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เช็กลิสต์ 10 บริษัทรับทำ SEO ไทยปี 2026 ตัวจริงแห่งยุค AI Search ที่แบรนด์ต้องจับตามอง!

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ในปี 2026 นี้ การเลือกบริษัทรับทำ SEO ไม่ได้จำกัดอยู่แค่การทำอันดับบน Google อีกต่อไป แต่คือการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ที่จะมากำหนดทิศทางว่า แบรนด์ของคุณจะถูกค้นเจอหรือหายไปจากสายตาผู้บริโภคในยุค AI Search

เพราะเมื่อพฤติกรรมของผู้ใช้งานเริ่มเปลี่ยนจากการพิมพ์ค้นหามาเป็นการถาม AI ไม่ว่าจะเป็น AI Chat, Search Generative Experience หรือ Chat Model ต่าง ๆ การแข่งขันจึงไม่ได้อยู่แค่หน้า Search Result แบบเดิม แต่ขยับไปสู่การเป็นคำตอบที่ถูกเลือก!
บทความนี้เราจึงได้รวบรวม 20 บริษัทรับทำ SEO เอเจนซี่ชั้นนำของไทย เพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจได้ง่ายขึ้นว่า เอเจนซี่เจ้าไหนที่มีวิสัยทัศน์ มีอุดมการณ์ และมีกลยุทธ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของธุรกิจได้ดีที่สุด ถ้าพร้อมแล้วมาดูกันเลย
10 บริษัทรับทำ SEO ชั้นนำในไทยที่คุณต้องรู้จัก!

1. กระจ่าง (KRAJANG) เอเจนซี่การตลาดออนไลน์


กระจ่าง คือบริษัทรับทำ SEO ที่มีแนวคิดการทำงานแบบคนรุ่นใหม่และไม่ได้มองแค่เรื่องของอันดับบน Google แต่ยังมีแนวคิด"Business & Technical Synergy" หรือการผสานตรรกะทางธุรกิจเข้ากับความเชี่ยวชาญทางเทคนิคได้อย่างลงตัว

สิ่งที่ทำให้แผนงานของกระจ่างแตกต่างคือ การวางรากฐานที่ลึกไปถึงการทำความเข้าใจเป้าหมายของแบรนด์ (Brand Goal) และพฤติกรรมที่แท้จริงของผู้บริโภค โดยไม่ได้ไล่ตามอัลกอริทึมเพียงอย่างเดียว เพื่อสร้างกลยุทธ์ที่รองรับทั้งการค้นหาแบบดั้งเดิม(Search Engine) และการเติบโตของ AI Search ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการตลาดดิจิทัลในปี 2026 นี้

จุดเด่นของกระจ่าง
● บริการรับทำ SEO แบบ One Stop Services
○ การทำ Keyword Research
○ รับเขียน SEO Content
○ Technical Audit สำหรับเว็บไซต์
○ รับทำ SEO Backlinks
● รับทำ SEO หลากหลายประเภทธุรกิจ
○ รับทำ Local SEO (Google My Business) สำหรับธุรกิจที่มีหน้าร้าน
○ รับทำ E-Commerce SEO
○ รับทำ B2B SEO
● บริการรับทำ AI Search ปรับโครงสร้างและเนื้อหาให้รองรับการค้นหายุค AI
● คอร์สสอนการตลาดออนไลน์ (On-site และ Private ระดับองค์กร)

นอกจากจะเป็นบริษัทรับทำ SEO แล้ว กระจ่างเอเจนซี่ยังรับทำSocial Media แบบครบวงจร รวมไปถึงงานถ่ายโปรดักส์ชัน เหมาะกับธุรกิจตั้งแต่ระดับ SME ขนาดกลาง ไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่ที่กำลังมองหาพาร์ตเนอร์ และต้องการทีมงานที่ให้ความสำคัญกับข้อมูล (Data-Driven) เพื่อนำมาใช้ในการวางกลยุทธที่สร้างการเติบโตให้แบรนด์ได้จริง

ช่องทางการติดต่อ
●แอดไลน์:@krajang
●เว็บไซต์: https://krajang.co.th/
●เบอร์โทร: 064-553-5526
●อีเมล:info@krajang.co.th

2. Pacy Media


บริษัทรับทำการตลาดออนไลน์ที่มีทีมผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์ โดยมีการใช้ Data Driven อีกทั้งยังมีบริการเพิ่มการมองเห็นบนGoogle Maps ควบคู่ไปกับการรักษาภาพลักษณ์ของแบรนด์ที่ต้องการสร้าง Traffic เข้าสู่เว็บไซต์ นอกเหนือจากนี้ Pacy Media ยังมีให้บริการด้าน Display Ads, YouTube Ads, Ads Management ฯลฯ อีกด้วย

จุดเด่นของ Pacy Media
● SEO
● Google Ads
● Ads Management
● Display Ads
● YouTube Ads
ช่องทางการติดต่อ
●เว็บไซต์:pacymedia.com

3. Yes Web Design Studio


เอเจนซี่การตลาดที่ถนัดในเรื่องของการออกแบบเว็บไซต์(UX,UI), การพัฒนาเว็บไซต์ รวมไปถึงการรับทำโฆษณาบนโซเชีลมีเดียต่าง ๆ นอกจากนี้ยังมีให้บริการในส่วนของการทำ SEO Audit อีกด้วย เรียกได้ว่าเหมาะกับธุรกิจที่กำลังมองหาคนทำเว็บไซต์สวย ๆ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่น่าสนใจ และดึงดูดลูกค้ามาให้แบรนด์มากยิ่งขึ้น
จุดเด่นของ Yes Web Design Studio
● รับออกแบบ/พัฒนาเว็บไซต์
● รับทำ SEO
● ทำการตลาดออนไลน์
● รับทำ Cyber Security
● รับทำระบบ CRM
ช่องทางการติดต่อ
●เว็บไซต์:yeswebdesignstudio.com

4. Convert Cake


เอเจนซี่การตลาดออนไลน์อย่าง Convert Cake มีความเชี่ยวชาญด้าน Performance Marketing และการใช้ข้อมูล มาวิเคราะห์เพื่อวางกลยุทธ์ แนวทางการทำงานของ Convert Cake มักเน้นการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกับการทดสอบ (Testing) เพื่อปรับปรุงผลลัพธ์อย่างต่อเนื่อง เหมาะกับแบรนด์ที่ต้องการเติบโตแบบมีตัวเลขรองรับ และต้องการเห็นผลลัพธ์ในเชิงธุรกิจที่ชัดเจนมากขึ้น
จุดเด่นของ Convert Cake
● Conversion Rate Optimization (CRO)
● SEO และ Content Marketing
● Data Analytics
● Performance Tracking
ช่องทางการติดต่อ
●เว็บไซต์:convertcake.com

5. Vault Mark
Vault Mark เป็นดิจิทัลเอเจนซี่ที่ให้บริการด้านการตลาดออนไลน์แบบครบวงจรที่ช่วยให้แบรนด์สามารถสร้างการรับรู้ (Awareness) ไปพร้อมกับการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงลูกค้าใหม่ ผ่านการผสมผสานช่องทาง Organic และ Paid อย่างเหมาะสม เหมาะกับธุรกิจที่ต้องการวางรากฐานการตลาดออนไลน์แบบเป็นระบบในระยะยาว
จุดเด่นของ Vault Mark
● SEO และการวางโครงสร้างคอนเทนต์
● Google Ads และ Paid Media
● Branding และการสื่อสารแบรนด์
ช่องทางการติดต่อ
●เว็บไซต์: vaultmark.com

6. Relevant Audience Digital Agency
บริษัทรับทำ SEO ที่เน้นการทำการตลาดแบบ Data-Driven โดยใช้ข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคมาเป็นแกนหลักในการวางกลยุทธ์ซึ่งการทำงานของทีมจะให้ความสำคัญกับการทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายในเชิงลึก เพื่อออกแบบแผนการตลาดที่สอดคล้องกับเส้นทางการตัดสินใจของลูกค้า (Customer Journey) อย่างแม่นยำ
จุดเด่นของ Relevant Audience
● Data-Driven Marketing
● SEO และ Content Strategy
● Customer Insight Analysis
ช่องทางการติดต่อ
●เว็บไซต์: relevantaudience.com

7. BizSoft
BizSoft เป็นบริษัทที่ให้บริการด้านเทคโนโลยี และการพัฒนาเว็บไซต์ควบคู่กับการทำ SEO โดยมีแนวคิดในการสร้างเว็บไซต์ให้รองรับทั้งด้านการใช้งาน (Usability) และการจัดอันดับบนSearch Engine ไปพร้อมกัน เหมาะกับธุรกิจที่ต้องการพัฒนาเว็บไซต์ใหม่ หรือปรับปรุงเว็บไซต์เดิมให้พร้อมสำหรับการเติบโตบนโลกดิจิทัล
จุดเด่นของ BizSoft
● Website Development และ UX/UI
● SEO Optimization
● ระบบซอฟต์แวร์และ IT Solution
ช่องทางการติดต่อ
●เว็บไซต์: bizsoft.co.th

8. Primal
Primal ดิจิทัลเอเจนซี่มีประสบการณ์ด้าน SEO และ Performance Marketing โดยมีทีมงานที่เชี่ยวชาญและเคยดูแลแบรนด์หลากหลายอุตสาหกรรม แนวทางของ Primal จะเน้นการวางกลยุทธ์ที่ครอบคลุมทั้งด้านคอนเทนต์ การทำ SEO และการใช้ช่องทางโฆษณา เพื่อผลักดันให้ธุรกิจเติบโตในระยะยาว หรือเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในช่องทางออนไลน์
จุดเด่นของ Primal
● SEO และ Technical Optimization
● Performance Marketing
● Content Marketing
● เหมาะกับองค์กรใหญ่ที่ต้องการขยายตลาด
ช่องทางการติดต่อ
●เว็บไซต์: primal.co.th


9. Blupaper

Blupaper เป็นเอเจนซี่ด้าน Digital Marketing ที่เน้นการวางกลยุทธ์การสื่อสาร และการสร้างประสบการณ์ของลูกค้าผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อให้แบรนด์สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้ในหลายTouchpoint โดยการทำงานของ Blupaper จะให้ความสำคัญกับการออกแบบ Customer Journey ตั้งแต่การสร้างการรับรู้ ไปจนถึงการตัดสินใจซื้อ เพื่อให้ทุกขั้นตอนของการตลาดออนไลน์เชื่อมโยงกันอย่างมีประสิทธิภาพ
จุดเด่นของ Blupaper
● SEO และ Content Marketing
● Digital Strategy และ Planning
● Marketing Funnel
● Customer Journey
ช่องทางการติดต่อ
●เว็บไซต์: blupaper.com

10. Fastwork
Fastwork เป็นแพลตฟอร์มที่รวบรวมผู้ให้บริการฟรีแลนซ์ด้านดิจิทัล รวมถึงงาน SEO ซึ่งเปิดโอกาสให้ธุรกิจสามารถเลือกผู้เชี่ยวชาญได้ตามงบประมาณ และความต้องการที่แตกต่างกัน
จุดเด่นของ Fastwork
● บริการ SEO จากฟรีแลนซ์หลากหลาย
● ความยืดหยุ่นในการเลือกบริการตามงบประมาณ
● เหมาะกับธุรกิจเริ่มต้นหรือ SME
ช่องทางการติดต่อ
●เว็บไซต์: fastwork.co

สรุปการเลือกบริษัทรับทำ SEO ให้ตอบโจทย์ธุรกิจในปี 2026
การเลือกบริษัทรับทำ SEO ควรพิจารณามากกว่าแค่ประสบการณ์หรือผลงานที่ผ่านมา แต่ต้องมองไปถึงความสามารถในการเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ การวางกลยุทธ์ที่เชื่อมโยงกับธุรกิจและการปรับตัวให้ทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

และแน่นอนว่าเอเจนซี่แต่ละเจ้ามีจุดเด่นที่แตกต่างกัน และเหมาะกับเป้าหมายที่ไม่เหมือนกัน ดังนั้นการเลือกพาร์ตเนอร์ที่เข้าใจธุรกิจมากที่สุด จะเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่จะทำให้ธุรกิจที่ลงทุนด้าน SEO สามารถสร้างผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว
เช็กลิสต์ 10 บริษัทรับทำ SEO ไทยปี 2026 ตัวจริงแห่งยุค AI Search ที่แบรนด์ต้องจับตามอง!
เช็กลิสต์ 10 บริษัทรับทำ SEO ไทยปี 2026 ตัวจริงแห่งยุค AI Search ที่แบรนด์ต้องจับตามอง!
เช็กลิสต์ 10 บริษัทรับทำ SEO ไทยปี 2026 ตัวจริงแห่งยุค AI Search ที่แบรนด์ต้องจับตามอง!
เช็กลิสต์ 10 บริษัทรับทำ SEO ไทยปี 2026 ตัวจริงแห่งยุค AI Search ที่แบรนด์ต้องจับตามอง!
เช็กลิสต์ 10 บริษัทรับทำ SEO ไทยปี 2026 ตัวจริงแห่งยุค AI Search ที่แบรนด์ต้องจับตามอง!