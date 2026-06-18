ลดทันที 10%! จองตั๋ว บขส.ผ่านแอปฯ “BKS E-Ticket” ครอบคลุม กว่า 76 เส้นทาง

บขส.ชวนประชาชนจองตั๋วออนไลน์ผ่านแอปฯ “BKS E-Ticket” ลดทันที 10% จองง่าย เดินทางสะดวก ครอบคลุมเส้นทางภายในประเทศและเชื่อมลาวมากกว่า 76 เส้นทาง
นายอรรถวิท รักจำรูญ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด หรือ บขส. (BKS) เปิดเผยว่า บขส.ขอเชิญชวนประชาชนใช้บริการแอปพลิเคชัน “BKS E-Ticket” เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ในการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ รองรับการใช้งานทุกที่ทุกเวลา ประหยัดค่าใช้จ่ายไม่ต้องเดินทางมาซื้อตั๋วโดยสาร ณ ช่องจำหน่ายตั๋วของ BKS และเพิ่มความคล่องตัวให้แก่ผู้โดยสาร
ปัจจุบันมียอดดาวน์โหลดแอปฯ กว่า 45,000 ครั้ง เนื่องจากแอปฯ ช่วยอำนวยความสะดวกในการจองตั๋วโดยสารล่วงหน้าของรถโดยสาร BKS ทั้งเส้นทางภายในประเทศและเส้นทางระหว่างประเทศ ไทย - สปป.ลาว รวมมากกว่า 76 เส้นทาง
สำหรับแอปฯ “BKS E-Ticket” มีขั้นตอนการใช้งาน ประกอบด้วย ผู้โดยสารสามารถค้นหาเส้นทางเดินรถ เลือกเที่ยวรถ และเลือกที่นั่งได้ด้วยตนเอง พร้อมชำระเงินผ่านระบบออนไลน์หลากหลายช่องทาง อาทิ บัตรเครดิต/เดบิต โมบายแบงก์กิ้ง และ QR Code โดยผู้โดยสารจะได้รับตั๋วโดยสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Ticket) ซึ่งสามารถแสดงผ่านโทรศัพท์มือถือเพื่อใช้เดินทางได้ทันที
นอกจากนี้เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนใช้แอปฯ ในการจองตั๋วผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น บริษัทฯ ได้จัดโปรโมชันซื้อตั๋วผ่านแอปฯ “BKS E-Ticket” ลดทันที 10% สำหรับเฉพาะสมาชิก BKS Member เพียงซื้อตั๋วโดยสารในเที่ยวไปหรือเที่ยวกลับ ผ่านแอปฯ “BKS E-Ticket” รับทันทีส่วนลดค่าโดยสาร 10% (ไม่รวมค่าธรรมเนียม) โดยโปรฯ เริ่มตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน 2569
ประชาชนสามารถดาวน์โหลดแอปฯ “BKS E-Ticket” ไปใช้งานได้แล้ววันนี้ ทั้งระบบ Android และ iOS เพื่อสัมผัสประสบการณ์การเดินทางรูปแบบใหม่ที่สะดวก รวดเร็ว และมั่นใจได้ทุกเส้นทาง