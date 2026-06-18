แอกซ่าฯ เปิดตัว "AXA SmartCare Value" หนุนดูแลสุขภาพทั่วถึง ตอบรับแคมเปญล่าสุด "Age Shouldn’t Be a Risk"

แอกซ่าประกันภัยเปิดตัว AXA SmartCare Value แผนประกันสุขภาพใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงความคุ้มครองสุขภาพที่ดีในราคาที่เข้าถึงง่ายมากขึ้น ตอบรับสังคมไทยที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างรวดเร็ว
การเปิดตัวแผนประกันสุขภาพ AXA SmartCare Value เกิดขึ้นท่ามกลางสภาวะที่สังคมทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย กำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างประชากรครั้งสำคัญ ตอกย้ำถึงความสำคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพที่ครอบคลุมทุกช่วงอายุ สอดรับกับแบรนด์แคมเปญล่าสุดของกลุ่มแอกซ่า “Age Shouldn’t Be a Risk” ด้วยความเชื่อที่ว่า ไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ หรืออยู่ในช่วงชีวิตไหน ทุกคนก็ควรมีความอุ่นใจด้านสุขภาพ
AXA SmartCare Value มอบความคุ้มครองผู้ป่วยใน (IPD) ที่ครอบคลุม ด้วยวงเงินค่ารักษาพยาบาลสูงสุดถึง 800,000 บาทต่อการเข้าพักรักษาตัวหนึ่งครั้ง หรือสูงสุด 4 ล้านบาทต่อปี ครอบคลุมโรคร้ายแรงอย่างโรคมะเร็งและโรคไตวายเรื้อรัง
นอกจากนี้ AXA SmartCare Value ได้ออกแบบมาเพื่อให้เข้าถึงได้ง่ายทุกช่วงอายุ โดยเด็กอายุตั้งแต่ 13 ปีขึ้นไปก็สามารถทำประกันได้ไม่ต้องมีผู้ปกครองร่วมถือกรมธรรม์ (ทั้งนี้ ผู้ปกครองอยู่ในฐานะผู้ถือกรมธรรม์และผู้ชำระเบี้ยประกันภัย และเด็กอยู่ในฐานะผู้รับเอาประกันภัย) เพียงตอบคำถามทางสุขภาพ 3 ข้อก็สมัครได้เลย และยังสามารถจัดการกรมธรรม์ ค้นหาสถานพยาบาล ได้อย่างง่ายผ่านแอปพลิเคชัน AXA TH Health ซึ่งรองรับทั้งระบบ iOS และ Android อีกทั้งยังมีบริการและปรึกษาแพทย์ออนไลน์ (Telemedicine) ผ่านเครือข่ายสถานพยาบาลพันธมิตรของแอกซ่าอีกด้วย
นางสาวปวีณา เขมะรังสรรค์ ผู้อำนวยการสายงานบริหารลูกค้า บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างเต็มรูปแบบ ความต้องการด้านสุขภาพของผู้คนในแต่ละช่วงวัยก็มีความหลากหลายมากขึ้น และหลายครอบครัวคำนึงเลือกใช้บริการด้านสุขภาพโดยพิจารณาจากค่าใช้จ่ายเป็นหลัก แอกซ่าเชื่อว่าทุกคนควรมีโอกาสเข้าถึงความคุ้มครองสุขภาพที่ดี AXA SmartCare Value จึงออกแบบให้เข้าถึงได้ง่าย คุ้มค่า เป็นทางเลือกและตอบโจทย์ครอบคลุมทุกอายุ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของแอกซ่าที่พร้อมจะอยู่เคียงข้างลูกค้า และช่วยให้ทุกคนวางแผนอนาคตได้อย่างมั่นใจในทุกช่วงชีวิต”
AXA SmartCare Value ช่วยให้ผู้ถือกรมธรรม์ประหยัดค่าเบี้ยประกันภัย เมื่อเลือกรักษาที่โรงพยาบาลในเครือข่าย SmartCare Value เพิ่มความคุ้มค่าในการบริหารค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพแต่ยังคงได้รับการดูแลทางการแพทย์ที่ดีมีมาตรฐาน
ด้วยเบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียง 6,700 บาทต่อปี แผนประกันสุขภาพนี้ สะท้อนความมุ่งมั่นของแอกซ่าประกันภัย ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง และพร้อมตอบรับทุกการเปลี่ยนแปลงของชีวิตและสังคม เพื่อให้ผู้คนพร้อมรับมือความไม่แน่นอนของชีวิตได้อย่างมั่นใจ
รับชมซี่รี่ส์แนะนำผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพของแอกซ่าทั้งสามตอนได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=xeF2x9wgXkI และศึกษารายละเอียดแคมเปญ Age Shouldn’t be a Risk ของแอกซ่าที่ https://www.axa.com/en/about-us/age-shouldn-t-be-a-risk
ศึกษาแผนประกันสุขภาพ AXA SmartCare Value ได้ที่ https://u.axa.co.th/AXA-SmartCareValue-TH2026 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ AXA Customer Service Centre โทร. 02-118-8111 และเยี่ยมชมสาขาแอกซ่าทั่วประเทศ
หมายเหตุ: *เงื่อนไขการรับประกันภัยเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ผู้ซื้อโปรดศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขความคุ้มครองก่อนตัดสินใจทำประกันภัย
ข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ https://www.axa.co.th