ไทยพร้อมจัดงาน“Gastech 2026” 14-17 ก.ย.นี้ ดึงสุดยอดผู้นำพลังงานทั่วโลก

กระทรวงพลังงานพร้อมเปิดฉาก ‘Gastech 2026’ มหกรรมด้านพลังงานครั้งสำคัญของโลกต้อนรับรัฐมนตรี-ผู้แทนภาครัฐกว่า 30 ประเทศ และผู้เชี่ยวชาญกว่า 50,000 คน จากกว่า 150 ประเทศ เพื่อร่วมกำหนดแนวทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจ AI อย่างยั่งยืนระหว่างวันที่ 14 - 17 กันยายนนี้ ที่ ไบเทคฯ
กระทรวงพลังงาน ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) และ บริษัท ดีเอ็มจี อีเว้นท์ ผนึก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ประกาศความพร้อมการจัดงาน มหกรรมด้านพลังงานครั้งสำคัญของโลก ‘Gastech 2026’ งานประชุมและนิทรรศการด้านก๊าซธรรมชาติ LNG เทคโนโลยีคาร์บอนต่ำ ระบบการผลิตไฟฟ้าและ AI เพื่อภาคพลังงานที่ยิ่งใหญ่และทรงอิทธิพลที่สุดในโลก ที่รวมตัวรัฐมนตรีด้านพลังงาน ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมพลังงานจากบริษัทชั้นนำจากทั่วโลก เข้าร่วมการประชุมเชิงยุทธศาสตร์ การเจรจาธุรกิจ และการจัดแสดงนวัตกรรม ขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนาและสร้างความมั่นคงทางพลังงานโลกในอนาคต
ตอกย้ำบทบาทของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางด้านพลังงานและจุดหมายการจัดประชุมธุรกิจแห่งภูมิภาค โดยงานGastech 2026 มีกำหนดการจัดงานระหว่างวันที่ 14 – 17 กันยายน 2569 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมนานาชาติไบเทค (BITEC) กรุงเทพฯ
นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ปลัดกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า ในช่วงเวลาที่โลกกำลังเผชิญความท้าทายด้านพลังงานที่ซับซ้อนมากขึ้น ทั้งจากการขยายตัวของเมือง การพัฒนาอุตสาหกรรม การเปลี่ยนผ่านสู่ระบบไฟฟ้า อนาคตของโลกจึงขึ้นอยู่กับการเข้าถึงทรัพยากร โครงสร้างพื้นฐาน และการลงทุนด้านพลังงาน เพื่อรักษาความมั่นคง โดยเอเชียเป็นหนึ่งในภูมิภาคหลักที่ขับเคลื่อนความต้องการพลังงานของโลก
โดยประเทศไทยมีความพร้อมเป็นเวทีกลางสำหรับการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การสร้างความร่วมมือ และการขับเคลื่อนแนวทางด้านพลังงานที่ตอบโจทย์ทั้งความมั่นคง การเติบโตทางเศรษฐกิจ และความยั่งยืนในระยะยาว
งาน Gastech 2026 จึงเป็นเวทีสำคัญในการเชื่อมโยงผู้นำด้านพลังงานจากทั่วโลก เพื่อร่วมกำหนดทิศทางของระบบพลังงานแห่งอนาคต สนับสนุนความมั่นคงทางพลังงาน การเติบโตทางเศรษฐกิจ และยกระดับการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมของเอเชียอย่างยั่งยืน
ทั้งนี้ สำนักงานพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) คาดการณ์ว่า ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะครองสัดส่วนถึงร้อยละ 25 ของการเติบโตของอุปสงค์พลังงานโลกภายในปี 2578 จากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็วในกลุ่มประเทศอาเซียน ส่งผลให้เกิดความต้องการโครงสร้างพื้นฐานพลังงานที่ทันสมัย การจัดหาก๊าซ LNG ระบบผลิตไฟฟ้าที่มีเสถียรภาพ ตลอดจนการลงทุนทางพลังงานในระยะยาว นอกจากนี้ เมกะเทรนด์ด้าน AI โครงสร้างพื้นฐานระบบคลาวด์ และดาต้าเซ็นเตอร์ ยังเป็นปัจจัยที่เร่งให้ความต้องการใช้พลังงานในภูมิภาคสูงขึ้น
ขณะที่ความต้องการใช้ไฟฟ้าจากดาต้า เซ็นเตอร์ทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวภายในปี 2573 และล่าสุด ประเทศไทยได้อนุมัติโครงการลงทุนขนาดใหญ่จำนวน 6 โครงการ มูลค่ารวมกว่า 958,168 ล้านบาท ในเดือนพฤษภาคม 2569 ซึ่งโครงการส่วนใหญ่เป็นกิจการดาต้าเซ็นเตอร์และการประมวลผลข้อมูลระดับโลก ทำให้ประเทศไทยมีโอกาสก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัลและ AI แห่งภูมิภาค
ตลอดระยะเวลา 4 วัน ของการจัดงาน Gastech 2026 คาดว่าจะมีผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมพลังงานกว่า 50,000 คน จากกว่า 150 ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมงาน ภายในงานประกอบด้วยการประชุมและสัมมนากว่า 18 รายการ ครอบคลุมตั้งแต่การประชุมระดับรัฐมนตรี เวทีเสวนาสำหรับผู้บริหารระดับสูง ไปจนถึงการประชุมเชิงเทคนิค โดยมีวิทยากรกว่า 1,000 รายร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองและองค์ความรู้เกี่ยวกับทิศทางพลังงานโลกในอนาคต นอกจากนี้ ยังมีการจัดแสดงนวัตกรรม เทคโนโลยี และโซลูชันล่าสุด
นอกจากนี้ งาน Gastech 2026 ยังได้เปิดตัวไฮไลต์ "AixEnergy" งานประชุมและจัดแสดงนวัตกรรมเฉพาะทางด้าน AI โครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัล และระบบพลังงานแห่งอนาคต เพื่อเป็นแพลตฟอร์มสำคัญสำหรับการหารือระหว่างผู้นำด้านอุตสาหกรรม AI และพลังงาน ถึงความท้าทายและโอกาสในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ AI ควบคู่กับการทำให้ระบบพลังงานมีความมั่นคง เข้าถึงได้ และมีความยืดหยุ่นในระยะยาว