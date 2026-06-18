6 ขั้นตอน ขอยกเว้นการตัดไฟฟ้า ผ่าน MEA e-Service กรณีต้องใช้ไฟฟ้าสำหรับผู้ป่วย

MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง เดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของประชาชนกลุ่มผู้ป้วยที่จำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าสำหรับเครื่องมือแพทย์ เพื่อสร้างความอุ่นใจและปกป้องวินาทีชีวิตของประชาชน
ลงทะเบียนออนไลน์ได้ด้วยตนเองผ่าน 6 ขั้นตอนง่าย ๆ ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์ออนไลน์ผ่าน MEA e-Service
ขั้นตอนที่ 1 : เข้าสู่ระบบผ่านเว็บไซต์ https://meaeservice.mea.or.th/ และเลือกเมนู “ลงทะเบียนรับสิทธิ์ยกเว้นการงดจ่ายไฟฟ้า”
ขั้นตอนที่ 2 : คลิกปุ่ม “เริ่มต้น” เพื่อเข้าสู่หน้าต่างการกรอกข้อมูล
ขั้นตอนที่ 3 : ระบุข้อมูลผู้ขอใช้สิทธิ์ ตรวจสอบข้อมูลตัวตนที่ยืนยันผ่านระบบแอปพลิเคชัน ThaID จากนั้นกรอกหมายเลขเครื่องวัดฯ (หมายเลขมิเตอร์) และหมายเลขบัญชีแสดงสัญญา (CA) พร้อมระบุเบอร์โทรศัพท์มือถือเพื่อรับและกรอกรหัสยืนยันตัวตนผ่านระบบ OTP
ขั้นตอนที่ 4 : ระบุชื่อ-นามสกุลของผู้ป่วย และข้อมูลผู้ติดต่อกรณีฉุกเฉิน จากนั้นเลือกประเภทอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้ พร้อมระบุข้อมูลอุปกรณ์สำรองไฟฟ้า และระยะเวลาที่อุปกรณ์ทางการแพทย์จะสามารถทำงานอยู่ได้หลังจากเกิดเหตุไฟฟ้าดับฉุกเฉิน
ขั้นตอนที่ 5 : อัปโหลดเอกสารหลักฐาน รวมถึงสามารถแนบเอกสารเพิ่มเติมอื่น ๆ (ถ้ามี) ให้ครบถ้วนกระบวนการ
ขั้นตอนที่ 6 : ตรวจสอบและยืนยันข้อมูล โดยคลิกเครื่องหมายถูกในช่องข้อความเพื่อรับรองข้อมูล จากนั้นกด “ยืนยันส่งคำขอ” เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนออนไลน์
ความสะดวกในการติดตามสถานะ
หลังจากส่งคำขอรับสิทธิ์ผ่านระบบเรียบร้อยแล้ว ผู้ขอใช้สิทธิ์สามารถติดตามสถานะการอนุมัติได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย ผ่าน 3 ช่องทางหลัก ประกอบด้วย แอปพลิเคชัน MEA Smart Life ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) และข้อความสั้น SMS (แจ้งเตือนผ่านเบอร์โทรศัพท์มือถือที่กรอกไว้ในขั้นตอนการลงทะเบียน)
MEA ขอยืนยันว่า โครงการและมาตรการลงทะเบียนช่วยเหลือดังกล่าว ไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น และโปรดระมัดระวังมิจฉาชีพแอบอ้าง โทรหลอกลวงให้โอนเงินชำระค่าบริการต่าง ๆ ยืนยันว่า MEA ไม่มีนโยบายโทรติดต่อผู้ใช้ไฟฟ้าเพื่อแจ้งให้โอนเงินในลักษณะดังกล่าว
MEA มุ่งมั่นดูแลคุณภาพชีวิตประชาชนให้ดีที่สุด โดยขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน “ทำทันที Action 5 PLUS” ของกระทรวงมหาดไทย ในการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” พร้อมชูระบบตรวจจับไฟดับอัตโนมัติแจ้งเตือนพิกัด Online พร้อมส่งชุดเคลื่อนที่เร็วนำ “Power Box” (เครื่องสำรองไฟฟ้าพกพา) จ่ายไฟเยียวยาตรงถึงบ้านผู้ป่วยแบบ 1:1 ทันที เพื่อปกป้องวินาทีชีวิตอย่างปลอดภัยที่สุด
ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลหรือศึกษาความช่วยเหลือเพิ่มเติมได้ทางระบบออนไลน์ผ่าน Line: MEA Connect (@MEAthailand) (มีสัญลักษณ์โล่สีเขียวนำหน้า), ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า MEA Call Center โทร 1130 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือที่การไฟฟ้านครหลวงเขตทั้ง 18 เขตใกล้บ้านท่าน