรนด์ไทยของตนเองให้เติบโตอย่างมั่งคั่ง ยั่งยืน และยิ่งใหญ่ในเวทีโลก พร้อมสร้างมูลค่าสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น 88TH
สำหรับทิศทางอุตสาหกรรมในครึ่งปีหลัง บริษัทฯ มองว่า ตลาดสินค้าอุปโภคบริโภคยังมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง แต่จะเป็นการเติบโตในลักษณะ "Selective Spending" ซึ่งผู้บริโภคจะระมัดระวังการจับจ่ายมากขึ้น แต่ก็พร้อมที่จะซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง เห็นผลจริง และมีความคุ้มค่า โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าความงาม การดูแลสุขภาพ และสินค้าเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง ซึ่งยังเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูงถือเป็นเซกเมนต์ที่มีศักยภาพการเติบโตโดดเด่น และมีดีมานด์รองรับอย่างชัดเจน
“ปัจจุบัน 88TH มุ่งเน้นกลุ่มสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เนื่องจากสินค้ากลุ่มนี้มีอัตราการกลับมาซื้อซ้ำสูง ส่งผลให้บริษัทฯ มีภูมิคุ้มกันต่อความผันผวนทางเศรษฐกิจมากกว่ากลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือยทั่วไป ประกอบกับกระแสความนิยมที่ผู้บริโภคหันมาเชื่อมั่นและเลือกซื้อแบรนด์ไทยที่มีมาตรฐานระดับสากล ขณะเดียวกันบริษัทฯ ยังได้ประโยชน์จากมาตรการ “ไทยช่วยไทยพลัส” ซึ่งจะเป็นปัจจัยบวกสำคัญในการกระตุ้นเม็ดเงินหมุนเวียนสู่ระบบเศรษฐกิจ เพิ่มกำลังซื้อภายในประเทศ ซึ่ง 88TH มีไลน์สินค้า หลายผลิตภัณฑ์และหลายระดับราคาที่เข้าถึงฐานผู้บริโภคในวงกว้างได้ ส่งผลให้คาดว่าจะผลักดันยอดขายในครึ่งปีหลังเติบโตอย่างโดดเด่น”
สำหรับแผนกลยุทธ์ครึ่งปีหลังนั้น นางสาวนพรัตน์ กล่าวว่า บริษัทฯ ได้วางกลยุทธ์ เพื่อรับมือ ความท้าทายทางเศรษฐกิจ โดยไม่พึ่งพากลุ่มผลิตภัณฑ์ใดมากเกินไป ดังนั้นกลุ่มผลิตภัณฑ์ Haircare, Skincare, Cosmetics จะถูกขับเคลื่อนอย่างเข้มข้นผ่านช่องทางออนไลน์ โดยเฉพาะ Social Commerce และ Live Commerce ซึ่งเป็นจุดแข็งและช่องทางที่สร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้บริโภคได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งมีแผนที่เปิดตัวนวัตกรรมสินค้าใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการทำแคมเปญร่วมกับพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจ เพื่อกระตุ้นการรับรู้และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
“หลังจากวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ “LYO MY COLOR SHAMPOO” ในช่วงที่ผ่านมา ถือว่าประสบความสำเร็จในการขยายฐานคนรุ่นใหม่ ที่ต้องการเปลี่ยนสีผมด้วยตัวเองที่บ้านเพิ่มขึ้น ประกอบกับล่าสุดยังได้เปิดตัว “LYO MY LUMI HAIR OIL” ซึ่งเป็นการต่อยอดสินค้าเดิม เพื่อตอบโจทย์พฤติกรรมผู้บริโภคที่ต้องการบำรุงเส้นผมให้เงางาม ลดปัญหาผมชี้ฟู ใช้งานง่ายในชีวิตประจำวัน โดยเน้นกลยุทธ์การตลาดแบบสร้างประสบการณ์ตรงผ่านคอนเทนต์วิดีโอและรีวิวเชิงลึก ซึ่งคาดว่าจะเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์เรือธงที่เข้ามาเสริมพอร์ตโฟลิโอ Haircare ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น”
88TH ยังคงเดินเกมรุกขยายตลาดไปยังประเทศจีนและกลุ่มประเทศ CLMV ต่อเนื่อง ผ่านพันธมิตรการร่วมมือทางธุรกิจ โดยเฉพาะการพัฒนาและวางโครงสร้างแพลตฟอร์ม เพื่อรองรับระบบจำหน่ายสินค้าให้มีความสมบูรณ์ที่สุดก่อนการเปิดตลาดในเชิงพาณิชย์อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งคาดว่าจะเริ่มขยายตลาดตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นไป ทั้งนี้ยอมรับว่าจีนเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่และมีกำลังซื้อสูง จึงเชื่อว่าจะสร้างยอดขาย” LYO” ได้อย่างก้าวกระโดด
“88TH ส่งออกผลิตภัณฑ์กลุ่มดูแลเส้นผมไปยังจีนอย่างต่อเนื่อง คาดว่าจะทยอยรับรู้รายได้ ในช่วงครึ่งหลังปีนี้ และเชื่อมั่นว่าเมื่อระบบการจำหน่ายบนแพลตฟอร์มของพันธมิตรเสร็จสมบูรณ์ จะเป็นตัวสำคัญในการผลักดันยอดขายต่างประเทศ ผ่านการนำกลยุทธ์ "Digital-First" เข้ามาใช้ เพื่อเน้นสัดส่วน E-Commerce, Social Commerce และ Live Commerce และการโปรโมทผ่าน KOL ยอดนิยมในจีน เพื่อสร้างการรับรู้แบรนด์ในวงกว้าง บนจุดเด่นด้านคุณภาพของสินค้าและความเป็นแบรนด์ไทยที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่แตกต่างจากคู่แข่งในตลาด”
นอกจากนี้ 88TH ประกาศลงทุนในธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยง (Pet Food) สร้าง New S-Curve โดยล่าสุดอยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมความพร้อมด้านการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ การวิจัยและพัฒนาสินค้า ตลอดจนการวางระบบการตลาดในประเทศเป็นหลัก โดยชูจุดแข็งในด้านประสบการณ์ในการสร้างแบรนด์ การทำตลาด และการพัฒนาสินค้านวัตกรรม ซึ่งเป็นสิ่งที่บริษัทฯ ประสบความสำเร็จมาแล้วใน “LYO” ดังนั้นด้วยศักยภาพ ความเชี่ยวชาญ และฐานความแข็งแกร่งทางการตลาด จะสามารถต่อยอดธุรกิจสัตว์เลี้ยงได้ตามแผนงานที่วางไว้