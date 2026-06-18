กระทรวง อว.เปิดตัว “NSTIS & STARS Open Sci. Connect Platform” ขับเคลื่อนระบบนิเวศวิจัยและนวัตกรรมพร้อมเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานให้สามารถเข้าถึงทรัพยากรด้าน ววน.ได้ทั่วประเทศ ช่วยลดเวลา ลดต้นทุน โดยเฉพาะเอสเอ็มอีและสตาร์ตอัปยังไม่มีโครงสร้างพื้นฐานด้านวิจัยของตัวเอง
เมื่อวันที่ 18 มิ.ย.สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(สกสว.) ได้รับการสนับสนุนทุนจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(กองทุน ววน.) (Thailand RISE Fund) จัดงาน “NSTIS & STARS Open Sci. Connect Platform: เชื่อมโยงฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานสู่การขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” เพื่อมุ่งสร้างการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ทรัพยากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาคเอกชนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศ มีนายนิคม ปัญญาทวีกิจไพศาล ผอ.กองยุทธศาสตร์และแผนงาน รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์และแผนการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อววน.) เป็นประธาน
นายนิคม กล่าวว่า “NSTIS & STARS Open Sci. Connect Platform” หรือ Open Sci.Connectคือแพลตฟอร์มใหม่ของกระทรวง อว.เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนระบบนิเวศวิจัยและนวัตกรรมและถือเป็นนวัตกรรมเชิงกลไกสำคัญในการขจัดอุปสรรคการดำเนินงานในลักษณะแยกส่วนของหน่วยงานภาครัฐโดยการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์และการจัดสรรค์งบประมาณวิจัยเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบและไร้รอยต่อ แพลตฟอร์ม Open Sci. Connec จะเชื่อมโยงและพัฒนาระบบฐานข้อมูลหลัก จำนวน 3 แพลตฟอร์มภายใต้สังกัดกระทรวง อว.ให้ทำงานประสานกันอย่างมีเอกภาพ ประกอบด้วย
1.ระบบ NSTIS(National Science and Technology Infrastructure System) ระบบข้อมูลกลางที่รวบรวมข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน วทน.ที่ภาครัฐลงทุนเพื่อเพิ่มอัตราการใช้ประโยชน์ทรัพยากรของภาครัฐอย่างคุ้มค่าที่สุด เหมาะสำหรับผู้ประกอบการ SME,กลุ่มอาจารย์นักวิจัยและนวัตกรภาคเอกชน,หน่วยงานผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน วทน.ภาครัฐ
2.ระบบ STARS(Science and Technology Appropriation Request System) ระบบสารสนเทศระดับชาติสำหรับบริหารจัดการทุนทางด้านยะระกับโครงสร้างพื้นฐาน วทน.(งบประมาณ ST) สู่มาตรฐานสากลและให้ตอบโจทย์ความต้องการใช้งานของภาคเอกชนรวมทั้งหนุน Deep – Tech Startup เหมาะสำหรับผู้บริหาร นักวิจัยและอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา, สถาบันวิจัย,ห้องปฎิบัติการ, โรงงานต้นแบบ,ศูนย์ความเป็นเลิศของภาครัฐ/มหาวิทยาลัย,กลุ่มผู้ประกอบการเทคโนโลยีขั้นสูงและคณะกรรมการจัดสรรทุน
3.ระบบ NRIIS(National Research and Innovation Information System) ระบบสารสนเทศระดับชาติสำหรับบริหารจัดการทุนและข้อมูลทางด้านวิจัยและนวัตกรรมภาพรวมของประเทศ เหมาะสำหรับหน่วยบริหารแลบะจัดการทุนวิจัย(PMU ทั้ง 9 แห่ง),นักวิจัยและอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา/สถาบันวิจัย,ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงาน
“ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาได้สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทสำคัญของการบูรณาการระบบ NSTIS และ STARS ในการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศอย่างเป็นรูปธรรม โดยสามารถสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมรวมกว่า 5,500 ล้านบาท สนับสนุนการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน วทน. มากกว่า 2,260 ล้านบาท กระตุ้นการลงทุนด้านวิจัยและพัฒนาจากภาคเอกชน สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์นวัตกรรมตลอดจนส่งเสริมการยกระดับห้องปฏิบัติการ เครื่องมือวิทยาศาสตร์และการเติบโตของ Deep-Tech Startup ไทยอย่างต่อเนื่อง” นายนิคม ระบุ
ด้าน ศ.ดร.คมกฤต เล็กสกุล รองผู้อำนวยการ สกสว. กล่าวว่า ระบบ NSTIS และ STARS จะเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยให้หน่วยงานวิจัยและภาคเอกชนสามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานด้าน ววน.ได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ลดข้อจำกัดในการวิจัยและพัฒนาตลอดจนเพิ่มโอกาสในการต่อยอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ขณะที่ระบบ STARS ยังช่วยสนับสนุนการจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม รวมถึงการผลักดันการต่อยอดเทคโนโลยีสู่ผู้ประกอบการ Deep-Tech Startup ซึ่งที่ผ่านมาได้รับการสนับสนุนแล้วกว่า 30 ราย
ขณะที่ ดร.วัฒนจักร พุ่มวิเศษ ผอ.กลุ่มอุทยานวิทยาศาสตร์ กปว.กล่าวว่า ผู้ประกอบการสามารถค้นหาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ห้องปฎิบัติการหรือผู้เชี่ยวชาญที่ตรงกับความต้องการได้ง่ายขึ้นผ่านระบบ NSTIS ช่วยลดเวลาในการติดต่อประสานงานและลดต้นทุนในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะ SME และสตาร์ตอัป ที่ยังไม่มีโครงสร้างพื้นฐานด้านวิจัยของตัวเองก็สามารถเข้าถึงทรัพยากรด้าน ววน.ของประเทศได้มากขึ้นผ่าน 3 แพลตฟอร์มดังกล่าว โดยจากนี้จะมีการเวิร์คชอปการใช้งาน การสร้างเครือข่ายผู้ใช้งานเพื่อให้ NSTIS และ STARS ถูกนำไปใช้งานจริงต่อไป