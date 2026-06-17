สบพ.เร่งพัฒนาหลักสูตรฝึกนักบิน”ซีเพลน”ผลิตบุคลากร รับตลาดท่องเที่ยวโต

สบพ.เด้งรับนโยบาย”คมนาคม”เร่งทำหลักสูตรฯ ฝึกอบรมนักบิน Seaplane แต่งตั้งคณะทำงาน พิจารณาให้สอดคล้องกับข้อแนะนำและข้อกฎหมาย พร้อมผลิตบุคลากรเครื่องบินน้ำมาตรฐานสากล รองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และร่วมผลักดันประเทศไทย สู่"ฮับการบิน"
นางสาววราภรณ์ เต็มแก้ว รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร รักษาการแทนผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) เปิดเผยว่า สบพ. กำลังเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายการเปิดให้บริการอากาศยานขึ้นลงบนผิวน้ำ หรือ เครื่องบินน้ำ (Seaplane) ซึ่งนายภัทรพงศ์ ภัทรประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม มีเป้าหมายพัฒนาท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ให้เป็น “Airport for Regional Development” เชื่อมโยงการเดินทางสู่แหล่งท่องเที่ยวสำคัญอย่างไร้รอยต่อ รองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในอนาคต โดยมี Seaplane เป็นอีกทางเลือกสำคัญในการเข้าถึงหมู่เกาะต่างๆ และพื้นที่ชายฝั่งได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั้น
ปัจจุบัน สบพ. อยู่ระหว่าง การศึกษาและเร่งพัฒนาร่างหลักสูตรฝึกอบรมนักบินอากาศยานทางทะเล (Seaplane) โดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศเพื่อศึกษาพัฒนาหลักสูตรและเตรียมความพร้อมบุคลากรการบินในทุกมิติ อาทิ หลักสูตรการฝึกอบรมนักบินอากาศยานทางทะเล (Seaplane) พร้อมทั้งการจัดหาครูการบินสำหรับอากาศยานทางทะเล เจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศสำหรับอากาศยานทางทะเล รวมถึงช่างบำรุงอากาศยาน เป็นต้น
โดยจะมีการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อจัดทำหลักสูตรฯ ให้สอดคล้องกับข้อแนะนำและข้อกฎหมายของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) พร้อมประเมินโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร ตลอดจนมาตรการด้านความปลอดภัยและความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นภายใต้หลักสูตรการฝึกอบรม เพื่อให้มั่นใจว่า สบพ. จะสามารถผลิตบุคลากรด้านอากาศยานน้ำที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากลอย่างเต็มรูปแบบ
อย่างไรก็ตาม สบพ. พร้อมนำนโยบาย Seaplane ของนายภัทรพงศ์ ภัทรประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม มาสู่การปฏิบัติจริง โดยจะมุ่งเน้นไปที่การเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรและการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อรองรับตลาดเครื่องบินน้ำที่มีแนวโน้มเติบโตสูงมากในอนาคตอันใกล้นี้ ซึ่งจะเป็นกุญแจสำคัญในการยกระดับการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ และขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็น Aviation Hub ของภูมิภาคอย่างยั่งยืน