DITP และ RX BITEC ปลดล็อกซัพพลายเชนสู่สากล จัดงานใหญ่แห่งปี “TILOG - LOGISTIX 2026”

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ บริษัท อาร์เอ็กซ์ ไบเทค (ประเทศไทย) จำกัด (RX BITEC) ประกาศความพร้อมเตรียมจัดงานแสดงสินค้าและนวัตกรรมแห่งปี “TILOG - LOGISTIX 2026” งานแสดงเทคโนโลยีและบริการด้านการจัดการคลังสินค้า โหลด บรรจุ เคลื่อนย้าย และขนส่งสินค้าที่ครบครันที่สุดในอาเซียน ครั้งที่ 9 โดยมีเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนและปลดล็อกศักยภาพให้กับภาคธุรกิจ ด้วยโซลูชันและเทคโนโลยีล่าสุดที่จะช่วยยกระดับและเพิ่มความยืดหยุ่นให้ระบบซัพพลายเชนท่ามกลางสถานการณ์ความท้าทายและกฎระเบียบการค้าใหม่ ๆ ในเวทีโลก กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-21 สิงหาคม 2569 เวลา 10.00-18.00 น. ณ ฮอลล์ 98 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
งาน TILOG - LOGISTIX 2026 จะช่วยสร้างโอกาสและขยายเครือข่ายพันธมิตรโลจิสติกส์ในระดับสากลให้กับผู้ร่วมงานกว่า 7,500 ราย จากการรวมตัวของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ เทคโนโลยีคลังสินค้า อุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุ บรรจุภัณฑ์ และโลจิสติกส์ไอทีจากแบรนด์ชั้นนำกว่า 415 แบรนด์ จาก 25 ประเทศทั่วโลก เพื่อนำเสนอทางเลือกในการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการขนส่งแบบครบวงจร โดยไม่จำกัดเพียงแค่ผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์เท่านั้น แต่ครอบคลุมผู้ประกอบการในทุกภาคอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ อาหารและเครื่องดื่ม อีคอมเมิร์ซและผู้ค้าปลีก อิเล็กทรอนิกส์ และผลิตภัณฑ์ดูแลส่วนบุคคล ตลอดจนผู้นำเข้าและส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ที่จะนำไปสู่ของการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ไฮไลต์และกิจกรรมสำคัญของงานในปีนี้ ประกอบด้วย กิจกรรมพิเศษ การอัปเดตองค์ความรู้ และการสร้างเครือข่ายผ่านการเจรจาธุรกิจ ได้แก่
• Innovation Showcase: โซนจัดแสดงนวัตกรรม เทคโนโลยี และโซลูชันอัจฉริยะล้ำสมัยแห่งวงการโลจิสติกส์ ที่ขับเคลื่อนเทรนด์แห่งอนาคตของวงการโลจิสติกส์ เพื่อให้ผู้ประกอบการนำไปปรับใช้ในธุรกิจของตน
• นิทรรศการภาพรวมอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ของไทย: พื้นที่จัดแสดงข้อมูลอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ไทย ทั้งศักยภาพของธุรกิจบริการโลจิสติกส์ไทย ได้แก่ ภาพรวมศักยภาพของธุรกิจบริการโลจิสติกส์ไทย ทิศทางและแนวโน้มในอนาคต ตลอดจนรางวัลผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ (Excellent Logistics Management Award : ELMA)
• ELMA 2026: พิธีมอบรางวัลแก่ผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ (Excellent Logistics Management Award : ELMA) ในพิธีเปิดงาน พร้อมเสวนาพิเศษ โดยผู้ได้รับรางวัลและคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเผยแพร่ความสำเร็จและแรงบันดาลใจในการพัฒนาการบริหารจัดการโลจิสติกส์ ให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
• กิจกรรมเสวนานานาชาติ ด้านโลจิสติกส์การค้าระหว่างประเทศ (Trade Logistics Symposium): ในวันที่ 20 สิงหาคม โดยช่วงเช้าจะเป็นการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ตลาดทุนของธุรกิจโลจิสติกส์ จากผู้แทนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผู้บริหารบริษัทโลจิสติส์ไทยชั้นนำที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และช่วงบ่ายเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรชั้นนำระดับโลกที่มีประสบการณ์บริหารจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนสมัยใหม่
• World Transport & Logistics Forum (WTLF): เวทีสัมมนาที่เกิดจากความร่วมมือกับองค์กรระดับโลกอย่าง The World Bank Group ซึ่งวิทยากรชั้นนำจะมาร่วมหารือและเผยแพร่รายงานสำคัญเกี่ยวกับดัชนีความสามารถด้านโลจิสติกส์ (LPI) เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• กิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจ (Business Matching): เพื่อสร้างพันธมิตรทางการค้าและการลงทุน ช่วยให้เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างผู้ผลิต ผู้ให้บริการ และผู้ประกอบการจากทั่วโลก
งาน TILOG - LOGISTIX 2026 เปิดให้ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม และผู้สนใจทั่วไปเข้าชมงานฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ ผู้เข้าชมงานต้องแต่งกายสุภาพ ไม่อนุญาตให้เยาวชนอายุต่ำกว่า 15 ปีเข้าชมงาน ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.tilog-logistix.com , LINE Official: @tilog-logistix, Facebook: www.facebook.com/tilog.logistix หรือโทรศัพท์ 0 2686 7222