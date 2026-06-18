เปิดป่าเบิกฤกษ์ Tomorrowland Thailand ปักหมุดไทยสู่ศูนย์กลางเทศกาลดนตรีระดับโลก

เบิกฤกษ์ Tomorrowland Thailand ประกอบพิธี "เปิดป่า เบิกฤกษ์ผืนดิน" ปักหมุดไทยสู่ศูนย์กลางเทศกาลดนตรีระดับโลก กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-13 ธันวาคม 2569 ณ จังหวัดชลบุรี คาดดึงดูดนักท่องเที่ยวและแฟนเพลงจากทั่วโลกกว่า 200,000 คน สร้างเงินหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ นำรายได้เข้าประเทศกว่า 5,000 ล้านบาท
ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ หัวเรือใหญ่แห่งวิสดอมวัลเลย์ เดินหน้าพัฒนาแลนด์มาร์กระดับโลก นำทีมประกอบพิธี "เปิดป่า เบิกฤกษ์ผืนดิน" เพื่อเปิดพื้นที่และเริ่มพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รองรับการจัดงาน Tomorrowland Thailand เทศกาลดนตรีระดับโลก ที่มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-13 ธันวาคม 2569 ณ จังหวัดชลบุรี
ในงานพิธีเปิดป่า นำโดย ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ ในฐานะตัวแทน บริษัท พัทยา แกรนด์ วิลเลจ จำกัด และบริษัท วิสดอม แอคทีฟ จำกัด ร่วมด้วย ทยา ทีปสุวรรณ เจ้าของและผู้บริหาร บริษัท โอทรี ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด และ รชต ธันยาวุฒิ ประธานบริหาร บริษัท วีอาร์วัน.เวิลด์ (ไทยแลนด์) จำกัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ทีมงานวิสดอมวัลเลย์ และทีมงาน Tomorrowland Thailand เข้าร่วมพิธีเมื่อวันที่ 8 มิถุนายนที่ผ่านมา ณ พื้นที่โครงการ Tomorrowland Thailand
ณัฏฐพล ผู้บริหารกลุ่มวิสดอมวัลเลย์ กล่าวว่า พิธีเปิดป่าเบิกฤกษ์ผืนดินครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งจุดเริ่มต้นสำคัญของการพัฒนาพื้นที่กว่า 300 ไร่ ได้รับการออกแบบและวางแผนอย่างรอบด้าน ทั้งโครงสร้างพื้นฐาน ถนน ระบบสาธารณูปโภค ภายใต้แนวคิดการผสานธรรมชาติ เทคโนโลยี และความยั่งยืน เพื่อรองรับงานระดับนานาชาติและกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจสร้างสรรค์ และอุตสาหกรรมบันเทิงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยมีความตั้งใจทุ่มเทพัฒนา เพื่อให้พื้นที่โครงการฯ ได้มาตรฐานสากล พร้อมต้อนรับผู้ร่วมงานจากทั่วทุกมุมโลก และเป็นโอกาสในการแสดงศักยภาพของประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพงานมหกรรมระดับโลก
“สำหรับโครงการ Tomorrowland Thailand นับเป็นการกระตุ้นภาคการท่องเที่ยว การบริการ และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง รวมถึงการจ้างงานอีกหลายพันตำแหน่ง โดยคาดว่าจะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวและแฟนเพลงจากทั่วโลกกว่า 200,000 คน และสร้างเงินหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ นำรายได้เข้าประเทศกว่า 5,000 ล้านบาท” ณัฏฐพล กล่าว
นอกจากเป็นพื้นที่จัดงาน Tomorrowland Thailand แล้ว ภายในพื้นที่ดังกล่าวยังเป็นศูนย์กลางการดำเนินงานของกลุ่มวิสดอมวัลเลย์ รวมถึงเป็นที่ตั้งของโรงเรียนนานาชาติรักบี้ และโครงการที่อยู่อาศัย Wisdom First สะท้อนการพัฒนาพื้นที่แบบครบวงจร มุ่งสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษา ควบคู่ไปกับการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว.