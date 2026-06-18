“สหกรุ๊ป แฟร์ & เฟส ครั้งที่ 30” ยกทัพคอลเลกชันบิวตี้ใหม่ ชวนสาว ๆ ช็อปก่อนใคร 25-28 มิ.ย.นี้ ที่ฮอลล์ 98-100 ไบเทค บางนา

“สหกรุ๊ป แฟร์ & เฟส ครั้งที่ 30” ขนคอลเลกชันความงามจากแบรนด์ชั้นนำในเครือสหพัฒน์มาให้ผู้บริโภคได้ช็อปและอัปเดตเทรนด์ ครอบคลุมทั้งเครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว และไอเท็มดูแลความงามที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ ตั้งแต่สายเมกอัปที่ชื่นชอบการแต่งแต้มสีสัน สายสกินแคร์ที่ใส่ใจการดูแลผิว ไปจนถึงผู้ที่มองหานวัตกรรมความงามใหม่ ๆ พร้อมโปรโมชันสุดคุ้มและกิจกรรมพิเศษภายในงาน
นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา กรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ประธานจัดงานสหกรุ๊ปแฟร์ & เฟส กล่าวว่า “งานสหกรุ๊ป แฟร์ & เฟส ปีนี้ เราได้รวบรวมสินค้าและนวัตกรรมความงามที่สะท้อนพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ที่ให้ความสำคัญทั้งเรื่องความสวย สุขภาพผิว และการแสดงออกถึงตัวตน ผ่านผลิตภัณฑ์ที่มีความคิดสร้างสรรค์ ฟังก์ชันการใช้งานครบถ้วน และตอบโจทย์การใช้ชีวิตในทุกวัน”
หนึ่งในคอลเลกชันที่ไม่ควรพลาดจาก BSC COSMETOLOGY คือ การคอลแลบข้ามวงการระหว่าง BSC x MAMA OK ที่นำแรงบันดาลใจจากความอร่อยของบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมาถ่ายทอดสู่โลกแห่งความงามในมุมมองใหม่ ผ่านนิยามของ “ลุคที่ดูอร่อย” ทั้งสีปาก พวงแก้ม และเมกอัปที่ชวนมอง พร้อมเปิดตัวไอเท็มพิเศษอย่าง BSC Instant Blush บลัชออนเนื้อนุ่มที่เกลี่ยง่าย, BSC Bite Me Balm และ BSC Tasty Kiss Lip Lock ลิปลิควิด 2 in 1 ที่ผสานลุคแมตต์และกลอสไว้ในแท่งเดียว ที่มาพร้อมเฉดสีและสัมผัสอันโดดเด่น โดยเฉพาะกลุ่มลิป Hot & Spicy และ Hot Korean ที่มอบ ความรู้สึกเผ็ดร้อนเล็กน้อยบนริมฝีปาก เสมือนได้สัมผัสประสบการณ์ความเผ็ดร้อนของมาม่า
สำหรับใครที่หลงใหลเทรนด์ผิวโกลว์สุขภาพดี SHEENE ส่งคอลเลกชัน Glow Gang มาเติมสีสันให้เมกอัปลุคสดใส ด้วยบลัชออน 2 เนื้อสัมผัส ทั้ง Glitz Blush ที่มอบประกายชิมเมอร์ละเอียดดูเป็นธรรมชาติ และ Dewy Blush บลัชออนเนื้อครีมที่ให้ฟินิชผิวฉ่ำโกลว์ พร้อมสารสกัดจากใต้ทะเลที่ช่วยเติมความชุ่มชื้นให้ผิวดูสุขภาพดีตลอดวัน
ขณะที่ SHEENE x GG ที่คอลแลบกับนักแสดงชื่อดังอย่าง กุ๊บกิ๊บ สุมณทิพย์ ได้ขยายประสบการณ์ความงามจากเมกอัปสู่การดูแลผิวครบวงจร ผ่านผลิตภัณฑ์บิวตี้แคร์ 5 ไอเท็ม ได้แก่ โฟมล้างหน้าเนื้อมูส คลีนซิ่งออยล์ เซรั่มเปปไทด์ ครีมบำรุงผิว และโลชั่นบำรุงผิวกาย ที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์เทรนด์ผิวโกลว์สุขภาพดี
อีกหนึ่งเทรนด์ที่มาแรงคือการดูแลเกราะป้องกันผิว ซึ่ง Honei V ได้นำเสนอโฟมล้างหน้าสูตรอ่อนโยนที่ช่วยทำความสะอาดผิวได้อย่างหมดจด พร้อมคงความชุ่มชื้นและรักษาสมดุลผิวหลังการล้างหน้า
ด้าน KMA Cosmetics เอาใจคนรักงานผิวด้วยคูชั่นสูตรใหม่ที่มอบฟินิชผิวแมตต์เนียนสวย คุมมันนานถึง 12 ชั่วโมง พร้อมเทคโนโลยีที่ช่วยเบลอรูขุมขนและปรับผิวให้ดูเรียบเนียนอย่างเป็นธรรมชาติ
ผู้ที่ชื่นชอบการแต่งหน้า ดูแลผิว และติดตามเทรนด์ความงามใหม่ ๆ สามารถมาสัมผัสสินค้าไฮไลต์เหล่านี้ได้ในงาน “สหกรุ๊ป แฟร์ & เฟส ครั้งที่ 30” ระหว่างวันที่ 25-28 มิถุนายน 2569 เวลา 10.00-21.00 น. ณ ฮอลล์ 98-100 ไบเทค บางนา พร้อมโปรโมชันสุดพิเศษและกิจกรรมมากมาย