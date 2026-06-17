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“หงส์ไทย” ผนึกกำลัง ททท. ปั้นสมุนไพรไทยสู่ Soft Power ระดับโลก ในแคมเปญ Amazing Thailand Grand Sale 2026 มอบประสบการณ์อัตลักษณ์ไทยผ่านผลิตภัณฑ์คุณภาพ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กรุงเทพมหานคร — บริษัท สมุนไพรไทย หงส์ไทย จำกัด แบรนด์สมุนไพรไทยที่กลายเป็นไอคอนิกของประเทศ ประกาศความร่วมมือครั้งสำคัญกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เข้าร่วมโครงการ “Amazing Thailand Grand Sale 2026” ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน –31สิงหาคม 2569 เพื่อร่วมส่งเสริมการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวและผลักดัน “สมุนไพรไทย” ให้เป็นหนึ่งใน Soft Power สำคัญที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยบนเวทีโลก
นายธีระพงศ์ ระบือธรรม ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ บริษัท สมุนไพรไทย หงส์ไทย จำกัด กล่าวว่า “หงส์ไทยรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้ ซึ่งเป็นเวทีสำคัญในการนำเสนออัตลักษณ์ไทยสู่สายตานักท่องเที่ยวทั่วโลก ตลอดกว่า 20 ปีที่ผ่านมา หงส์ไทยไม่ได้เป็นเพียงผลิตภัณฑ์สมุนไพร แต่เป็นส่วนหนึ่งของความทรงจำและประสบการณ์ของผู้บริโภค เราเชื่อว่าสมุนไพรไทยคือ Soft Power ที่ทรงคุณค่า สะท้อนภูมิปัญญาและวิถีชีวิตไทยได้อย่างชัดเจน การที่นักท่องเที่ยวซื้อหงส์ไทยกลับไป จึงเป็นการนำเรื่องราวของประเทศไทยกลับไปด้วย”
ยกระดับประสบการณ์การช้อปปิ้งด้วยแคมเปญสุดพิเศษ: เพื่อสร้างความประทับใจระดับสากล หงส์ไทยได้จัดกิจกรรมเชิงกลยุทธ์ที่ผสมผสานสิทธิประโยชน์มากมายสำหรับลูกค้า:
GO SHOP GET BAG (ช้อปสนุก รับกระเป๋าเอ็กซ์คลูซีฟ): เมื่อมียอดซื้อสินค้าครบ 2,000 บาทต่อใบเสร็จ รับฟรี! กระเป๋าที่ระลึก Amazing Thailand Grand Sale 2026 จำนวนจำกัดเพียง 10,000 ใบ
ONCE SHOP ONE PRIZE (ช้อปครั้งเดียว ลุ้นโชคใหญ่): ทุกการใช้จ่ายครบ 2,000 บาท รับ 1 สิทธิ์ลุ้นรับรางวัลใหญ่รวมมูลค่ากว่า 1,000,000 บาท อาทิ รถยนต์ไฟฟ้า JAECOO รุ่น 5 EV และแพ็กเกจท่องเที่ยวระดับพรีเมียม
SHOP ON TOP (ที่สุดแห่งนักช้อป): มอบรางวัลพิเศษสำหรับสุดยอดนักช้อป 10 อันดับแรกที่มียอดซื้อสะสมสูงสุด รับสินค้า Limited Edition จากแบรนด์ไทยดีไซน์เก๋ มูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท
Special Tier Rewards Hongthai x AMAZING THAILAND GRAND SALE 2026
- ชุดสุดคุ้ม 1 : เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ตราหงส์ไทยชนิดใดก็ได้ ครบ 500 บาทขึ้นไป (รับส่วนลดสูงสุดทันที 45 บาท)
- ชุดสุดคุ้ม 2 : เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ตราหงส์ไทยชนิดใดก็ได้ ครบ 1,100 บาทขึ้นไป (รับส่วนลดสูงสุดทันที 135 บาท)
- ชุดสุดคุ้ม 3 : เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ตราหงส์ไทยชนิดใดก็ได้ ครบ 2,000 บาทขึ้นไป (รับส่วนลดสูงสุดทันที 225 บาท) เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

นายธีระพงศ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า “ปัจจุบันหงส์ไทยได้รับความนิยมอย่างสูงจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยเฉพาะกลุ่มจีน ไต้หวัน ฮ่องกง และยุโรป ซึ่งมองว่ายาดมไทยเป็นสินค้าที่สะท้อนความเป็นไทยได้โดดเด่นที่สุด การร่วมมือกับภาครัฐในครั้งนี้จึงเป็นการร่วมสร้างภาพลักษณ์ประเทศไทยผ่านภูมิปัญญาไทย และช่วยผลักดันให้สมุนไพรไทยก้าวสู่ตลาดโลกได้อย่างยั่งยืน” หงส์ไทยมุ่งหวังว่าแคมเปญนี้จะช่วยสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่นักท่องเที่ยว และเป็นแรงสนับสนุนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทยผ่านพลังของแบรนด์ไทยและสมุนไพรไทยอย่างแท้จริง


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: บริษัท สมุนไพรไทย หงส์ไทย จำกัด โทรศัพท์ : 062-164-4455 ,082-154-6661 เว็บไซต์ : www.hongthaipanich.com Facebook : Hongthai Brand Official Line Official : @hongthaiherb
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รวมช่องทางติดต่อ /จัดจำหน่าย บจก.สมุนไพรไทย หงส์ไทย
สั่งซื้อหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่: 081-253-3406,084-924-8181
เว็ปไซด์ : www.hongthaipanich.com
Facebook : https://www.facebook.com/HongthaiBrandOfficial
Line OA: @hongthaiherb https://lin.ee/HErM6Ew
สั่งซื้อ ช่องทาง ออนไลน์
🛒 Shopee: shopee.co.th/hongthai.official
🛒 Lazada: lazada.co.th/shop/hongthai
🛒 Line : @hongthaiherb https://lin.ee/HErM6Ew
facebook page (หงส์ไทย)

- บริษัท สมุนไพรไทย หงส์ไทย จำกัด (เพจสำนักงานใหญ่)
https://www.facebook.com/HongthaiBrandOfficial
- บริษัท สมุนไพรไทย หงส์ไทย จำกัด (สาขาเชียงใหม่)
https://www.facebook.com/share/1BLrALhXRX/
- บริษัท สมุนไพรไทย หงส์ไทย จำกัด (สาขาสกลนคร)
https://www.facebook.com/share/1EYxHdBZx7/
- บริษัท สมุนไพรไทย หงส์ไทย จำกัด (สาขาบรมราชนนี)
https://www.facebook.com/share/1LwmCqSs5w/
- บริษัท สมุนไพรไทย หงส์ไทย จำกัด (สาขานครราชสีมา)
https://www.facebook.com/share/1ZejgJNyjC/
- บริษัท สมุนไพรไทย หงส์ไทย จำกัด (สาขาสุพรรณบุรี)
https://www.facebook.com/share/1DM92TDQWm/
- บริษัท สมุนไพรไทย หงส์ไทย จำกัด (สาขาบางแวก)
https://www.facebook.com/share/16RynrP9xo/
- บริษัท สมุนไพรไทย หงส์ไทย จำกัด (สาขาชลบุรี)
https://www.facebook.com/share/1Cyham4MZ2/

8 ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายที่ร่วมรายการ
ขอสงวนสิทธิเฉพาะร้านค้าในเครือของหงส์ไทยที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้น
สามารถสั่งซื้อได้ 8 สาขา ดังนี้
1. บริษัท สมุนไพรไทย หงส์ไทย ผู้จัดจำหน่าย จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เลขที่ 436,438 ถ.พุทธมณฑลสาย 2 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กทม. 10160
โทร. 081-253-3406, 084-924-8181 (จันทร์ - เสาร์ เวลา 8.00-17.00 น.)
2. บริษัท สมุนไพรไทย หงส์ไทย ผู้จัดจำหน่าย จำกัด (สาขาถนนบรมราชชนนี)
46/26 ม.9 ถ.บรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม. 10170
โทร. 098-668-8111, 092-261-4701 (จันทร์ - เสาร์ เวลา 8.00 - 17.00 น.)

3. บริษัท สมุนไพรไทย หงส์ไทย ผู้จัดจำหน่าย จำกัด (สาขาบางแวก)
310 ถ.บางแวก แขวงบางไผ่ เขตบางแค กทม. 10160
โทร. 098-515-5222, 098-870-8555, 092-267-9960 (จันทร์ - เสาร์ เวลา 8.00 -17.00 น.)

4. บริษัท สมุนไพรไทย หงส์ไทย ผู้จัดจำหน่าย จำกัด (สาขาสี่แยกทุงเสี้ยว)
เลขที่ 115 ม.3 บ้านทุ่งเสี้ยว ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
โทร. 061-151-1999 (จันทร์ - เสาร์ 8.00-17.00 น.)

5. บริษัท สมุนไพรไทย หงส์ไทย ผู้จัดจำหน่าย จำกัด (สาขาสกลนคร)
เลขที่ 212 ม.12 ต.พอกน้อย อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47220
โทร. 065-959-5905, 065-959-5909 (จันทร์ - เสาร์ 8.00-17.00 น.)

6. บริษัท สมุนไพรไทย หงส์ไทย ผู้จัดจำหน่าย จำกัด (สาขาสุพรรณบุรี)
เลขที่ 459 ม.17 ต.บ่อสุพรรณ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72190
โทร. 098-129-2666, 098-129-1777, 063-052-2266 (จันทร์ - เสาร์ 8.00-17.00 น.)

7. บริษัท สมุนไพรไทย หงส์ไทย ผู้จัดจำหน่าย จำกัด (สาขาชลบุรี)
เลขที่ 484/43 ซ.ตรอกวัดกลาง ต.มะขามหย่ง อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทร. 092-410-2411 (จันทร์ - เสาร์ 8.00-17.00 น.)

8. บริษัท สมุนไพรไทย หงส์ไทย ผู้จัดจำหน่าย จำกัด (สาขานครราชสีมา)
เลขที่ 259/3-6 ม.11 ต.บิง อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160
โทร. 063-090-8000, 065-989 1112 (จันทร์ - เสาร์ 8.00-17.00 น.)
รวมช่องทางติดต่อ /จัดจำหน่าย บจก.สมุนไพรไทย หงส์ไทย
• สั่งซื้อหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่: 081-253-3406,084-924-8181
เว็ปไซด์ :
• www.hongthaipanich.com
สั่งซื้อ ช่องทาง ออนไลน์
🛒 Shopee: shopee.co.th/hongthai.official
🛒 Lazada: lazada.co.th/shop/hongthai
🛒 Line : @hongthaiherb https://lin.ee/HErM6Ew

facebook page (หงส์ไทย)
• เพจสำนักงานใหญ่
https://www.facebook.com/HongthaiBrandOfficial
• สาขาเชียงใหม่
https://www.facebook.com/share/1BLrALhXRX/
• สาขาสกลนคร
https://www.facebook.com/share/1EYxHdBZx7/
• หงส์ไทยสาขาบรม (ใช้ profile)
https://www.facebook.com/share/1LwmCqSs5w/
• สาขานครราชสีมา
https://www.facebook.com/share/1ZejgJNyjC/
• หงส์ไทยสาขาสุพรรณบุรี
https://www.facebook.com/share/1DM92TDQWm/
• หงส์ไทยสาขาบางแวก
https://www.facebook.com/share/16RynrP9xo/
• ยาดมสมุนไพรชลบุรี
https://www.facebook.com/share/1Cyham4MZ2/



“หงส์ไทย” ผนึกกำลัง ททท. ปั้นสมุนไพรไทยสู่ Soft Power ระดับโลก ในแคมเปญ Amazing Thailand Grand Sale 2026 มอบประสบการณ์อัตลักษณ์ไทยผ่านผลิตภัณฑ์คุณภาพ
“หงส์ไทย” ผนึกกำลัง ททท. ปั้นสมุนไพรไทยสู่ Soft Power ระดับโลก ในแคมเปญ Amazing Thailand Grand Sale 2026 มอบประสบการณ์อัตลักษณ์ไทยผ่านผลิตภัณฑ์คุณภาพ
“หงส์ไทย” ผนึกกำลัง ททท. ปั้นสมุนไพรไทยสู่ Soft Power ระดับโลก ในแคมเปญ Amazing Thailand Grand Sale 2026 มอบประสบการณ์อัตลักษณ์ไทยผ่านผลิตภัณฑ์คุณภาพ