PLATINUM POP ผสานพลัง Food & Beauty Destination รุกเปิดเฟส 1 ดัน “LAI JIE” ฮับความอร่อยนานาชาติ ผนึกกำลัง TOFU Mega Mart – EVEANDBOY ชวนสัมผัส First Time Experience 30 มิถุนายน นี้

เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป ผู้นำธุรกิจศูนย์การค้า ค้าส่ง-ค้าปลีก โรงแรม และอาคารสำนักงาน เดินหน้าสร้างปรากฏการณ์ใหม่ ให้วงการรีเทล เดินเกมรุก เปิด PLATINUM POP เฟส 1 ดัน “LAI JIE” สู่ฮับความอร่อยนานาชาติแห่งใหม่ใจกลางกรุง รวมร้านอาหารร้านค้าชื่อดังมากกว่า 150 ร้าน ผนึกกำลังพันธมิตรชั้นนำเปิดประสบการณ์ช้อปปิ้งแบบเหนือระดับครั้งแรกของโลก พร้อมเปิดให้บริการเฟส 1 วันที่ 30 มิ.ย. 2569
นายสุรชัย โชติจุฬางกูร ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “หลังจากที่ได้ ประกาศปักธงทำเลยุทธศาสตร์ ราชประสงค์ – ประตูน้ำ – ราชปรารภ สู่การสร้างแลนด์มาร์กระดับโลก “The Neighbourhood of Platinum” พร้อมได้รีแบรนด์ THE MARKET BANGKOK ครั้งใหญ่ เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “PLATINUM POP” ภายใต้ Positioning ใหม่ “The Center of Bangkok’s Pop Life” ไปเมื่อไม่นานนี้ ล่าสุดประเดิมเปิดเฟส 1 ปั้น “LAI JIE” (ไหล่เจี๊ยะ) สู่ฮับความอร่อยของอาหารนานาชาติแห่งใหม่ใจกลางราชประสงค์ มอบประสบการณ์ใหม่ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Join Us at the Table” ชวนทุกคนมาทานข้าว ลิ้มรสความอร่อย เพราะทุกจานคือเรื่องราว ทุกคำคือความสุข และทุกมื้อคือความทรงจำ ท่ามกลางบรรยากาศเสน่ห์เยาวราชบริเวณชั้น G – M บนพื้นที่กว่า 8,000 ตร.ม. ด้วยงบประมาณลงทุนกว่า 180 ล้านบาท รวบรวมร้านอาหารร้านค้าชื่อดังไว้มากกว่า 150 ร้าน ยกทัพพร้อมเสิร์ฟความฟินกับรสชาติหลากหลายทั้งอาหารคาวหวานและเครื่องดื่ม
นอกจากนี้ยังมีร้านรวมของฝากเลื่องชื่อของไทยมาเปิดให้บริการเอาใจนักท่องเที่ยวอีกด้วย พร้อมเปิดเกมรุกผนึกกำลังพันธมิตรชั้นนำ เติมเต็มสีสันความสนุกและการค้นพบใหม่ ๆ ร่วมสร้างประสบการณ์ความตื่นเต้นในทุกจังหวะของการช้อป สุดพิเศษครั้งแรกของโลก ได้แก่ EVEANDBOY เปิดตัว “EVEANDBOY Cafe” แห่งแรก ตอกย้ำการเป็น Thailand’s Beauty Destination และเผยไฮไลท์สำคัญ TOFU SKINCARE MEGA MART ศูนย์รวมแบรนด์ความงามไทยสุดยิ่งใหญ่ พื้นที่รวมกว่า 7,200 ตร.ม. ร่วมสร้างปรากฏการณ์ยกระดับวงการช้อปขั้นสุด ประเดิมเปิดครั้งแรกภายในศูนย์การค้า นอกจากนี้ยังมี HOUSE OF LITTLEBUNNY กระเป๋าแฟชั่นแบรนด์ไทย ขวัญใจต่างชาติ ประกาศก้าวสำคัญ ในการสร้าง Fashion Destination ด้วย Mega Flagship Store โฉมใหม่ขนาดใหญ่ที่สุด พร้อมเปิดจุดเช็กอินชวนกันมากิน 30 มิ.ย. นี้ และเตรียมพบกับ POP Life Experience แบบจัดเต็ม ที่จะมาเติมเต็มทุกไลฟ์สไตล์ ในเฟส 2 ภายในไตรมาส 1 ปี 2570”
“LAI JIE” (ไหล่เจี๊ยะ) เผยรายชื่อร้านอาหารมาให้เลือกอิ่มอร่อยแบบจัดเต็ม รวมทั้งร้านบิวตี้ ร้านของฝาก รวมมากกว่า 150 ร้าน ภายใต้บรรยากาศการตกแต่งที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเสน่ห์แห่งสีสันการใช้ชีวิต ของหนึ่ง ในย่านชุมชนระดับไอคอนิกของกรุงเทพฯ อย่างย่านเยาวราช ย่านเลื่องชื่อ ในเรื่องของสตรีทฟู้ดยามค่ำคืนที่มีชื่อเสียงที่สุด โดยมีร้านค้าที่น่าสนใจ อาทิ
ร้านต้นตำรับจากเยาวราช THREE TEA POTS มรดกทางวัฒนธรรมแบรนด์ชาร่วมสมัยอายุมากกว่า 100 ปี ครั้งแรกกับการขยายสาขาในศูนย์การค้า, HONEYMOON DESSERT ก่อตั้งที่ฮ่องกง เปิดสาขาแรกในไทยที่เยาวราช และพร้อมขยายสาขาใหม่ในศูนย์การค้าครั้งแรก, ร้านเฮงปังปั๊ว หวานเย็นขวัญใจคนรุ่นใหม่, ร้านเฮียเล็กเกาเหลาหมูสามอย่าง, ร้านอาตี๋ใหญ่ ลูกชิ้นปลาเยาวราช, ร้านชามก๋วยเตี๋ยวเส้นคลุก
ร้านอาหารเจ้าดัง ร้านสตรีทฟู้ดต้องลอง ยกขบวนความอร่อยมารวมไว้ให้เลือกสรรทั้งอาหารคาวหวานและเครื่องดื่มอีกมากมาย อาทิ ครัวบางนาทูโก เสน่ห์อาหารไทย พร้อมเสิร์ฟความอร่อยสุดสะดวก, ร้านพริกเขียวอาหารไทยฮาลาล 4 ภาค เปิดครั้งแรกในศูนย์การค้า, ร้าน Yonny โดดเด่นด้วยอาหารจีนสไตล์เสฉวน-ฉงชิ่ง, ร้านรสนิยม อาหารไทยรสเด็ด, ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือพระนคร เจ้าเก่าจากอนุสาวรีย์ชัยฯ, ร้านเกี๊ยวหยวนจี เกี๊ยวปั้นสดโชว์หน้าร้าน, ร้านเซียงเหล่าฮั่นหม่าล่าทั่ง เมนูอาหารจีนยอดฮิตสูตรดั้งเดิม, ร้าน Chicking ชิกกิ้ง ฟาสต์ฟู้ดชื่อดังจากดูไบ, Royal Pizza, ร้านซือซือเกี๊ยวซ่าคนหิวเกี๊ยว, ร้านเป็ดย่าง เมโทร ภูเก็ต ตำนานเมืองใต้กว่า 70 ปี, ร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อเจ้าเก่าวัดหนังสูตรไหหลำกว่า 40 ปี, ร้านเหลียงข้าวขาหมูประตูน้ำ เปิดมานานกว่า 30 ปี, สุกี้สามย่าน, ตำยำมั่ว by เยนมาเซ, ก๋วยเตี๋ยวไก่กล้วยน้ำไท, มิสไซ่ง่อน, Bakebelly หมูกรอบ, ร้านหอยทอด ผัดไทย แชมป์แม่กลอง, ร้านอาหารมังสวิรัติ By ครัว ณ นางเลิ้ง, ร้าน After You แบรนด์คาเฟ่ของหวานยอดนิยม, Baron’s Bar กรีกโยเกิร์ต, ขนมไข่สงขลา Roon, ขนมไทยใกล้วัด, ร้าน Dolce Gelato ไอศกรีมโฮมเมด, ร้านเช็งซิมอี๊ น้ำแข็งไสสไตล์จีน, สายคาเฟ่ห้ามพลาด ร้าน Starbucks โฉมใหม่, Zuz Coffee, Sol Coffee, 28 ML, Coco Fresh Tea & Juice, One Million ฯลฯ
พร้อมกันนี้ยังได้เตรียมมอบประสบการณ์ความอร่อยแบบจัดเต็ม ด้วยการจัดแคมเปญ “THE HUNGRY WARRIORS” ภายใต้แนวคิดชวนจอมยุทธนักกินทั่วหล้ามาร่วมพิชิตความหิว เปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาออนไลน์การประลองของเหล่าจอมยุทธ
ชิงบัลลังก์แห่งไหล่เจี๊ยะ พร้อมด้วยข้อเสนอสุดพิเศษ ในโซน Lai Jie Street Food เพียงซื้อบัตรแทนเงินสด 200 บาท รับเพิ่มฟรีทันที 50 บาท รวม 6,000 สิทธิ์ มูลค่ารวม 300,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 30 มิ.ย.- 31 ก.ค. 2569 และพบกับครั้งแรก Signature Event สุดยิ่งใหญ่ “ไหล่เจี๊ยะ ศึกอร่อยสะท้านภพ สยบทุกความหิว” เปิดลานประลองยุทธ เพื่อค้นหาสุดยอดนักกินเจ้ายุทธภพ กับการแข่งขันกิน 3 รูปแบบ ชิงเงินรางวัลและเหรียญผู้พิชิต ซึ่งจะเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าแข่งขันกลางเดือน ก.ค. 2569 และจัดแข่งขันรอบชิงชัยในวันที่ 11 – 12 ส.ค. 2569 รวมทั้งระดมโปรโมชั่นและสิทธิพิเศษจากร้านอาหารร้านค้าชั้นนำไว้ต้อนรับ อีกมากมาย นอกจากนี้ Sport World ยังร่วมจัดทัพสินค้าแฟชั่นกีฬาจากแบรนด์ชั้นนำ มาจัดพื้นที่ลดราคาสินค้าสูงสุด 80% ระหว่างวันที่ 30 มิ.ย.- 31 ก.ค. 2569 บริเวณพื้นที่โปรโมชั่นชั้น M
ผนึกกำลังพันธมิตรเผยโฉม Store Prototype ครั้งแรก สร้างประสบการณ์ช้อปสุดเอ็กคลูซีฟ ปลุกพลัง T Beauty & Fashion
EVEANDBOY สร้างปรากฏการณ์ครั้งใหม่ เปิดตัว “EVEANDBOY Cafe” แห่งแรกของโลก แฟล็กชิปสโตร์โฉมใหม่บนพื้นที่ขนาดใหญ่กว่า 507 ตร.ม. พร้อมยกระดับประสบการณ์ช้อปปิ้งสู่ Community Space สำหรับสายบิวตี้ ผสาน Lifestyle Cafe เตรียมจับมือแบรนด์ร้านชาสุดฮิพเจ้าดัง สร้างสรรค์เมนูซิกเนเจอร์สุดพิเศษที่มีเสิร์ฟเฉพาะสาขานี้แห่งเดียว เตรียมเปิดให้บริการ 30 มิ.ย. นี้ ที่ชั้น M
TOFU SKINCARE MEGA MART “Asia’s No.1 Beauty Destination Hub” เปิดประสบการณ์ช้อปสินค้าความงามเต็มรูปแบบกับแฟล็กชิปสโตร์สุดยิ่งใหญ่แห่งแรกในศูนย์การค้าบนพื้นที่กว่า 7,200 ตร.ม. ยกขบวนสินค้าความงามครบวงจรทั้งสกินแคร์ คอสเมติก อาหารเสริม รวมทั้งแพ็คเกจฟู้ด ของกินและของฝากยอดนิยมครบจบในที่เดียว ในราคาส่งตั้งแต่ชิ้นแรก เติมเต็มความสนุกกับ Festive Events, Entertainment & Mega Sale Promotions แบบจัดเต็ม เปิดให้บริการวันที่ 4 ก.ค. 2569 ที่ชั้น 1
HOUSE OF LITTLEBUNNY เปิดตัว Mega Flagship Store ขนาดใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของแบรนด์ บนพื้นที่ 500 ตร.ม. พร้อมครีเอทประสบการณ์ช้อปสุดเอ็กคลูซีฟครั้งแรก เพื่อสะท้อนเอกลักษณ์ของแบรนด์อย่างมีสไตล์ เตรียมพบกับ New Collection และ Special Item พร้อมจัดเต็มบิ๊กเซอร์ไพรส์ เดือน ส.ค. 2569 ที่ชั้น 1
นอกจากนี้ยังมีร้านค้ายอดนิยมที่เปิดให้บริการ ได้แก่ ชั้น 3 ร้าน MOMO PARADISE, ร้านพระราม9 ไก่ย่าง และ ชั้น 4 ร้าน Let's Relax Spa, 786 SALON, MOS Dental Clinic
“PLATINUM POP” The Center of Bangkok’s Pop Life ศูนย์รวมความป๊อปของกรุงเทพฯ ที่ไม่เคยหลับใหล พลิกประสบการณ์ช้อป Retail & Wholesale ในย่านราชประสงค์รูปแบบใหม่ ที่ไร้กรอบ HIGH ENERGY, FLEX-FRIENDLY, VALUE-FIRST ให้ทุกก้าวเต็มไปด้วยสีสันและการค้นพบใหม่ ๆ สร้างความตื่นเต้นในทุกจังหวะการช้อป ด้วยพลังของ PLATINUM DNA ได้แก่ Variety - Value - Volume พร้อมเปิดให้บริการเฟส 1 วันที่ 30 มิ.ย. 2569