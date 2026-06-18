BEM - กทพ. เปิดใช้ช่อง Easy Pass เพิ่มเติม

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ร่วมกับ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย หรือ กทพ. ขอแจ้งเปิดใช้ช่อง Easy Pass เพิ่มเติม 2 ช่องทาง เพื่อเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว ในการเดินทางของผู้ใช้บริการ ได้แก่
• ทางพิเศษประจิมรัถยา ด่านตลิ่งชัน ช่องทางที่ 4 เปิดใช้งานตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2569 เป็นต้นไป
• ทางพิเศษศรีรัช ด่านงามวงศ์วาน 1 ช่องทางที่ 3 เปิดใช้งานตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2569 เป็นต้นไป
ผู้ใช้บริการทางพิเศษสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ โทร. 02 664 6400 ศูนย์ควบคุมทางพิเศษ หรือ EXAT Call Center โทร.1543 หรือติดตามทางช่องทาง Facebook (เฟซบุ๊ก) และ X (เอ็กซ์) BEM Bangkok Expressway and Metro