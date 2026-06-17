“Industrious” รีแบรนด์ทั่วโลก ยกไทยตลาดหลักโคเวิร์กกิ้ง

“The Great Room” ผู้ให้บริการ Co-working Space ระดับพรีเมียมในกรุงเทพฯ ประกาศการบริการภายใต้แบรนด์ใหม่ “Industrious” สาขาในกรุงเทพฯ ที่ดำเนินงานภายใต้แบรนด์ The Great Room จะก้าวเข้าสู่เครือข่ายระดับโลก Industrious ขณะที่บริษัทเดินหน้าขยายการเติบโตในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกอย่างต่อเนื่อง
“Industrious” บริษัทผู้ให้บริการ Flexible Workspace Solution หรือ พื้นที่สำนักงานแบบยืดหยุ่นระดับโลก ประกาศการรีแบรนด์สองสาขาในกรุงเทพฯ ได้แก่ Gaysorn Tower และ Park Silom ที่จะดำเนินงานภายใต้แบรนด์ Industrious อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2026 เป็นต้นไป ซึ่งการเปลี่ยนผ่านครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการรวมพอร์ตโฟลิโอในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของ Industrious ให้เป็นหนึ่งเดียวภายใต้แบรนด์เดียวกันทั้งในสิงคโปร์ ฮ่องกง กรุงเทพฯ และซิดนีย์ ซึ่งนับเป็นครั้งแรกตั้งแต่ Industrious เข้าซื้อกิจการ The Great Room ในเดือนพฤษภาคม ค.ศ.2022 และตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทั้งสองแบรนด์ได้ดำเนินการผสานรวมในด้านการดำเนินงาน การออกแบบ เทคโนโลยี และระบบต่างๆ การรวมเป็นหนึ่งภายใต้แบรนด์เดียวจึงเป็นก้าวต่อไปที่เกิดขึ้นอย่างเหมาะควรแก่เวลา และเป็นสัญญาณที่ชัดเจนถึงทิศทางที่ Industrious กำลังมุ่งไปในประเทศไทยและภูมิภาค
การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้สะท้อนถึงความต้องการที่เพิ่มขึ้นขององค์กรธุรกิจในด้านประสบการณ์ของสถานที่ทำงานที่เชื่อมต่อกันในระดับโลกและขับเคลื่อนด้วยแนวคิดการบริการแบบฮอสพิทาลิตี้ อีกทั้งยังเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ Industrious กำลังขยายเครือข่ายทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ CBRE เข้าซื้อกิจการ Industrious อย่างสมบูรณ์ในปี 2025 บริษัทก็ได้ขยายพอร์ตโฟลิโอทั่วโลกเพิ่มขึ้น 58 เปอร์เซ็นต์ และยังมีแผนเปิดสาขาใหม่มากกว่า 60 แห่งในปี 2026 อีกด้วย
The Great Room เปิดดำเนินการครั้งแรกในกรุงเทพฯ ที่ Gaysorn Tower เมื่อปี 2018 ที่นับเป็นโลเกชันชั้นเลิศที่ดึงดูดสถาบันการเงินระดับโลก แบรนด์ไลฟ์สไตล์นานาชาติ และบริษัทเทคโนโลยีที่กำลังเติบโต ก่อนจะเปิดสาขาแห่งที่สองในประเทศไทยที่ Park Silom ในปี 2023 ซึ่งเป็นโครงการอาคารสำนักงานเกรดเอบนถนนสีลม โดดเด่นด้วยสวนลอยฟ้า หน้าต่างกระจกสูงจรดเพดาน ที่มาพร้อมทัศนียภาพแบบพาโนรามาของเส้นขอบฟ้าเมืองกรุงเทพฯ ทั้งสองแห่งมีพื้นที่รวมกันมากกว่า 6,600 ตารางเมตรและเป็นที่ทำงานของสมาชิกจำนวนกว่า 1,000 ราย จากบริษัทมากกว่า 200 แห่ง เมื่อเข้ารวมกับ Industrious แล้วสมาชิกของทั้งสองสาขาจะยังสามารถเข้าถึงพื้นที่ทำงาน ทีมงาน และบริการเดิมที่คุ้นเคย พร้อมได้รับประโยชน์จากเครือข่ายระดับโลกเดียวกันที่ครอบคลุมพื้นที่ทำงานมากกว่า 250 แห่งในกว่า 80 เมืองทั่วโลก
“Industrious กำลังอยู่ในช่วงการเติบโตอย่างก้าวกระโดด และการรีแบรนด์ครั้งนี้เป็นอีกก้าวสำคัญที่สะท้อนถึงการเติบโตนั้น” Gentry Long (เจนทรี ลอง) ประธานบริษัท Industrious กล่าว
“การรวมทุกโลเคชั่นทั่วโลกภายใต้แบรนด์เดียวไม่ได้เป็นเพียงการเปลี่ยนชื่อหรือภาพลักษณ์เท่านั้น แต่เป็นการตอกย้ำคุณค่าที่เรายึดมั่นมาตลอด ไม่ว่าจะเป็นการบริการที่ใส่ใจในทุกรายละเอียด การออกแบบพื้นที่ที่สร้างแรงบันดาลใจ และการสร้างความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะได้ก้าวเข้าสู่บทใหม่ร่วมกับสมาชิกและทีมงานของเรา พร้อมส่งมอบประสบการณ์ที่เชื่อมต่อกันอย่างไร้รอยต่อในทุกแห่งทั่วโลก”
โดยแก่นแท้แล้ว The Great Room และ Industrious มีความเชื่อร่วมกันว่า การทำงาน ควรมีความเป็นมนุษย์” Su Anne Mi (ซู แอนน์ มี) กรรมการผู้จัดการ Industrious APAC และผู้ร่วมก่อตั้ง The Great Room กล่าวเสริม “ปรัชญาดังกล่าวคือสิ่งที่กำหนดตัวตนของ The Great Room ทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และจะยังคงเดินหน้าต่อไปภายใต้แบรนด์ Industrious การได้เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายระดับโลกจะช่วยเพิ่มศักยภาพให้กับประสบการณ์ที่ถูกมอบให้แก่สมาชิกและพันธมิตรของเรา และเรารู้สึกตื่นเต้นที่จะมอบประสบการณ์นี้ให้กับภูมิภาค
“ประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งในเรื่องราวของ The Great Room มาตั้งแต่ปี 2018 และการก้าวเข้าสู่แบรนด์ Industrious เป็นการส่งสัญญาณว่าเรามีความมุ่งมั่นที่จะสร้างการเติบโตในประเทศนี้ให้มากยิ่งขึ้น สำหรับสมาชิกของเราที่ Gaysorn Tower และ Park Silom การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะเปิดประตูสู่โอกาสที่กว้างไกลกว่ากรุงเทพฯ อย่างมาก สถานที่เดิม ทีมงานเดิม และมาตรฐานการบริการพรีเมียมแบบเดิม ตอนนี้ได้มาอยู่ภายใต้แบรนด์ที่เป็นที่รู้จักทั่วโลกแล้ว” Su Anne Mi กล่าว
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกถือเป็นหัวใจสำคัญของการเติบโตในบทต่อไปของ Industrious โดยบริษัทมีแผนขยายธุรกิจในภูมิภาคนี้มากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ภายในช่วง 12 เดือนข้างหน้า ซึ่งรวมถึงการเปิดสาขาใหม่ 3 แห่งในสิงคโปร์ภายในปี 2026 เพียงประเทศเดียว ซึ่งยิ่งตอกย้ำความมุ่งมั่นระยะยาวของบริษัทในการดำเนินธุรกิจในภูมิภาคนี้
Industrious คือบริษัทผู้ให้บริการ Flexible Workspace Solution หรือ โซลูชันพื้นที่สำนักงานแบบยืดหยุ่นระดับโลก เราสร้างสถานที่ทำงานที่อบอุ่น สร้างความมั่นใจ และความน่าประทับใจ พร้อมมอบประสบการณ์เหนือระดับให้กับทีมงานทุกขนาด บริการที่ยืดหยุ่นของเราครอบคลุมตั้งแต่สำนักงานส่วนตัว ห้องชุดสำนักงานแบบพร้อมใช้งาน ไปจนถึงการเข้าถึงโคเวิร์กกิ้งสเปซและห้องประชุมแบบออนดีมานด์ เจ้าของอาคารและผู้เช่าองค์กรร่วมมือกับ Industrious เพื่อเพิ่มศักยภาพการใช้งานทั้งอาคาร ปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ และยกระดับสิ่งอำนวยความสะดวก
Industrious ถูกเข้าซื้อกิจการโดย CBRE Group, Inc. (NYSE: CBRE) ในปี 2025 และก่อตั้งขึ้นในปี 2012 ปัจจุบันบริษัทดำเนินธุรกิจพื้นที่ทำงานแบบยืดหยุ่นมากกว่า 250 แห่ง ในกว่า 80 เมือง รวมถึงอาคารและอสังหาริมทรัพย์ที่มีชื่อเสียงที่สุดหลายแห่งของโลก