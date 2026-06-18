เปิดฉาก Manufacturing Expo 2026 สุดคึกคัก! รวมพลนักอุตสาหกรรมโลก ชมเทคโนโลยี 2,000 แบรนด์พร้อมแนะทริกเข้าชมงานฟรี

เปิดฉากอย่างคึกคักสำหรับ “Manufacturing Expo 2026” มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตที่ครบครันที่สุดในอาเซียน ณ ไบเทค บางนา โดยปีนี้ขนทัพนวัตกรรมจากกว่า 2,000 แบรนด์ จาก 30 ประเทศ และ 29 พาวิลเลียนนานาชาติ มาจัดแสดงบนพื้นที่กว่า 45,000 ตารางเมตร พร้อมแนะ 3 ทริกเด็ดชมงานฟรี
ภายในพิธีเปิดงานได้รับเกียรติจาก นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธี พร้อมปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “ขับเคลื่อนมูลค่าใหม่ สู่อุตสาหกรรมไทยแห่งอนาคต” โดยเน้นย้ำนโยบาย “ONE MIND” ที่มุ่งสนับสนุนผู้ประกอบการไทยให้สามารถแข่งขันได้อย่างเป็นธรรม พร้อมปรับตัวรับกติกาโลกใหม่และเติบโตอย่างยั่งยืน
รัฐมนตรีฯ ยังชี้ว่า อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยยังคงเป็นกำลังสำคัญของเศรษฐกิจ โดยประเทศไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์อันดับ 1 ของอาเซียน อันดับ 5 ของเอเชีย และอันดับ 11 ของโลก พร้อมเดินหน้ารับการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคยานยนต์ไฟฟ้า (EV) พลังงานไฮโดรเจน และยานยนต์อัจฉริยะ ควบคู่กับการผลักดันแนวคิด ESG และเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อการจัดการแบตเตอรี่และชิ้นส่วนหมดอายุการใช้งานอย่างยั่งยืน
ทางด้านผู้จัดงาน อาร์เอ็กซ์ ไบเทค กล่าวถึงไฮไลต์ที่ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการและนักอุตสาหกรรม คือ เทคโนโลยีช่วยลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และยกระดับโรงงานสู่ยุค Smart Factory ไม่ว่าจะเป็นหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ เครื่องจักรประหยัดพลังงาน เทคโนโลยียานยนต์แห่งอนาคต ระบบบริหารจัดการพลังงาน รวมถึงนวัตกรรมด้านอิเล็กทรอนิกส์และการผลิตยุคใหม่
ภายในงานยังมีเวทีสัมมนากว่า 90 หัวข้อ จากผู้เชี่ยวชาญ 137 ท่าน ครอบคลุมประเด็นสำคัญของภาคอุตสาหกรรม ตั้งแต่ยานยนต์อัจฉริยะ AI สำหรับภาคการผลิต เทคโนโลยีความยั่งยืน ไปจนถึงแนวทางเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของธุรกิจไทยในเวทีโลก
งานนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญสำหรับเจ้าของกิจการ ผู้บริหาร วิศวกร และผู้ที่สนใจเทคโนโลยีการผลิต ที่จะได้อัปเดตเทรนด์อุตสาหกรรมล่าสุด พร้อมต่อยอดโอกาสทางธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการจากทั่วโลก
สำหรับผู้ที่สนใจ งาน Manufacturing Expo 2026 ปีนี้มีค่าเข้าชมงาน 500 บาท แต่สามารถเข้าร่วมงานได้ฟรี เพียงทำ 1 ใน 3 อย่างนี้ ไม่ว่าจะเป็นลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.manufacturing-expo.com การร่วมกิจกรรมบริเวณด้านหน้าฮอลล์ 98 หรือขอรับรหัสฟรีจากซัพพลายเออร์ที่คุณรู้จักภายในงาน ก็สามารถเข้าชมงานฟรีได้ บอกเลยว่าคุ้มมาก เพราะงานนี้รวมเทคโนโลยีจากทั่วโลกมาไว้ในที่เดียว รอคุณมาเก็บเกี่ยวจนถึงวันที่ 20 มิถุนายนนี้ ที่ไบเทค บางนา