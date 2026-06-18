กรมกิจการผู้สูงอายุ จับมือ ซีพี ออลล์ เดินหน้าสนับสนุนการสร้างอาชีพสร้างรายได้แก่ผู้สูงอายุ

พิธีลงนามในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นางสาวชนก จันทาทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธี นายโชคชัย วิเชียรชัยยะ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ และ นางสาวณัฐฐานิตา พิพัฒน์ธำรงกิจ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ.ซีพี ออลล์ พร้อมคณะผู้บริหารร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชาบดี ชั้น 19A อาคารกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
โครงการผู้ใหญ่ใจดี CP ALL จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มผู้สูงอายุ ให้มีอาชีพ และมีรายได้เลี้ยงตัวเอง ด้วยการเปิดโอกาสให้ทำงานในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น โดยปรับลักษณะงานให้เหมาะสมกับศักยภาพ และสอดคล้องกับวัย เพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคง พึ่งพาตนเองได้ ลดภาระครอบครัว และเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง
นางสาวณัฐฐานิตา พิพัฒน์ธำรงกิจ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ.ซีพี ออลล์ กล่าวถึงเจตนารมณ์ของบริษัทในการสนับสนุนโครงการผู้ใหญ่ใจดี CP ALL
"ซีพี ออลล์ ตระหนักดีว่าสังคมไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างเต็มรูปแบบ เราจึงไม่ได้มองว่าผู้สูงอายุ คือกลุ่มที่ต้องการเพียงการสงเคราะห์ แต่เรามองว่าท่านคือ 'พลังขับเคลื่อน' ที่มีประสบการณ์และคุณค่า ที่ผ่านมา ซีพี ออลล์ ขับเคลื่อนนโยบาย ‘สร้างอาชีพ’ ให้แก่ผู้สูงอายุผ่านโครงการ ‘ผู้ใหญ่ใจดี’ โดยเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุมาทำงานในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ซึ่งเป็นการสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีรายได้ มีอาชีพ พึ่งพาตนเองได้ และมีพื้นที่ในสังคม อีกทั้งยังเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีทั้งทางกายและใจ มีรอยยิ้ม และความสุขในทุกวัน”
ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุสมบูรณ์ และอีกไม่นานจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอด การเตรียมแผนเพื่อรองรับสภาพสังคมที่เปลี่ยนไปจึงเป็นสิ่งสำคัญ ซีพี ออลล์ พร้อมเป็นพลังขับเคลื่อน ส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอนาคต สร้างสังคมแห่งโอกาส เพื่อให้ผู้สูงอายุไทยก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ มีศักดิ์ศรี และมีความสุข ตามปณิธาณองค์กร Giving and Sharing