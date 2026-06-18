เช็กลิสต์ 10 บริษัทรับทำ SEO ไทยปี 2026 ตัวจริงแห่งยุค AI Search ที่แบรนด์ต้องจับตามอง!

ในปี 2026 นี้ การเลือกบริษัทรับทำ SEO ไม่ได้จำกัดอยู่แค่การทำอันดับบน Google อีกต่อไป แต่คือการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ที่จะมากำหนดทิศทางว่า แบรนด์ของคุณจะถูกค้นเจอหรือหายไปจากสายตาผู้บริโภคในยุค AI Search
เพราะเมื่อพฤติกรรมของผู้ใช้งานเริ่มเปลี่ยนจากการพิมพ์ค้นหามาเป็นการถาม AI ไม่ว่าจะเป็น AI Chat, Search Generative Experience หรือ Chat Model ต่าง ๆ การแข่งขันจึงไม่ได้อยู่แค่หน้า Search Result แบบเดิม แต่ขยับไปสู่การเป็นคำตอบที่ถูกเลือก!
บทความนี้เราจึงได้รวบรวม 20 บริษัทรับทำ SEO เอเจนซี่ชั้นนำของไทย เพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจได้ง่ายขึ้นว่า เอเจนซี่เจ้าไหนที่มีวิสัยทัศน์ มีอุดมการณ์ และมีกลยุทธ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของธุรกิจได้ดีที่สุด ถ้าพร้อมแล้วมาดูกันเลย
10 บริษัทรับทำ SEO ชั้นนำในไทยที่คุณต้องรู้จัก!
1. กระจ่าง (KRAJANG) เอเจนซี่การตลาดออนไลน์
กระจ่าง คือบริษัทรับทำ SEO ที่มีแนวคิดการทำงานแบบคนรุ่นใหม่และไม่ได้มองแค่เรื่องของอันดับบน Google แต่ยังมีแนวคิด"Business & Technical Synergy" หรือการผสานตรรกะทางธุรกิจเข้ากับความเชี่ยวชาญทางเทคนิคได้อย่างลงตัว
สิ่งที่ทำให้แผนงานของกระจ่างแตกต่างคือ การวางรากฐานที่ลึกไปถึงการทำความเข้าใจเป้าหมายของแบรนด์ (Brand Goal) และพฤติกรรมที่แท้จริงของผู้บริโภค โดยไม่ได้ไล่ตามอัลกอริทึมเพียงอย่างเดียว เพื่อสร้างกลยุทธ์ที่รองรับทั้งการค้นหาแบบดั้งเดิม(Search Engine) และการเติบโตของ AI Search ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการตลาดดิจิทัลในปี 2026 นี้
จุดเด่นของกระจ่าง
● บริการรับทำ SEO แบบ One Stop Services
○ การทำ Keyword Research
○ รับเขียน SEO Content
○ Technical Audit สำหรับเว็บไซต์
○ รับทำ SEO Backlinks
● รับทำ SEO หลากหลายประเภทธุรกิจ
○ รับทำ Local SEO (Google My Business) สำหรับธุรกิจที่มีหน้าร้าน
○ รับทำ E-Commerce SEO
○ รับทำ B2B SEO
● บริการรับทำ AI Search ปรับโครงสร้างและเนื้อหาให้รองรับการค้นหายุค AI
● คอร์สสอนการตลาดออนไลน์ (On-site และ Private ระดับองค์กร)
นอกจากจะเป็นบริษัทรับทำ SEO แล้ว กระจ่างเอเจนซี่ยังรับทำSocial Media แบบครบวงจร รวมไปถึงงานถ่ายโปรดักส์ชัน เหมาะกับธุรกิจตั้งแต่ระดับ SME ขนาดกลาง ไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่ที่กำลังมองหาพาร์ตเนอร์ และต้องการทีมงานที่ให้ความสำคัญกับข้อมูล (Data-Driven) เพื่อนำมาใช้ในการวางกลยุทธที่สร้างการเติบโตให้แบรนด์ได้จริง
ช่องทางการติดต่อ
●แอดไลน์:@krajang
●เว็บไซต์: https://krajang.co.th/
●เบอร์โทร: 064-553-5526
●อีเมล:info@krajang.co.th
2. Pacy Media
บริษัทรับทำการตลาดออนไลน์ที่มีทีมผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์ โดยมีการใช้ Data Driven อีกทั้งยังมีบริการเพิ่มการมองเห็นบนGoogle Maps ควบคู่ไปกับการรักษาภาพลักษณ์ของแบรนด์ที่ต้องการสร้าง Traffic เข้าสู่เว็บไซต์ นอกเหนือจากนี้ Pacy Media ยังมีให้บริการด้าน Display Ads, YouTube Ads, Ads Management ฯลฯ อีกด้วย
จุดเด่นของ Pacy Media
● SEO
● Google Ads
● Ads Management
● Display Ads
● YouTube Ads
ช่องทางการติดต่อ
●เว็บไซต์:pacymedia.com
3. Yes Web Design Studio
เอเจนซี่การตลาดที่ถนัดในเรื่องของการออกแบบเว็บไซต์(UX,UI), การพัฒนาเว็บไซต์ รวมไปถึงการรับทำโฆษณาบนโซเชีลมีเดียต่าง ๆ นอกจากนี้ยังมีให้บริการในส่วนของการทำ SEO Audit อีกด้วย เรียกได้ว่าเหมาะกับธุรกิจที่กำลังมองหาคนทำเว็บไซต์สวย ๆ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่น่าสนใจ และดึงดูดลูกค้ามาให้แบรนด์มากยิ่งขึ้น
จุดเด่นของ Yes Web Design Studio
● รับออกแบบ/พัฒนาเว็บไซต์
● รับทำ SEO
● ทำการตลาดออนไลน์
● รับทำ Cyber Security
● รับทำระบบ CRM
ช่องทางการติดต่อ
●เว็บไซต์:yeswebdesignstudio.com
4. Convert Cake
เอเจนซี่การตลาดออนไลน์อย่าง Convert Cake มีความเชี่ยวชาญด้าน Performance Marketing และการใช้ข้อมูล มาวิเคราะห์เพื่อวางกลยุทธ์ แนวทางการทำงานของ Convert Cake มักเน้นการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกับการทดสอบ (Testing) เพื่อปรับปรุงผลลัพธ์อย่างต่อเนื่อง เหมาะกับแบรนด์ที่ต้องการเติบโตแบบมีตัวเลขรองรับ และต้องการเห็นผลลัพธ์ในเชิงธุรกิจที่ชัดเจนมากขึ้น
จุดเด่นของ Convert Cake
● Conversion Rate Optimization (CRO)
● SEO และ Content Marketing
● Data Analytics
● Performance Tracking
ช่องทางการติดต่อ
●เว็บไซต์:convertcake.com
5. Vault Mark
Vault Mark เป็นดิจิทัลเอเจนซี่ที่ให้บริการด้านการตลาดออนไลน์แบบครบวงจรที่ช่วยให้แบรนด์สามารถสร้างการรับรู้ (Awareness) ไปพร้อมกับการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงลูกค้าใหม่ ผ่านการผสมผสานช่องทาง Organic และ Paid อย่างเหมาะสม เหมาะกับธุรกิจที่ต้องการวางรากฐานการตลาดออนไลน์แบบเป็นระบบในระยะยาว
จุดเด่นของ Vault Mark
● SEO และการวางโครงสร้างคอนเทนต์
● Google Ads และ Paid Media
● Branding และการสื่อสารแบรนด์
ช่องทางการติดต่อ
●เว็บไซต์: vaultmark.com
6. Relevant Audience Digital Agency
บริษัทรับทำ SEO ที่เน้นการทำการตลาดแบบ Data-Driven โดยใช้ข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคมาเป็นแกนหลักในการวางกลยุทธ์ซึ่งการทำงานของทีมจะให้ความสำคัญกับการทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายในเชิงลึก เพื่อออกแบบแผนการตลาดที่สอดคล้องกับเส้นทางการตัดสินใจของลูกค้า (Customer Journey) อย่างแม่นยำ
จุดเด่นของ Relevant Audience
● Data-Driven Marketing
● SEO และ Content Strategy
● Customer Insight Analysis
ช่องทางการติดต่อ
●เว็บไซต์: relevantaudience.com
7. BizSoft
BizSoft เป็นบริษัทที่ให้บริการด้านเทคโนโลยี และการพัฒนาเว็บไซต์ควบคู่กับการทำ SEO โดยมีแนวคิดในการสร้างเว็บไซต์ให้รองรับทั้งด้านการใช้งาน (Usability) และการจัดอันดับบนSearch Engine ไปพร้อมกัน เหมาะกับธุรกิจที่ต้องการพัฒนาเว็บไซต์ใหม่ หรือปรับปรุงเว็บไซต์เดิมให้พร้อมสำหรับการเติบโตบนโลกดิจิทัล
จุดเด่นของ BizSoft
● Website Development และ UX/UI
● SEO Optimization
● ระบบซอฟต์แวร์และ IT Solution
ช่องทางการติดต่อ
●เว็บไซต์: bizsoft.co.th
8. Primal
Primal ดิจิทัลเอเจนซี่มีประสบการณ์ด้าน SEO และ Performance Marketing โดยมีทีมงานที่เชี่ยวชาญและเคยดูแลแบรนด์หลากหลายอุตสาหกรรม แนวทางของ Primal จะเน้นการวางกลยุทธ์ที่ครอบคลุมทั้งด้านคอนเทนต์ การทำ SEO และการใช้ช่องทางโฆษณา เพื่อผลักดันให้ธุรกิจเติบโตในระยะยาว หรือเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในช่องทางออนไลน์
จุดเด่นของ Primal
● SEO และ Technical Optimization
● Performance Marketing
● Content Marketing
● เหมาะกับองค์กรใหญ่ที่ต้องการขยายตลาด
ช่องทางการติดต่อ
●เว็บไซต์: primal.co.th
9. Blupaper
Blupaper เป็นเอเจนซี่ด้าน Digital Marketing ที่เน้นการวางกลยุทธ์การสื่อสาร และการสร้างประสบการณ์ของลูกค้าผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อให้แบรนด์สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้ในหลายTouchpoint โดยการทำงานของ Blupaper จะให้ความสำคัญกับการออกแบบ Customer Journey ตั้งแต่การสร้างการรับรู้ ไปจนถึงการตัดสินใจซื้อ เพื่อให้ทุกขั้นตอนของการตลาดออนไลน์เชื่อมโยงกันอย่างมีประสิทธิภาพ
จุดเด่นของ Blupaper
● SEO และ Content Marketing
● Digital Strategy และ Planning
● Marketing Funnel
● Customer Journey
ช่องทางการติดต่อ
●เว็บไซต์: blupaper.com
10. Fastwork
Fastwork เป็นแพลตฟอร์มที่รวบรวมผู้ให้บริการฟรีแลนซ์ด้านดิจิทัล รวมถึงงาน SEO ซึ่งเปิดโอกาสให้ธุรกิจสามารถเลือกผู้เชี่ยวชาญได้ตามงบประมาณ และความต้องการที่แตกต่างกัน
จุดเด่นของ Fastwork
● บริการ SEO จากฟรีแลนซ์หลากหลาย
● ความยืดหยุ่นในการเลือกบริการตามงบประมาณ
● เหมาะกับธุรกิจเริ่มต้นหรือ SME
ช่องทางการติดต่อ
●เว็บไซต์: fastwork.co
สรุปการเลือกบริษัทรับทำ SEO ให้ตอบโจทย์ธุรกิจในปี 2026
การเลือกบริษัทรับทำ SEO ควรพิจารณามากกว่าแค่ประสบการณ์หรือผลงานที่ผ่านมา แต่ต้องมองไปถึงความสามารถในการเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ การวางกลยุทธ์ที่เชื่อมโยงกับธุรกิจและการปรับตัวให้ทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
และแน่นอนว่าเอเจนซี่แต่ละเจ้ามีจุดเด่นที่แตกต่างกัน และเหมาะกับเป้าหมายที่ไม่เหมือนกัน ดังนั้นการเลือกพาร์ตเนอร์ที่เข้าใจธุรกิจมากที่สุด จะเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่จะทำให้ธุรกิจที่ลงทุนด้าน SEO สามารถสร้างผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว