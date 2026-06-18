SCG จับมือ TU ยกระดับ “Possibilities Space for Young Talent Program 2026” สร้างผู้นำรุ่นใหม่ เหลาไอเดียแก้โจทย์ธุรกิจ

เอสซีจี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เดินหน้าโครงการ “Possibilities Space” เป็นปีที่ 2 ยกระดับสู่ “Possibilities Space for Young Talent Program” ขยายโอกาสให้นิสิต-นักศึกษาทั่วประเทศ ชูแนวคิด “องค์กรแห่งโอกาส” เปิดโลกการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงกับธุรกิจ ฝึกลับไอเดียแก้โจทย์จากเคสจริง เพิ่มความรู้เน้นๆ จากเนื้อหาเชิงกลยุทธ์ทิศทางธุรกิจของประเทศ เก็บเกี่ยวประสบการณ์เข้มข้นในเวลา 1 เดือนครึ่ง เสริมสร้างภาวะผู้นำ เตรียมความพร้อมกำลังคนสู่โลกธุรกิจและสังคมในอนาคต
“Possibilities Space for Young Talent Program” เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างเอสซีจี และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยมุ่งพัฒนาแพลตฟอร์มการสร้างผู้นำสำหรับกำลังสำคัญของธุรกิจและสังคมในอนาคต ผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง (Experiential Learning) จากการทำงานร่วมกับผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญ และอาจารย์ที่ปรึกษา และการทำงานข้ามศาสตร์ (Multidisciplinary Collaboration) เพิ่มทักษะความรู้นอกตำรากับวิทยากรที่หลากหลาย ฝึกลับไอเดียแก้โจทย์ธุรกิจจากกรณีศึกษาจริง มีพี่ ๆ เอสซีจีเป็นที่ปรึกษาทีม และยังมีเวทีนำเสนอผลงานให้โชว์ไอเดียที่บ่มเพาะมาตลอดเดือนครึ่ง พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะจากโค้ช เพื่อต่อยอดการเรียนรู้
“โครงการนำร่อง Possibilities Space กับกลุ่มนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในปีที่ผ่านมา ได้รับผลตอบรับที่ดีมาก ปีนี้เราจึงขยายโอกาส เปิดรับนิสิต-นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงนักศึกษาจากโครงการ SCG Excellent Internship Program เข้าร่วมด้วย และยังมีความหลากหลายของคณะมากกว่าปีก่อน เพื่อเปิดโอกาสให้น้อง ๆ ได้เข้ามาเรียนรู้ ทดลอง และแสดงศักยภาพของตัวเองกันมากขึ้น อยากให้โครงการนี้เป็นพื้นที่ของโอกาสให้น้อง ๆ ได้ ‘ลองของ’ พัฒนาไอเดียธุรกิจจริง และเรียนรู้เรื่อง Leadership & Ownership โดยมองว่าตัวเองคือเจ้าของไอเดียนั้น ๆ ซึ่งจะช่วยให้น้องกล้าคิด กล้าลอง และกล้าออกจาก Comfort Zone เอสซีจีและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พร้อมสนับสนุนโอกาสในการพัฒนาศักยภาพให้น้อง ๆ ได้เรียนรู้ และเติบโตสู่การเป็น Future Workforce กำลังสำคัญของประเทศไทยต่อไป”
“หลายคนอาจยังไม่ทราบว่า ‘โดม’ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปรียบเสมือนปากกา และ ‘แม่น้ำเจ้าพระยา’เปรียบเสมือนน้ำหมึก เมื่อมาบรรจบกัน จึงเป็นสัญลักษณ์ของพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้ขีดเขียนไอเดียอย่างอิสระและไร้ขีดจำกัดอาจารย์อยากให้นิสิต นักศึกษา ไม่จำกัดเฉพาะนักศึกษาธรรมศาสตร์ ได้ใช้พื้นที่แห่งนี้ทดลอง ลงมือทำจริง และใช้ศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ เชื่อว่าสิ่งที่น้อง ๆ ได้เรียนรู้จากโครงการนี้ จะเป็นประโยชน์ต่ออนาคตอย่างแน่นอน”
สำหรับ “Possibilities Space for Young Talent Program” ในปีนี้ เริ่มดำเนินโครงการในเดือน มิถุนายน - กรฎาคม 2569 นี้ โดยมุ่งเน้นเนื้อหาที่สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจในอนาคต ได้แก่ โอกาสในการทำธุรกิจกับจีนและอาเซียน การพัฒนานวัตกรรมและโมเดลธุรกิจใหม่ ตลอดจนการเรียนรู้ด้าน ESG ผ่านการลงมือปฏิบัติจริงร่วมกับชุมชนในการสร้างฝายชะลอน้ำและกิจกรรมเพื่อสังคม เราเชื่อมั่นว่าการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนเริ่มต้นจากการพัฒนาคน โครงการ Possibilities Space for Young Talent Program จึงเป็นมากกว่าโครงการพัฒนานักศึกษาแต่เป็นแพลตฟอร์มในการสร้าง Future Workforce และ Future Leaders ที่พร้อมขับเคลื่อนนวัตกรรม เศรษฐกิจ และสังคมไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต