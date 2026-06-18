"ธนินท์ เจียรวนนท์" และผู้บริหารเครือซีพี น้อมจิตแสดงความอาลัยและรำลึกในพระกรุณาธิคุณ “เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา”

เครือเจริญโภคภัณฑ์และบริษัทในเครือทั่วโลก พร้อมใจจัดพิธีแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เจ้าฟ้าหญิงผู้ทรงเป็นที่เคารพรักยิ่งของพสกนิกรชาวไทย และทรงอุทิศพระองค์เพื่อประเทศชาติและประชาชนตลอดพระชนมชีพ โดยได้จัดพิธีพร้อมกันในสถานประกอบการของเครือฯ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ มีศูนย์กลาง ณ อาคารทรู ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร นำโดย นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ และนายสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการเครือฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานจากทุกกลุ่มธุรกิจทั่วประเทศ รวมถึงพนักงานในต่างประเทศที่เข้าร่วมพิธีในเวลาเดียวกัน เพื่อร่วมกันน้อมจิตแสดงความอาลัยด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
บรรยากาศภายในพิธี ณ อาคารทรู ทาวเวอร์ เป็นไปด้วยความสงบ สง่างาม และเปี่ยมด้วยความอาลัย โดยมีการถ่ายทอดสัญญาณไปยังสำนักงานและหน่วยงานของเครือเจริญโภคภัณฑ์ทั่วประเทศและทั่วโลก เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานกว่า 500,000 คน ได้ร่วมแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระกรณียกิจอันทรงคุณูปการต่อประเทศชาติและประชาชนพร้อมกัน
ทั้งนี้ เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้ร่วมน้อมจิตแสดงความอาลัยและสำนึกในพระกรุณาธิคุณ ผ่านคำกล่าวแสดงความอาลัยและเทิดพระเกียรติในนามผู้บริหารและพนักงานเครือฯ ซึ่งสะท้อนความสำนึกในพระกรุณาธิคุณ พระปรีชาสามารถ และพระกรณียกิจอันทรงคุณูปการต่อประเทศชาติและประชาชน โดยมีใจความตอนหนึ่งว่า
“ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหารและพนักงานเครือเจริญโภคภัณฑ์ และบริษัทในเครือฯ ขอน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ผู้ทรงเป็นที่เคารพรักยิ่งของพสกนิกรชาวไทย และทรงอุทิศพระองค์เพื่อประเทศชาติและประชาชนตลอดพระชนมชีพ พระองค์ทรงเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างประโยชน์แก่ประชาชน ทรงมีพระปรีชาสามารถเป็นที่ประจักษ์ทั้งด้านกฎหมาย การต่างประเทศ การทหาร และการสาธารณกุศล อีกทั้งทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมความยุติธรรม สิทธิมนุษยชน และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ในระดับนานาชาติ ตลอดจนทรงช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบความเดือดร้อนในสังคมด้วยพระเมตตาอย่างต่อเนื่อง
เครือเจริญโภคภัณฑ์น้อมสำนึกเสมอว่า กว่าหนึ่งศตวรรษแห่งการดำเนินธุรกิจและการเติบโตขององค์กร ล้วนเกิดขึ้นภายใต้ความร่มเย็นเป็นสุขของชาติบ้านเมือง ด้วยพระบารมีแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ดังที่ท่านประธานอาวุโส ธนินท์ เจียรวนนท์ ได้กล่าวไว้เสมอว่า ‘เครือเจริญโภคภัณฑ์เจริญรุ่งเรือง และเติบโตมาได้ เพราะอยู่ใต้ร่มโพธิสมภารของพระราชวงศ์จักรี และแผ่นดินไทย’
ในห้วงเวลาแห่งความอาลัยของปวงพสกนิกรชาวไทย ปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณ พระปรีชาสามารถ และพระกรณียกิจอันทรงคุณูปการต่อประเทศชาติและประชาชน พร้อมน้อมนำแบบอย่างแห่งการอุทิศตนเพื่อส่วนรวม ความรับผิดชอบต่อสังคม และความมุ่งมั่นในการสร้างประโยชน์แก่ผู้อื่น มาสืบสานในการดำเนินธุรกิจขององค์กร เพื่อร่วมสร้างประโยชน์แก่ประเทศชาติ ประชาชน และสังคมไทยสืบไป”
จากนั้น นางสาวนิรัชญา หมอนทอง ผู้ประกาศข่าวจากสถานีโทรทัศน์ TNN ช่อง 16 ผู้ดำเนินรายการในพิธีได้อ่านบทร้อยกรองถวายบังคมลา และแสดงความอาลัยถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ซึ่งประพันธ์โดย นางชมัยภร แสงกระจ่าง ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี 2557 ความว่า “โศกเหลือโศก เหลืออาลัย ในเจ้าฟ้า ร่ำเหลือร่ำ จนน้ำตา ไม่ขาดสาย สำนึกใน พระกรุณา ไม่เว้นวาย เกินบรรยาย เกินทอถัก อักษรา”
ภายหลังการอ่านบทร้อยกรอง นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโส นายสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานเครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้ร่วมยืนสงบนิ่งเพื่อแสดงความอาลัยเป็นเวลา 1 นาที ก่อนร่วมลงนามแสดงความอาลัยต่อหน้าพระรูป
ทั้งนี้ ผู้บริหารและพนักงานเครือเจริญโภคภัณฑ์ พร้อมบริษัทในเครือทั่วโลก ได้ร้อยดวงใจร่วมประกอบพิธีแสดงความอาลัยอย่างพร้อมเพรียง ในกลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร นำโดย บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ได้จัดพิธีครอบคลุมสำนักงาน โรงงาน และหน่วยงานในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ กลุ่มสำนักงานและหน่วยงานบริหาร ประกอบด้วย อาคารซีพี ทาวเวอร์ สีลม สำนักงานซีพีตรอกจันทร์ สำนักงานฟาร์มเป็ดพันธุ์และโรงฟัก มวกเหล็ก และสำนักงานฟาร์มเป็ดเนื้อ พนมสารคาม กลุ่มโรงงานผลิตอาหารสัตว์ ได้แก่ โรงงานผลิตอาหารสัตว์ จังหวัดขอนแก่น โรงงานผลิตอาหารสัตว์ กบินทร์บุรี โรงงานผลิตอาหารสัตว์บก ศรีราชา โรงงานผลิตอาหารสัตว์บก หนองแค จังหวัดสระบุรี โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์บก จังหวัดราชบุรี โรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ำ หนองแค และโรงงานผลิตอาหารสัตว์ ปักธงชัย กลุ่มโรงงานแปรรูปอาหารและอาหารสำเร็จรูป ได้แก่ โรงงานแปรรูปเนื้อไก่ จังหวัดสระบุรี โรงงานแปรรูปเนื้อไก่ จังหวัดนครราชสีมา บริษัท ซีพีเอฟ ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ จำกัด โรงงานอาหารสำเร็จรูป จังหวัดสระบุรี บริษัท ซีพีเอฟ ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ จำกัด โรงงานอาหารสำเร็จรูป มหาชัย โรงงานแปรรูปและอาหารสำเร็จรูปสัตว์น้ำแกลง จังหวัดระยอง โรงงานอาหารแปรรูปสัตว์น้ำระโนด จังหวัดสงขลา และโรงงานผลิตอาหารกุ้งบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และกลุ่มโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์เฉพาะทางและอาหารสัตว์เลี้ยง ได้แก่ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เพ็ท ฟู้ด จำกัด โรงงานผลิตอาหารสัตว์เลี้ยง จังหวัดสระบุรี โรงงานซีพี–เมจิ จังหวัดสระบุรี และโรงงานผลิตซอส พรีมิกซ์ และเครื่องปรุง วังน้อย ขณะที่ กลุ่มธุรกิจเป็ดเนื้อ ได้จัดกิจกรรมพร้อมกัน ณ โรงงานแปรรูปเนื้อเป็ด บางนา สำนักงานฟาร์มเป็ดพันธุ์และโรงฟัก มวกเหล็ก สำนักงานฟาร์มเป็ดเนื้อ พนมสารคาม และโรงงานผลิตอาหารสัตว์ ปักธงชัย
ส่วนกลุ่มธุรกิจค้าปลีกและการจัดจำหน่าย นำโดยบริษัท ซี.พี. ออลล์ จำกัด (มหาชน) และหน่วยงานในเครือ ร่วมจัดพิธีแสดงความอาลัยพร้อมกันทั่วประเทศเช่นกัน อาทิ สำนักงานใหญ่ อาคารเดอะธารา ถนนแจ้งวัฒนะ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ บริษัท ปัญญธารา บริษัท ออลล์ เทรนนิ่ง ศูนย์กระจายสินค้า ซีพี ออลล์ ทั่วประเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ และบริษัท ซีพีแรม จำกัด ทุกสาขา ได้แก่ สำนักงานใหญ่ สาขาลาดหลุมแก้ว สาขาบ่อเงิน สาขาลาดกระบัง สาขาชลบุรี สาขาขอนแก่น สาขาลำพูน และสาขาสุราษฎร์ธานี
กลุ่มบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยบริษัทในเครือ อาทิ ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป และทรู ดิจิทัล พาร์ค (TDPK) ได้จัดกิจกรรม ณ อาคารทรู ดิจิทัล พาร์ค นอกจากนี้ ยังมีสำนักงานทรูภูมิภาคทั่วประเทศเข้าร่วม อาทิ ขอนแก่น อุบลราชธานี นครปฐม พิษณุโลก สงขลา สุราษฎร์ธานี และชลบุรี รวมถึงทรูคอลเซ็นเตอร์ สาขารังสิต และศรีนครินทร์
นอกจากนี้ยังมี สถาบันผู้นำ เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ.นครราชสีมา บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม ณ สำนักงานใหญ่ อาคารธาราพัฒนาการ บริษัท เจียไต๋ จำกัด จัดกิจกรรม ณ สำนักงานใหญ่ ถนนสุขุมวิท 60 โดยมีธุรกิจเกษตรภัณฑ์ในเครือร่วมด้วย ได้แก่ บริษัท เกษตรภัณฑ์อุตสาหกรรม จำกัด บริษัท เค.เอส.พี. อุปกรณ์ จำกัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และบริษัท เค.เอส.พี. อุปกรณ์ จำกัด โรงงานผลิตอุปกรณ์การเกษตร วังน้อย บริษัท สยามแลนด์ ฟลายอิ้ง จำกัด จัดกิจกรรม ณ สำนักงานใหญ่ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร บริษัท อาร์เบอร์ เอเคอร์ส ประเทศไทย จำกัด บริษัท รอส บรีดเดอร์ส สยาม จำกัด ส่วน บริษัท ซี.พี.พี.ซี. จำกัด (มหาชน) ได้จัดพิธีแสดงความอาลัยในหลายพื้นที่ ได้แก่ สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา นครราชสีมา และระยอง เป็นต้น
ส่วน กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร ข้าว ขนส่ง และบริการ ในเครือเจริญโภคภัณฑ์ ก็ได้ร่วมจัดพิธีแสดงอาลัยพร้อมกันทั่วประเทศ อาทิ โรงงานข้าวนครหลวง และโรงงานข้าววังแดง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โรงสีข้าวในจังหวัดบุรีรัมย์ สุพรรณบุรี และกำแพงเพชร ศูนย์วิจัยข้าวและงานส่งเสริมเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด จังหวัดกำแพงเพชร ฟาร์มโปรครบวงจร อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ฟาร์มแสลงพัน จังหวัดสระบุรี โรงงานปุ๋ยอินทรีย์หมอดิน จังหวัดสระบุรี และโรงงานยางพารา จังหวัดเลย รวมถึงกลุ่มฟรีวิลล์ ที่สำนักงานใหญ่ อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ถนนพระราม 4
สำหรับธุรกิจในต่างประเทศ เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้จัดพิธีพร้อมกันในหลายประเทศ อาทิ สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ฟิลิปปินส์ บังกลาเทศ เมียนมา และมาเลเซีย โดยผู้บริหารและพนักงานได้ร่วมยืนสงบนิ่ง ลงนามแสดงความอาลัย และรับชมการถ่ายทอดสดจากประเทศไทย สะท้อนความเป็นหนึ่งเดียวของบุคลากรทั่วโลกในการร่วมแสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณ
พิธีแสดงความอาลัยในครั้งนี้ สะท้อนถึงความสำนึกในพระกรุณาธิคุณและความจงรักภักดีที่เครือเจริญโภคภัณฑ์มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย ซึ่งเป็นรากฐานแห่งคุณค่าที่เครือฯ ยึดมั่นและสืบสานตลอดระยะเวลากว่าหนึ่งศตวรรษ