เริ่มใช้ 1 ก.ค.นี้ “ตั๋วรถไฟ”รายเดือน ,รายสัปดาห์ ยิ่งใช้ยิ่งคุ้ม ลดสูงสุด 55%

รฟท.เพิ่มทางเลือก บัตรโดยสาร รูปแบบใหม่ ยิ่งใช้ยิ่งคุ้ม! "บัตรรายเดือน" รายสัปดาห์ - ราย 3 เดือน หนุนประชาชน-นักเรียนลดค่าครองชีพประหยัดสูงสุด 55% เริ่ม 1 ก.ค. 69 นี้
การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เดินหน้ามอบความคุ้มค่าและเพิ่มทางเลือกบัตรโดยสารรายเดือนรูปแบบใหม่ ให้แก่ผู้โดยสารที่เดินทางประจำ โดยขยายประเภทบัตรครอบคลุมทั้งแบบรายสัปดาห์, ราย 1 เดือน, ราย 2 เดือน และราย 3 เดือน มุ่งลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชน ส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะทางราง โดยพร้อมให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 เป็นต้นไป
สำหรับการปรับปรุงหลักเกณฑ์ในครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อตอบโจทย์ผู้โดยสารทุกกลุ่ม ทั้งคนทำงาน ประชาชนทั่วไป ผู้มีสิทธิลดราคาครึ่งราคา รวมถึงกลุ่มนักเรียน-นักศึกษา โดยแบ่งประเภทตั๋วและสิทธิประโยชน์ออกเป็น 2 รูปแบบหลัก ดังนี้
1. บัตรโดยสารประเภท "เที่ยวเดียว" (เดินทางวันละ 1 เที่ยว) มอบสิทธิพิเศษสำหรับ ประชาชนทั่วไป และ ผู้มีสิทธิลดค่าโดยสารครึ่งราคาเป็นประจำ โดยคำนวณอัตราเฉลี่ยจากราคาตั๋วเต็มราคาตามจำนวนวันที่กำหนด ดังนี้
• บัตรรายสัปดาห์: คิดค่าโดยสารจำนวน 6 วัน (ประชาชนทั่วไปได้รับส่วนลดอีก 25% / ผู้ลดครึ่งราคาจ่าย 50%)
• บัตรราย 1 เดือน: คิดค่าโดยสารจำนวน 24 วัน (ประชาชนทั่วไปได้รับส่วนลดอีก 25% / ผู้ลดครึ่งราคาจ่าย 50%)
• บัตรราย 2 เดือน: คิดค่าโดยสารจำนวน 48 วัน (ประชาชนทั่วไปได้รับส่วนลดอีก 28% / ผู้ลดครึ่งราคาจ่าย 50%)
• บัตรราย 3 เดือน: คิดค่าโดยสารจำนวน 72 วัน (ประชาชนทั่วไปได้รับส่วนลดอีก 30% / ผู้ลดครึ่งราคาจ่าย 50%)
2. บัตรโดยสารประเภท "เที่ยวไป-กลับ" (เดินทางวันละ 2 เที่ยว)
เพิ่มความคุ้มค่าครอบคลุม 3 กลุ่มผู้โดยสาร ได้แก่ ประชาชนทั่วไป มีสิทธิลดค่าโดยสารครึ่งราคาเป็นประจำ และนักเรียน-นักศึกษา (อายุไม่เกิน 25 ปี) ดังนี้
• บัตรรายสัปดาห์: ประชาชนทั่วไปและผู้ลดครึ่งราคา คิดจำนวน 6 วัน / กลุ่มนักเรียน-นักศึกษา คิดลดหย่อนเหลือเพียง 5 วัน (ประชาชนทั่วไป ได้รับส่วนลด 25% / ผู้ลดครึ่งราคาและนักเรียน จ่ายเพียง 50%)
• บัตรราย 1 เดือน: ประชาชนทั่วไปและผู้ลดครึ่งราคา คิดจำนวน 24 วัน / กลุ่มนักเรียน-นักศึกษา
คิดลดหย่อนเหลือเพียง 20 วัน (ประชาชนทั่วไป ได้รับส่วนลด 25% / ผู้ลดครึ่งราคาและนักเรียน จ่ายเพียง 50%)
• บัตรราย 2 เดือน: ประชาชนทั่วไปและผู้ลดครึ่งราคา คิดจำนวน 48 วัน / กลุ่มนักเรียน-นักศึกษา
คิดลดหย่อนเหลือเพียง 40 วัน (ประชาชนทั่วไป ได้รับส่วนลด 28% / ผู้ลดครึ่งราคาจ่าย 50% / นักเรียนได้รับส่วนลดพิเศษ รวมประหยัดถึง 53%)
• บัตรราย 3 เดือน: ประชาชนทั่วไปและผู้ลดครึ่งราคา คิดจำนวน 72 วัน / กลุ่มนักเรียน-นักศึกษา
คิดลดหย่อนเหลือเพียง 60 วัน (ประชาชนทั่วไป ได้รับส่วนลด 30% / ผู้ลดครึ่งราคาจ่าย 50% / นักเรียนได้รับส่วนลดสูงสุด รวมประหยัดสูงสุดถึง 55%)
ส่วนเงื่อนไขสำคัญในการรับสิทธิ์
1. ประชาชนทั่วไป และผู้มีสิทธิลดค่าโดยสารครึ่งราคาเป็นประจำ: (อาทิ เด็กที่มีความสูงไม่เกิน
150 เซนติเมตร, พระภิกษุ และทหาร) สามารถเลือกซื้อบัตรโดยสารได้ทุกประเภท ทั้งแบบเที่ยวเดียว และแบบเที่ยวไป-กลับ
2. นักเรียน-นักศึกษา (อายุไม่เกิน 25 ปี): ได้รับสิทธิเฉพาะการซื้อบัตรโดยสารประเภทเที่ยวไป-กลับ เท่านั้น
การรถไฟฯ มั่นใจว่าการปรับปรุงอัตราค่าโดยสารและเพิ่มทางเลือกบัตรประจำในครั้งนี้ จะช่วยลดค่าครองชีพและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางประจำวันของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งยังช่วยกระตุ้นการหันมาใช้บริการระบบรางซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ผู้โดยสารที่สนใจสามารถติดต่อซื้อบัตรโดยสารประจำทุกประเภทได้ที่สถานีรถไฟทั่วประเทศ หรือสอบถามข้อมูล รายละเอียดเงื่อนไขการใช้บัตรเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร. 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook แฟนเพจ "ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย"