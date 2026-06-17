“เอกา โกลบอล” ฝ่าวิกฤตพลังงานโลก

ผู้จัดการรายวัน360 - “เอกา โกลบอล” ฝ่าวิกฤตพลังงานโลกยอดขายบรรจุภัณฑ์ยืดอายุอาหารไม่สะดุด ลูกค้ามั่นใจซัพพลายเชน ตอกย้ำผู้นำกระแสตอบรับงาน ProPak Asia 2026 ทะลุเป้า
ท่ามกลางวิกฤตพลังงานโลกและราคาปิโตรเคมีที่ผันผวน ส่งผลทำให้ผู้ผลิตพลาสติกทั่วโลกเผชิญภาวะต้นทุนพุ่งและขาดแคลนวัตถุดิบ “เอกา โกลบอล” (EKA GLOBAL) ประกาศความพร้อมและศักยภาพอันแข็งแกร่ง ยืนยันไม่ได้รับผลกระทบ ด้วยระบบบริหารจัดการซัพพลายเชนและสต๊อกวัตถุดิบล่วงหน้าที่แม่นยำ เดินหน้าสายการผลิตเต็ม 100% รักษาฐานยอดขายมั่นคง ตอกย้ำผู้นำตลาดประสบความสำเร็จหลังจบงาน ProPak Asia 2026 โชว์นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ยั่งยืน ยอดผู้เข้าชมบูธและเจรจาธุรกิจทะลุเป้า
นายชัยวัฒน์ นันทิรุจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอกา โกลบอล จำกัด (EKA GLOBAL) ผู้นำตลาดนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ยืดอายุอาหาร (Longevity Packaging) แบรนด์คนไทยเบอร์ใหญ่อันดับต้น ๆ ของโลก เปิดเผยว่า แม้สถานการณ์วิกฤตพลังงานและราคาแนฟทาในเดือนมิถุนายนนี้จะยังคงผันผวนจนส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมพลาสติกทั่วโลก ทำให้ผู้ผลิตหลายรายต้องเผชิญกับภาวะต้นทุนพุ่งสูงและขาดแคลนเม็ดพลาสติก “เอกา โกลบอล” ยืนยันความพร้อมและศักยภาพที่แข็งแกร่งในการรับมือกับสถานการณ์ โดยไม่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตในครั้งนี้ แต่อย่างใด
ทั้งนี้ เป็นผลมาจากการบริหารจัดการซัพพลายเชนอย่างมีประสิทธิภาพและการวางแผนสต๊อกวัตถุดิบล่วงหน้าอย่างแม่นยำ ทำให้ “เอกา โกลบอล” ยังคงสามารถเดินหน้าสายการผลิตได้อย่างเต็มกำลัง 100% ส่งผลให้ยอดขายของบริษัทฯ ไม่มีการปรับตัวลดลง ขณะเดียวกันกลุ่มคู่ค้าและลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศต่างมีความเข้าใจต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และยังคงให้ความไว้วางใจอย่างเหนียวแน่น อันเนื่องมาจากความเชื่อมั่นในเสถียรภาพการผลิตและการส่งมอบสินค้าของบริษัทฯ ที่มีความต่อเนื่องและไม่เคยหยุดชะงัก
“วิกฤตพลังงานและราคาแนฟทาที่ผันผวนในเดือนมิถุนายนนี้ ยังคงเป็นบททดสอบครั้งสำคัญของอุตสาหกรรมพลาสติก แต่ด้วย บริษัทฯ มีพันธมิตรทางธุรกิจที่แข็งแกร่งและมีการบริหารความเสี่ยงเชิงรุก ทำให้เราสามารถควบคุมต้นทุนและจัดหาวัตถุดิบได้อย่างต่อเนื่อง ทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าธุรกิจจะดำเนินได้อย่างไม่สะดุด ยอดขายของเอกา โกลบอล ในไตรมาสนี้ยังคงเติบโตตามเป้าหมาย และบริษัทฯ พร้อมที่จะเคียงข้างคู่ค้าในการผ่านพ้นวิกฤตพลังงานครั้งนี้ไปด้วยกัน” นายชัยวัฒน์ กล่าว
นอกจากความแข็งแกร่งด้านการผลิตแล้ว เอกา โกลบอล ยังตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์แห่งอนาคต ด้วยความสำเร็จอย่างงดงามจากการเข้าร่วมออกบูธแสดงสินค้าในงาน ProPak Asia 2026 งานแสดงเทคโนโลยีการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชีย ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 – 13 มิถุนายน 2569 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1 – 3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ที่ผ่านมา
โดยในปีนี้ นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ตอบโจทย์เมกะเทรนด์ความยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ แต่ยังคงประสิทธิภาพสูงสุดในการยืดอายุอาหารของ เอกา โกลบอล ได้รับกระแสตอบรับอย่างล้นหลามจากผู้ประกอบการทั้งไทยและต่างชาติ ที่หลั่งไหลเข้ามาสอบถามและเจรจาธุรกิจอย่างไม่ขาดสาย ตอกย้ำว่านวัตกรรมของบริษัทฯ สามารถช่วยผู้ประกอบการลดต้นทุนและเพิ่มโอกาสในการขยายตลาดส่งออกยุคใหม่ได้จริง
ความสำเร็จจากงาน ProPak Asia 2026 ในครั้งนี้ ไม่เพียงแต่สะท้อนถึงความเชื่อมั่นที่คู่ค้ามีต่อเสถียรภาพของบริษัทฯ เท่านั้น แต่ยังเป็นการเปิดประตูสู่โอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ คาดว่าจะสามารถสร้างยอดคำสั่งซื้อและขับเคลื่อนการเติบโตให้กับบริษัทฯ ได้อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี