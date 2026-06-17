สนามบินหาดใหญ่ปิดรันเวย์ กระทบ 12 เที่ยวบิน ล่าสุดเปิดใช้ปกติแล้ว หลังเคลียร์อุบัติเหตุรถน้ำดับเพลิง

สนามบินหาดใหญ่ แจ้งปิดรันเวย์ วันนี้ (17 มิถุนายน 2569 ) ช่วง 13.55 น. หลังเกิดอุบัติเหตุรถสนับสนุนน้ำดับเพลิง บนรันเวย์ กระทบ 12 เที่ยวบินต้องล่าช้า ล่าสุดเปิดใช้ได้ปกติแล้ว เวลา 16.30 น.
ท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ทหญ.) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท.(AOT) รายงานความคืบหน้าเหตุการณ์ปิดทางวิ่งเนื่องจากรถสนับสนุนน้ำดับเพลิงเกิดอุบัติเหตุบนทางขับ ในวันที่ 17 มิถุนายน 2569 เวลา 13:30 ส่งผลให้เที่ยวบินขาเข้าและขาออกล่าช้า จำนวน 12 เที่ยวบิน และมีเที่ยวบินที่ขอลงจอดสนามบินอื่น (Divert) จำนวน 2 เที่ยวบิน ซึ่ง ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ได้ประกาศ NOTAM แจ้งปิดทางวิ่งระหว่างเวลา 13.55 - 16.30 น.
ทหญ.ร่วมกับสายการบินได้อำนวยความสะดวกผู้โดยสารให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้น ขณะนี้ได้ประกาศยกเลิก NOTAM และทางวิ่งกลับมาใช้งานได้เป็นปกติแล้ว เมื่อเวลา 16.30 น. ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ประชาสัมพันธ์ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ โทร. 074 227000 - 3