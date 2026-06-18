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เปิดฉาก Manufacturing Expo 2026 สุดคึกคัก! รวมพลนักอุตสาหกรรมโลก ชมเทคโนโลยี 2,000 แบรนด์พร้อมแนะทริกเข้าชมงานฟรี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เปิดฉากอย่างคึกคักสำหรับ “Manufacturing Expo 2026” มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตที่ครบครันที่สุดในอาเซียน ณ ไบเทค บางนา โดยปีนี้ขนทัพนวัตกรรมจากกว่า 2,000 แบรนด์ จาก 30 ประเทศ และ 29 พาวิลเลียนนานาชาติ มาจัดแสดงบนพื้นที่กว่า 45,000 ตารางเมตร พร้อมแนะ 3 ทริกเด็ดชมงานฟรี


ภายในพิธีเปิดงานได้รับเกียรติจาก นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธี พร้อมปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “ขับเคลื่อนมูลค่าใหม่ สู่อุตสาหกรรมไทยแห่งอนาคต” โดยเน้นย้ำนโยบาย “ONE MIND” ที่มุ่งสนับสนุนผู้ประกอบการไทยให้สามารถแข่งขันได้อย่างเป็นธรรม พร้อมปรับตัวรับกติกาโลกใหม่และเติบโตอย่างยั่งยืน


รัฐมนตรีฯ ยังชี้ว่า อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยยังคงเป็นกำลังสำคัญของเศรษฐกิจ โดยประเทศไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์อันดับ 1 ของอาเซียน อันดับ 5 ของเอเชีย และอันดับ 11 ของโลก พร้อมเดินหน้ารับการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคยานยนต์ไฟฟ้า (EV) พลังงานไฮโดรเจน และยานยนต์อัจฉริยะ ควบคู่กับการผลักดันแนวคิด ESG และเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อการจัดการแบตเตอรี่และชิ้นส่วนหมดอายุการใช้งานอย่างยั่งยืน


ทางด้านผู้จัดงาน อาร์เอ็กซ์ ไบเทค กล่าวถึงไฮไลต์ที่ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการและนักอุตสาหกรรม คือ เทคโนโลยีช่วยลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และยกระดับโรงงานสู่ยุค Smart Factory ไม่ว่าจะเป็นหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ เครื่องจักรประหยัดพลังงาน เทคโนโลยียานยนต์แห่งอนาคต ระบบบริหารจัดการพลังงาน รวมถึงนวัตกรรมด้านอิเล็กทรอนิกส์และการผลิตยุคใหม่


ภายในงานยังมีเวทีสัมมนากว่า 90 หัวข้อ จากผู้เชี่ยวชาญ 137 ท่าน ครอบคลุมประเด็นสำคัญของภาคอุตสาหกรรม ตั้งแต่ยานยนต์อัจฉริยะ AI สำหรับภาคการผลิต เทคโนโลยีความยั่งยืน ไปจนถึงแนวทางเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของธุรกิจไทยในเวทีโลก

งานนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญสำหรับเจ้าของกิจการ ผู้บริหาร วิศวกร และผู้ที่สนใจเทคโนโลยีการผลิต ที่จะได้อัปเดตเทรนด์อุตสาหกรรมล่าสุด พร้อมต่อยอดโอกาสทางธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการจากทั่วโลก


สำหรับผู้ที่สนใจ งาน Manufacturing Expo 2026 ปีนี้มีค่าเข้าชมงาน 500 บาท แต่สามารถเข้าร่วมงานได้ฟรี เพียงทำ 1 ใน 3 อย่างนี้ ไม่ว่าจะเป็นลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.manufacturing-expo.com การร่วมกิจกรรมบริเวณด้านหน้าฮอลล์ 98 หรือขอรับรหัสฟรีจากซัพพลายเออร์ที่คุณรู้จักภายในงาน ก็สามารถเข้าชมงานฟรีได้ บอกเลยว่าคุ้มมาก เพราะงานนี้รวมเทคโนโลยีจากทั่วโลกมาไว้ในที่เดียว รอคุณมาเก็บเกี่ยวจนถึงวันที่ 20 มิถุนายนนี้ ที่ไบเทค บางนา


เปิดฉาก Manufacturing Expo 2026 สุดคึกคัก! รวมพลนักอุตสาหกรรมโลก ชมเทคโนโลยี 2,000 แบรนด์พร้อมแนะทริกเข้าชมงานฟรี
เปิดฉาก Manufacturing Expo 2026 สุดคึกคัก! รวมพลนักอุตสาหกรรมโลก ชมเทคโนโลยี 2,000 แบรนด์พร้อมแนะทริกเข้าชมงานฟรี
เปิดฉาก Manufacturing Expo 2026 สุดคึกคัก! รวมพลนักอุตสาหกรรมโลก ชมเทคโนโลยี 2,000 แบรนด์พร้อมแนะทริกเข้าชมงานฟรี
เปิดฉาก Manufacturing Expo 2026 สุดคึกคัก! รวมพลนักอุตสาหกรรมโลก ชมเทคโนโลยี 2,000 แบรนด์พร้อมแนะทริกเข้าชมงานฟรี
เปิดฉาก Manufacturing Expo 2026 สุดคึกคัก! รวมพลนักอุตสาหกรรมโลก ชมเทคโนโลยี 2,000 แบรนด์พร้อมแนะทริกเข้าชมงานฟรี
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