“หงส์ไทย” ผนึกกำลัง ททท. ปั้นสมุนไพรไทยสู่ Soft Power ระดับโลก ในแคมเปญ Amazing Thailand Grand Sale 2026 มอบประสบการณ์อัตลักษณ์ไทยผ่านผลิตภัณฑ์คุณภาพ

กรุงเทพมหานคร — บริษัท สมุนไพรไทย หงส์ไทย จำกัด แบรนด์สมุนไพรไทยที่กลายเป็นไอคอนิกของประเทศ ประกาศความร่วมมือครั้งสำคัญกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เข้าร่วมโครงการ “Amazing Thailand Grand Sale 2026” ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน –31สิงหาคม 2569 เพื่อร่วมส่งเสริมการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวและผลักดัน “สมุนไพรไทย” ให้เป็นหนึ่งใน Soft Power สำคัญที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยบนเวทีโลก
นายธีระพงศ์ ระบือธรรม ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ บริษัท สมุนไพรไทย หงส์ไทย จำกัด กล่าวว่า “หงส์ไทยรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้ ซึ่งเป็นเวทีสำคัญในการนำเสนออัตลักษณ์ไทยสู่สายตานักท่องเที่ยวทั่วโลก ตลอดกว่า 20 ปีที่ผ่านมา หงส์ไทยไม่ได้เป็นเพียงผลิตภัณฑ์สมุนไพร แต่เป็นส่วนหนึ่งของความทรงจำและประสบการณ์ของผู้บริโภค เราเชื่อว่าสมุนไพรไทยคือ Soft Power ที่ทรงคุณค่า สะท้อนภูมิปัญญาและวิถีชีวิตไทยได้อย่างชัดเจน การที่นักท่องเที่ยวซื้อหงส์ไทยกลับไป จึงเป็นการนำเรื่องราวของประเทศไทยกลับไปด้วย”
ยกระดับประสบการณ์การช้อปปิ้งด้วยแคมเปญสุดพิเศษ: เพื่อสร้างความประทับใจระดับสากล หงส์ไทยได้จัดกิจกรรมเชิงกลยุทธ์ที่ผสมผสานสิทธิประโยชน์มากมายสำหรับลูกค้า:
GO SHOP GET BAG (ช้อปสนุก รับกระเป๋าเอ็กซ์คลูซีฟ): เมื่อมียอดซื้อสินค้าครบ 2,000 บาทต่อใบเสร็จ รับฟรี! กระเป๋าที่ระลึก Amazing Thailand Grand Sale 2026 จำนวนจำกัดเพียง 10,000 ใบ
ONCE SHOP ONE PRIZE (ช้อปครั้งเดียว ลุ้นโชคใหญ่): ทุกการใช้จ่ายครบ 2,000 บาท รับ 1 สิทธิ์ลุ้นรับรางวัลใหญ่รวมมูลค่ากว่า 1,000,000 บาท อาทิ รถยนต์ไฟฟ้า JAECOO รุ่น 5 EV และแพ็กเกจท่องเที่ยวระดับพรีเมียม
SHOP ON TOP (ที่สุดแห่งนักช้อป): มอบรางวัลพิเศษสำหรับสุดยอดนักช้อป 10 อันดับแรกที่มียอดซื้อสะสมสูงสุด รับสินค้า Limited Edition จากแบรนด์ไทยดีไซน์เก๋ มูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท
Special Tier Rewards Hongthai x AMAZING THAILAND GRAND SALE 2026
- ชุดสุดคุ้ม 1 : เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ตราหงส์ไทยชนิดใดก็ได้ ครบ 500 บาทขึ้นไป (รับส่วนลดสูงสุดทันที 45 บาท)
- ชุดสุดคุ้ม 2 : เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ตราหงส์ไทยชนิดใดก็ได้ ครบ 1,100 บาทขึ้นไป (รับส่วนลดสูงสุดทันที 135 บาท)
- ชุดสุดคุ้ม 3 : เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ตราหงส์ไทยชนิดใดก็ได้ ครบ 2,000 บาทขึ้นไป (รับส่วนลดสูงสุดทันที 225 บาท) เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
นายธีระพงศ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า “ปัจจุบันหงส์ไทยได้รับความนิยมอย่างสูงจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยเฉพาะกลุ่มจีน ไต้หวัน ฮ่องกง และยุโรป ซึ่งมองว่ายาดมไทยเป็นสินค้าที่สะท้อนความเป็นไทยได้โดดเด่นที่สุด การร่วมมือกับภาครัฐในครั้งนี้จึงเป็นการร่วมสร้างภาพลักษณ์ประเทศไทยผ่านภูมิปัญญาไทย และช่วยผลักดันให้สมุนไพรไทยก้าวสู่ตลาดโลกได้อย่างยั่งยืน” หงส์ไทยมุ่งหวังว่าแคมเปญนี้จะช่วยสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่นักท่องเที่ยว และเป็นแรงสนับสนุนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทยผ่านพลังของแบรนด์ไทยและสมุนไพรไทยอย่างแท้จริง
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: บริษัท สมุนไพรไทย หงส์ไทย จำกัด โทรศัพท์ : 062-164-4455 ,082-154-6661 เว็บไซต์ : www.hongthaipanich.com Facebook : Hongthai Brand Official Line Official : @hongthaiherb
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รวมช่องทางติดต่อ /จัดจำหน่าย บจก.สมุนไพรไทย หงส์ไทย
สั่งซื้อหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่: 081-253-3406,084-924-8181
เว็ปไซด์ : www.hongthaipanich.com
Facebook : https://www.facebook.com/HongthaiBrandOfficial
Line OA: @hongthaiherb https://lin.ee/HErM6Ew
สั่งซื้อ ช่องทาง ออนไลน์
🛒 Shopee: shopee.co.th/hongthai.official
🛒 Lazada: lazada.co.th/shop/hongthai
🛒 Line : @hongthaiherb https://lin.ee/HErM6Ew
facebook page (หงส์ไทย)
- บริษัท สมุนไพรไทย หงส์ไทย จำกัด (เพจสำนักงานใหญ่)
https://www.facebook.com/HongthaiBrandOfficial
- บริษัท สมุนไพรไทย หงส์ไทย จำกัด (สาขาเชียงใหม่)
https://www.facebook.com/share/1BLrALhXRX/
- บริษัท สมุนไพรไทย หงส์ไทย จำกัด (สาขาสกลนคร)
https://www.facebook.com/share/1EYxHdBZx7/
- บริษัท สมุนไพรไทย หงส์ไทย จำกัด (สาขาบรมราชนนี)
https://www.facebook.com/share/1LwmCqSs5w/
- บริษัท สมุนไพรไทย หงส์ไทย จำกัด (สาขานครราชสีมา)
https://www.facebook.com/share/1ZejgJNyjC/
- บริษัท สมุนไพรไทย หงส์ไทย จำกัด (สาขาสุพรรณบุรี)
https://www.facebook.com/share/1DM92TDQWm/
- บริษัท สมุนไพรไทย หงส์ไทย จำกัด (สาขาบางแวก)
https://www.facebook.com/share/16RynrP9xo/
- บริษัท สมุนไพรไทย หงส์ไทย จำกัด (สาขาชลบุรี)
https://www.facebook.com/share/1Cyham4MZ2/
8 ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายที่ร่วมรายการ
ขอสงวนสิทธิเฉพาะร้านค้าในเครือของหงส์ไทยที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้น
สามารถสั่งซื้อได้ 8 สาขา ดังนี้
1. บริษัท สมุนไพรไทย หงส์ไทย ผู้จัดจำหน่าย จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เลขที่ 436,438 ถ.พุทธมณฑลสาย 2 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กทม. 10160
โทร. 081-253-3406, 084-924-8181 (จันทร์ - เสาร์ เวลา 8.00-17.00 น.)
2. บริษัท สมุนไพรไทย หงส์ไทย ผู้จัดจำหน่าย จำกัด (สาขาถนนบรมราชชนนี)
46/26 ม.9 ถ.บรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม. 10170
โทร. 098-668-8111, 092-261-4701 (จันทร์ - เสาร์ เวลา 8.00 - 17.00 น.)
3. บริษัท สมุนไพรไทย หงส์ไทย ผู้จัดจำหน่าย จำกัด (สาขาบางแวก)
310 ถ.บางแวก แขวงบางไผ่ เขตบางแค กทม. 10160
โทร. 098-515-5222, 098-870-8555, 092-267-9960 (จันทร์ - เสาร์ เวลา 8.00 -17.00 น.)
4. บริษัท สมุนไพรไทย หงส์ไทย ผู้จัดจำหน่าย จำกัด (สาขาสี่แยกทุงเสี้ยว)
เลขที่ 115 ม.3 บ้านทุ่งเสี้ยว ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
โทร. 061-151-1999 (จันทร์ - เสาร์ 8.00-17.00 น.)
5. บริษัท สมุนไพรไทย หงส์ไทย ผู้จัดจำหน่าย จำกัด (สาขาสกลนคร)
เลขที่ 212 ม.12 ต.พอกน้อย อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47220
โทร. 065-959-5905, 065-959-5909 (จันทร์ - เสาร์ 8.00-17.00 น.)
6. บริษัท สมุนไพรไทย หงส์ไทย ผู้จัดจำหน่าย จำกัด (สาขาสุพรรณบุรี)
เลขที่ 459 ม.17 ต.บ่อสุพรรณ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72190
โทร. 098-129-2666, 098-129-1777, 063-052-2266 (จันทร์ - เสาร์ 8.00-17.00 น.)
7. บริษัท สมุนไพรไทย หงส์ไทย ผู้จัดจำหน่าย จำกัด (สาขาชลบุรี)
เลขที่ 484/43 ซ.ตรอกวัดกลาง ต.มะขามหย่ง อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทร. 092-410-2411 (จันทร์ - เสาร์ 8.00-17.00 น.)
8. บริษัท สมุนไพรไทย หงส์ไทย ผู้จัดจำหน่าย จำกัด (สาขานครราชสีมา)
เลขที่ 259/3-6 ม.11 ต.บิง อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160
โทร. 063-090-8000, 065-989 1112 (จันทร์ - เสาร์ 8.00-17.00 น.)
รวมช่องทางติดต่อ /จัดจำหน่าย บจก.สมุนไพรไทย หงส์ไทย
• สั่งซื้อหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่: 081-253-3406,084-924-8181
เว็ปไซด์ :
• www.hongthaipanich.com
สั่งซื้อ ช่องทาง ออนไลน์
🛒 Shopee: shopee.co.th/hongthai.official
🛒 Lazada: lazada.co.th/shop/hongthai
🛒 Line : @hongthaiherb https://lin.ee/HErM6Ew
facebook page (หงส์ไทย)
• เพจสำนักงานใหญ่
https://www.facebook.com/HongthaiBrandOfficial
• สาขาเชียงใหม่
https://www.facebook.com/share/1BLrALhXRX/
• สาขาสกลนคร
https://www.facebook.com/share/1EYxHdBZx7/
• หงส์ไทยสาขาบรม (ใช้ profile)
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• สาขานครราชสีมา
https://www.facebook.com/share/1ZejgJNyjC/
• หงส์ไทยสาขาสุพรรณบุรี
https://www.facebook.com/share/1DM92TDQWm/
• หงส์ไทยสาขาบางแวก
https://www.facebook.com/share/16RynrP9xo/
• ยาดมสมุนไพรชลบุรี
https://www.facebook.com/share/1Cyham4MZ2/