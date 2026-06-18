กรมประชาสัมพันธ์ เปิดพื้นที่แห่งแรงบันดาลใจ สู่การต่อยอดภูมิปัญญาไทยให้เป็นแฟชั่นร่วมสมัยระดับสากลชวนชมนิทรรศการและเสวนาวิชาการ “การพัฒนาแฟชั่นไทยจากภูมิปัญญาชุมชนสู่แฟชั่นร่วมสมัยระดับสากล” ที่อุดรธานี 19 – 21 มิ.ย.นี้

กรมประชาสัมพันธ์ เปิดพื้นที่แห่งแรงบันดาลใจ สู่การต่อยอดภูมิปัญญาไทยให้เป็นแฟชั่นร่วมสมัยระดับสากลชวนชมนิทรรศการและเสวนาวิชาการ “การพัฒนาแฟชั่นไทยจากภูมิปัญญาชุมชนสู่แฟชั่นร่วมสมัยระดับสากล” ที่อุดรธานี 19 – 21 มิถุนายนนี้
กรมประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา นักออกแบบ ผู้ประกอบการ และประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมงานนิทรรศการและเสวนาวิชาการ “การพัฒนาแฟชั่นไทยจากภูมิปัญญาชุมชนสู่แฟชั่นร่วมสมัยระดับสากล” ภายใต้โครงการออกแบบสร้างสรรค์การผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ Soft Power สาขาแฟชั่น ระหว่างวันที่ 19 – 21 มิถุนายน 2569 ณ UDON HALL ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุดร จังหวัดอุดรธานี เพื่อเปิดพื้นที่แห่งแรงบันดาลใจและถ่ายทอดศักยภาพของภูมิปัญญาไทยผ่านการออกแบบแฟชั่นร่วมสมัย พร้อมผลักดันผ้าไทยและทุนทางวัฒนธรรมให้ก้าวสู่เวทีระดับสากล
พิธีเปิดงานจะได้รับเกียรติจาก นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี และพบกับเวทีเสวนาจากผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ และดีไซเนอร์ชั้นนำของไทย อาทิ อาจารย์มีชัย แต้สุจริยา ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ประเภทประณีตศิลป์–ทอผ้า และที่ปรึกษาโครงการ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก”, ดร.ศรินดา จามรมาน ที่ปรึกษาโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุก และผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไทยและแฟชั่น, คุณศิริชัย ทหรานนท์ ผู้ก่อตั้งแบรนด์ THEATRE, คุณวิชระวิชญ์ อัครสันติสุข ผู้ก่อตั้งแบรนด์ WISHARAWISH, ผศ.ดร.รวิเทพ มุสิกะปาน ประธานหลักสูตรแฟชั่น สิ่งทอและเครื่องตกแต่ง วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, อ.ดร.กรกลด คำสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, คุณภูภวิศ กฤตพลนารา ผู้ก่อตั้งแบรนด์ ISSUE, คุณเจนสุดา ปานโต สิริสันต์ ผู้ก่อตั้งแบรนด์ JANESUDA, อ.ดร.แพรวา รุจิณรงค์ อาจารย์ประจำวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ ผศ.ดร.วุฒิไกร ศิริผล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและอาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญคือการจัดแสดงนิทรรศการผลิตภัณฑ์แฟชั่นไทยร่วมสมัยจาก 10 ชุมชนต้นแบบ Soft Power ไทย ซึ่งนำภูมิปัญญา อัตลักษณ์ท้องถิ่น และทักษะหัตถศิลป์มาต่อยอดร่วมกับดีไซเนอร์ชั้นนำระดับประเทศ จนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์แฟชั่นและงานออกแบบมากกว่า 100 ผลิตภัณฑ์
ไฮไลต์พิเศษของงานคือ แฟชั่นโชว์ “THE WALK OF WOVEN IDENTITIES” หรือ “รันเวย์แห่งตัวตนที่ถูกถักทอ” ซึ่งจะนำเสนอเสน่ห์และอัตลักษณ์ของชุมชนไทยผ่านผลงานแฟชั่นร่วมสมัยอย่างงดงาม นำโดย ภณ ณวัสน์ ภู่พันธัชสีห์ ศิลปินและนักแสดงชื่อดัง พร้อมด้วยนายแบบและนางแบบอีกมากมายที่จะร่วมถ่ายทอดเรื่องราวของภูมิปัญญาไทย
การจัดงานครั้งนี้นับเป็นเวทีสำคัญในการเชื่อมโยงผู้ประกอบการชุมชน นักออกแบบ นักวิชาการ คนรุ่นใหม่ และประชาชนเข้าด้วยกัน ผ่านการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การชื่นชมผลงานสร้างสรรค์ และการเปิดมุมมองใหม่ต่อแฟชั่นไทย ซึ่งสามารถผสานรากฐานทางวัฒนธรรมเข้ากับแนวคิดร่วมสมัย เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและยกระดับ Soft Power ของไทยให้เป็นที่รู้จักในระดับสากล
ร่วมสัมผัสพลังสร้างสรรค์ของแฟชั่นไทย ภูมิปัญญาชุมชน และทุนทางวัฒนธรรมที่พร้อมก้าวสู่เวทีโลก ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ระหว่างวันที่ 19 – 21 มิถุนายน 2569 ณ UDON HALL ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุดร จังหวัดอุดรธานี โดยสามารถสแกน QR Code เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมงาน และขอเชิญชวนพี่น้องชาวอีสานร่วมสัมผัสพลังสร้างสรรค์ของแฟชั่นไทย ภูมิปัญญาชุมชน และทุนทางวัฒนธรรมที่พร้อมก้าวสู่เวทีโลก