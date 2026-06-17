NITMX เปิดตัว NITMX Fintech Bootcamp 2026 ยกระดับจาก Hackathon สู่แพลตฟอร์มสร้าง Tech Talent ปั้นคนรุ่นใหม่สู่อนาคตการเงินดิจิทัลไทย

กรุงเทพ, 17 มิถุนายน 2569 – บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จำกัด (NITMX) ผู้ให้บริการระบบโครงสร้างพื้นฐานการชำระเงินแห่งชาติ ตามที่ได้รับมอบหมายให้เป็น Interbank Transaction Management and Exchange ของประเทศไทย ภายใต้วิสัยทัศน์ในการพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่ด้านเทคโนโลยีการเงินดิจิทัล และสร้างระบบนิเวศด้าน FinTech ที่เชื่อมโยงการศึกษา อุตสาหกรรม และโอกาสการทำงานเข้าด้วยกันอย่างเป็นรูปธรรม ประกาศเปิดตัวโครงการ “NITMX Fintech Bootcamp 2026: Unlocking the Future of Fintech” อย่างเป็นทางการ ต่อยอดความสำเร็จจากเวที Hackathon ในปี 2024 และ 2025 ซึ่งได้รับความสนใจจากนิสิต นักศึกษา และ Tech Talent จากทั่วประเทศเข้าร่วมกว่า 100 ทีม โดยในปี 2026 ได้รับการยกระดับจากเวทีการแข่งขันสู่โปรแกรมบ่มเพาะเชิงลึกที่มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะ ความรู้ และประสบการณ์จริง ผ่านการทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากภาคการเงินและเทคโนโลยีตลอดโครงการ ตลอดจนโอกาสในการเข้าศึกษาดูงานผ่านกิจกรรม Site Visit กับองค์กรพันธมิตรชั้นนำในหลากหลายอุตสาหกรรม เพื่อเปิดมุมมองและสร้างความเข้าใจต่อโลกการทำงานจริงอย่างรอบด้าน จนเรียกได้ว่าเป็นหลักสูตร Fintech ที่เข้มข้นที่สุดในประเทศไทย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่เชื่อมโยงนวัตกรรมการเงินเข้ากับโอกาสทางอาชีพ (Fintech to Career Ecosystem) อย่างครบวงจรที่สุด ที่จะเปลี่ยนไอเดียสร้างสรรค์ให้กลายเป็นนวัตกรรมที่ใช้งานได้จริง
นายฉัตรชัย ดุษฎีโหนด กรรมการผู้จัดการ บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จำกัด (NITMX) กล่าวว่า ปัจจุบันอุตสาหกรรมการเงินดิจิทัลกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ขณะที่ความต้องการบุคลากรที่มีความเข้าใจทั้งด้านเทคโนโลยี การเงิน และนวัตกรรมเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
“NITMX Fintech Bootcamp 2026 ถูกออกแบบขึ้นเพื่อเป็นมากกว่าการแข่งขัน แต่เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้และการลงมือทำจริง ที่เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้พัฒนาแนวคิด สร้างต้นแบบนวัตกรรม และเรียนรู้จากโจทย์จริงของอุตสาหกรรม โดยเราต้องการสร้างเส้นทางที่เชื่อมต่อจากการเรียนรู้สู่โอกาสในการทำงานและการเติบโตในสายอาชีพด้าน FinTech อย่างยั่งยืน”
“เป้าหมายสำคัญของโครงการ คือการสร้าง Tech Talent Community และ Fintech Ecosystem ผ่านความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทั้งภาคเทคโนโลยี ภาคการเงิน หน่วยงานกำกับดูแล ภาคการศึกษา และพันธมิตรด้านการจ้างงาน เพื่อเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้จากโจทย์จริง พัฒนาศักยภาพจากแนวคิดสู่ต้นแบบ และต่อยอดสู่การใช้งานจริงในระดับอุตสาหกรรม” นายฉัตรชัยกล่าว
ทั้งนี้โครงการได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรชั้นนำ ได้แก่ ExpresSo NB, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน), Mastercard, jobsdb by SEEK, Techsauce และในปีนี้ ยังได้ขยายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยพันธมิตรมากกว่า 20 แห่งทั่วประเทศ เพื่อร่วมกันพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมการเงินดิจิทัลในยุคปัจจุบัน โดยผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้ผ่าน กระบวนการ Coaching, Workshop, Validation และการทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากภาคธุรกิจอย่างใกล้ชิดตลอดโครงการ พร้อมกันนี้ยังได้ร่วมมือกับ Jobsdb by SEEK พันธมิตรด้านการจัดหางานระดับสากล ที่จะมาร่วมเปิดประตูสู่เส้นทางอาชีพ (Career Runway) และส่งเสริมโอกาสการจ้างงานจริง (Career Placement) ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อเตรียมความพร้อมก้าวสู่ตลาดแรงงานยุคดิจิทัลอย่างมั่นคง
“NITMX เชื่อมั่นว่า การลงทุนในการพัฒนาคนคือรากฐานสำคัญของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินดิจิทัลของประเทศ และโครงการ NITMX Fintech Bootcamp 2026 จะเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการสร้างบุคลากรคุณภาพ พร้อมผลักดันให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเงินดิจิทัลของภูมิภาคในอนาคต” นายฉัตรชัย กล่าวสรุป
สำหรับโครงการ NITMX Fintech Bootcamp 2026 เปิดรับสมัครเยาวชน นิสิต นักศึกษา บัณฑิตจบใหม่ และผู้ที่สนใจด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเงิน อายุระหว่าง 18-25 ปี สมัครเป็นทีมจำนวน 3-5 คน ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่ 17 มิถุนายน 2569 -22 กรกฎาคม 2569 อย่างไรก็ตามคาดว่าจะมีผู้สมัครมากกว่า 100 ทีมจากทั่วประเทศ ก่อนคัดเลือกเหลือ 50 ทีมเข้าสู่รอบ Bootcamp และ 15 ทีมสุดท้ายเข้าสู่กระบวนการพัฒนานวัตกรรมเชิงลึก ผู้ชนะเลิศจะได้รับสิทธิ์เข้าร่วม Innovation Tour ณ เมืองเซินเจิ้นและฮ่องกง พร้อมเข้าร่วมงาน Hong Kong FinTech Week 2026 รวมถึงตั๋วเครื่องบิน ที่พัก และค่าเดินทางตลอดทริป นอกจากนี้ยังมีรางวัล The Best of Track รางวัลละ 10,000 บาท รางวัล Outstanding of Track รางวัลละ 5,000 บาท และสำหรับทีมที่ผ่านเข้ารอบ 15 ทีมสุดท้ายรับ E-Certificate พร้อมบัตรเข้าร่วมงาน Techsauce Global Summit 2026
ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2569 เป็นต้นไปผ่านเว็บไซต์ http://www.nitmx-fintech-bootcamp.com