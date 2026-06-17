Viu จับมือ iQIYI พักรบสตรีมมิ่ง รวมแพ็กเกจ Bundle ในเซาท์อีสต์เอเชีย

เขย่าวงการสตรีมมิ่ง! เมื่อ 2 ยักษ์ใหญ่ Viu (วิว) ประกาศจับมือ iQIYI International
เปิดตัวแพ็กเกจสมาชิกแบบ Bundle ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ขนทัพซีรีส์ออริจินัล เกาหลี จีน และวาไรตี้ชั้นนำไว้ในแพ็กเกจเดียว
อีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าจับตาในอุตสาหกรรมสตรีมมิ่งของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เมื่อ Viu (วิว) แพลตฟอร์มสตรีมมิ่งชั้นนำจาก PCCW ที่ให้บริการในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกาใต้ ประกาศความร่วมมือกับ iQIYI International แพลตฟอร์มความบันเทิงออนไลน์ที่นำเสนอคอนเทนต์เอเชียระดับพรีเมียม เปิดตัวแพ็กเกจสมาชิกแบบ Bundle ที่รวมบริการจากทั้งสองแพลตฟอร์มไว้ในแพ็กเกจเดียว
เจนิส ลี (Janice Lee) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Viu (วิว) และกรรมการผู้จัดการ PCCW Media Group กล่าวว่า “คอนเทนต์เอเชียเป็นหัวใจสำคัญของสิ่งที่ผู้ชมของเราให้ความสนใจมาโดยตลอด การร่วมมือกับ iQIYI International ในครั้งนี้ช่วยเสริมความแข็งแกร่งในด้านดังกล่าว ด้วยการรวบรวมคอนเทนต์คุณภาพจากทั้งสองแพลตฟอร์มไว้ในแพ็กเกจเดียว เพื่อให้ผู้ชมในประเทศไทย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และมาเลเซีย สามารถรับชมเรื่องราวคุณภาพจากทั่วเอเชียได้มากยิ่งขึ้น พร้อมเข้าถึงคอนเทนต์ที่ผู้ชมชื่นชอบจากทั้งสองแพลตฟอร์มในแพ็กเกจเดียว”
หยาง เซียงหัว (Yang Xianghua) ประธานบริษัท iQIYI (อ้ายฉีอี้) กล่าวว่า “ตลอดหลายปีที่ผ่านมา iQIYI International ได้สร้างการเติบโตในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผ่านการนำเสนอคอนเทนต์จีนระดับพรีเมียมควบคู่ไปกับการพัฒนาคอนเทนต์ท้องถิ่นคุณภาพสูง การเปิดตัวแพ็กเกจสมาชิกร่วมกับ Viu (วิว) นับเป็นอีกก้าวสำคัญของธุรกิจในภูมิภาคแห่งนี้ โดยการผสานจุดแข็งด้านคอนเทนต์ของทั้งสองแพลตฟอร์มเข้าด้วยกันจะช่วยเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ชม พร้อมสร้างคุณค่าในระยะยาวให้แก่ผู้ใช้งาน พันธมิตรทางธุรกิจ และอุตสาหกรรมบันเทิงของเอเชีย”
โดยแพ็กเกจสมาชิกดังกล่าวจะเปิดให้สมัครผ่านเว็บไซต์ของ Viu (วิว) และ iQIYI International โดยสมาชิกจะสามารถรับชมคอนเทนต์ของ Viu (วิว) และ iQIYI (อ้ายฉีอี้) ผ่านแพลตฟอร์มของแต่ละบริการตามปกติ รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแพ็กเกจ ฟีเจอร์การใช้งาน และอุปกรณ์ที่รองรับ จะมีการประกาศอย่างเป็นทางการเร็วๆ นี้
โดยเตรียมเปิดให้บริการในประเทศไทย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และมาเลเซีย ภายในช่วงครึ่งหลังของปี 2569 ซึ่งจะช่วยให้ผู้ชมสามารถเข้าถึงคอนเทนต์จากทั้ง Viu (วิว) และ iQIYI International ผ่านการสมัครเป็นสมาชิก
สมาชิกจะสามารถรับชมคอนเทนต์คุณภาพที่หลากหลายจากทั้งสองแพลตฟอร์ม ซึ่ง Viu (วิว) นำเสนอผลงาน Viu Original ที่ได้รับความนิยมในหลากหลายประเทศ รวมถึง ซีรีส์เกาหลี ซีรีส์จีน คอนเทนต์จากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ Viu Shorts หรือซีรีส์สั้นรูปแบบไมโครดราม่า
ขณะที่ iQIYI International นำเสนอผลงานออริจินัลระดับพรีเมียม ทั้งซีรีส์จีนและซีรีส์จากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภาพยนตร์ อนิเมะ รายการวาไรตี้ และไมโครดราม่า ตอบโจทย์ผู้ชมด้วยคอนเทนต์ที่หลากหลายจากทั่วเอเชีย
สำหรับคอนเทนต์จาก Viu (วิว) สมาชิกจะสามารถรับชมผลงานออริจินัลระดับนานาชาติอย่าง THE SEASON และ
ด้าน iQIYI International นำเสนอซีรีส์จีนระดับพรีเมียมอย่าง Pursuit of Jade และ Speed and Love พร้อมด้วยผลงานออริจินัลจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ Khemjira (เขมจิราต้องรอด) จากประเทศไทย The Other Sister จากอินโดนีเซีย และ Griya จากมาเลเซีย รวมถึงรายการวาไรตี้ Running Man Thailand และผลงานใหม่ที่เตรียมเปิดตัวอย่าง Key to the Phoenix Heart และ Overdo
สำหรับViu บริการสตรีมมิ่งวิดีโอระดับภูมิภาคภายใต้ PCCW เป็นแพลตฟอร์ม OTT ชั้นนำที่ให้บริการในหลายประเทศทั่วเอเชีย ตะวันออกกลาง และแอฟริกาใต้ บริการของ Viu ดำเนินในรูปแบบ “ดูฟรีพร้อมโฆษณา” และ “สมัครสมาชิกแบบพรีเมียม” เพื่อตอบโจทย์ผู้ชมหลากหลายกลุ่ม นอกจากผลงานออริจินัลคุณภาพระดับพรีเมียมภายใต้แบรนด์ “Viu Original” แล้ว Viu ยังนำเสนอซีรีส์ ภาพยนตร์ และรายการไลฟ์สไตล์จากผู้ผลิตคอนเทนต์ชั้นนำในภาษาท้องถิ่นและระดับภูมิภาค พร้อมคำบรรยาย นอกจากนี้ Viu ยังมี “Viu Scream Dates” กิจกรรมแฟนมีตระดับภูมิภาคที่ต่อยอดประสบการณ์ความบันเทิงจากหน้าจอสู่การพบปะแบบใกล้ชิดระหว่างศิลปินและแฟนๆ ผ่านกิจกรรมสุดพิเศษที่เชื่อมโยงทั้งสองฝ่ายเข้าด้วยกัน
บริษัทแม่ของ Viu คือ Viu International Limited ยังให้บริการ MOOV ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งเพลงดิจิทัลยอดนิยมและบริการคอนเสิร์ตสดในฮ่องกง Viu เป็นสมาชิกของ PCCW Media ภายใต้ PCCW Limited บริษัทระดับโลกที่มีสำนักงานใหญ่ในฮ่องกง และมีธุรกิจครอบคลุมด้านโทรคมนาคม สื่อ โซลูชันไอที อสังหาริมทรัพย์ และการลงทุนอื่นๆ โดย PCCW ยังดำเนินธุรกิจ ViuTV ช่องโทรทัศน์ฟรีในฮ่องกง ภายใต้ HK Television Entertainment Company Limited รวมถึงการลงทุนใน Pacific Century Premium Developments Limited และธุรกิจอื่นทั่วโลก
ส่วนiQIYI, Inc. เป็นผู้ให้บริการวิดีโอความบันเทิงออนไลน์ชั้นนำของประเทศจีน ที่ผสานความคิดสร้างสรรค์เข้ากับเทคโนโลยีเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่องและการผลิตคอนเทนต์คุณภาพระดับบล็อกบัสเตอร์ โดย iQIYI ผลิต รวบรวม และเผยแพร่คอนเทนต์คุณภาพระดับมืออาชีพที่หลากหลาย รวมถึงวิดีโอคอนเทนต์ในรูปแบบต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ชมในวงกว้าง
iQIYI โดดเด่นในอุตสาหกรรมความบันเทิงออนไลน์ด้วยแพลตฟอร์มเทคโนโลยีชั้นนำที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytics) และเทคโนโลยีหลักที่บริษัทพัฒนาขึ้นเอง ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา iQIYI ได้สร้างฐานผู้ใช้งานขนาดใหญ่ พร้อมพัฒนารูปแบบการสร้างรายได้ที่หลากหลาย ครอบคลุมทั้งบริการสมาชิก การโฆษณาออนไลน์ การจัดจำหน่ายคอนเทนต์ เกมออนไลน์ ธุรกิจบริหารศิลปิน และธุรกิจด้านประสบการณ์ความบันเทิง
iQIYI เปิดตัว iQIYI International ผ่านเว็บไซต์ www.iQ.com และแอปพลิเคชันสำหรับผู้ชมทั่วโลก โดยมีซีรีส์และภาพยนตร์เอเชียเป็นหัวใจหลักของบริการ ปัจจุบัน iQIYI International สามารถรับชมได้ผ่านอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเกือบทุกประเภท ครอบคลุมกว่า 190 ประเทศทั่วโลก รองรับส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (UI) และคำบรรยายรวม 13 ภาษา ได้แก่ ภาษาจีนตัวย่อ ภาษาจีนตัวเต็ม ภาษาอังกฤษ ภาษามาเลย์ ภาษาไทย ภาษาเวียดนาม ภาษาเกาหลี และภาษาสเปน เป็นต้น พร้อมคลังคอนเทนต์ที่ประกอบด้วยซีรีส์ รายการวาไรตี้ และแอนิเมชันมากกว่า 1,700 รายการ และภาพยนตร์มากกว่า 2,000 เรื่อง
iQIYI บริหารการดำเนินงานในต่างประเทศผ่านสำนักงานใหญ่ 2 แห่งในกรุงปักกิ่งและประเทศสิงคโปร์ พร้อมจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะด้านที่ดูแลคอนเทนต์ ผลิตภัณฑ์ การวิจัยและพัฒนา (R&D) บริการสมาชิก การขายโฆษณา และการตลาด นอกจากนี้ iQIYI ยังมีสำนักงานท้องถิ่นในประเทศไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย และอเมริกาเหนือ