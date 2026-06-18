TACC ร่วมเคียงข้างสังคม มอบ 2 ล้านบาท หนุนกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัย สภากาชาดไทย

คุณสุวีรยา อังศวานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการองค์กรและนักลงทุนสัมพันธ์/คู่ค้าหลัก บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) (TACC) เป็นตัวแทนบริษัทฯ มอบเงินบริจาคจำนวน 2,000,000 บาท เพื่อสนับสนุนการจัดคอนเสิร์ตการกุศล
“Boardway ครั้งที่ 4 เพื่อน เพราะ เพลง” ให้แก่ สภากาชาดไทย โดยมี คุณขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ และ คุณจันทร์ประภา วิชิตชลชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ เป็นผู้รับมอบ โดยรายได้จาก
กิจกรรมดังกล่าวจะนำไปสนับสนุนโครงการเงินทุนฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติของสภากาชาดไทย สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ TACC ในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อความช่วยเหลือและสร้างคุณค่าร่วมกับทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ Donation HUB สภากาชาดไทย เมื่อเร็วๆ นี้