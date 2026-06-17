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The Hills Rehab Chiangmai บริจาคโรงพยาบาลละ 20,000 บาท เสริมศักยภาพการดูแลผู้ป่วย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



The Hills Rehab Chiangmai เดินหน้าภารกิจเพื่อสังคมด้วยความมุ่งมั่นในการสนับสนุนระบบสาธารณสุขไทย ร่วมบริจาคเงินจำนวนแห่งละ 20,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ 2 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลพยุห์ และโรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อสนับสนุนการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ และพัฒนาศักยภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

จากการเยี่ยมชมโรงพยาบาลทั้งสองแห่ง The Hills Rehab Chiangmai เล็งเห็นถึงความทุ่มเท ความตั้งใจ และมาตรฐานการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งถือเป็นแบบอย่างที่ดีในการดูแลผู้ป่วยอย่างมีคุณภาพ แม้จะอยู่ภายใต้ข้อจำกัดด้านทรัพยากรในหลายมิติ สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นว่า 'คุณภาพและมาตรฐานการบริการ' คือหัวใจสำคัญของระบบสาธารณสุขที่ทุกภาคส่วนควรให้ความสำคัญร่วมกัน


นายชัยพิพัฒน์ แก้วไตรรัตน์ (กรรมการบริหาร), นางสาวอารีนา ลาภศิริผล (ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟู) และนาย Tom Huijbers (Clinical Director) ในฐานะตัวแทนจาก The Hills Rehab Chiangmai เปิดเผยว่า “การเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพถือเป็นพื้นฐานสำคัญของการมีคุณภาพชีวิตที่ดี The Hills Rehab Chiangmai ในฐานะองค์กรที่ทำงานด้านการฟื้นฟูสุขภาพกายและใจ ตระหนักถึงความสำคัญของระบบสาธารณสุข และต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์”

นอกจากนี้ The Hills Rehab Chiangmai ยังให้ความสำคัญกับการยกระดับมาตรฐานการให้บริการของสถานฟื้นฟูสุขภาพจิตในภาคเอกชน โดยเชื่อว่าการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วย ทั้งในด้านกระบวนการรักษา ความปลอดภัย ความเข้าใจในผู้ป่วย และมาตรฐานวิชาชีพ เป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคม และทำให้ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือสามารถเข้าถึงการดูแลที่เหมาะสม มีคุณภาพ และมีความต่อเนื่องมากยิ่งขึ้น


สำหรับการสนับสนุนในครั้งนี้ The Hills Rehab Chiangmai ได้มอบเงินบริจาคจำนวน 20,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลแต่ละแห่ง เพื่อนำไปพัฒนาและเสริมศักยภาพด้านการรักษาพยาบาล อันเป็นการยกระดับคุณภาพการบริการแก่ประชาชนในพื้นที่ รวมถึงผู้ป่วยที่มีปัญหาจากการใช้สารเสพติด

ในระยะต่อไป The Hills Rehab Chiangmai มุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกับโรงพยาบาลทั้งสองแห่งอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้น ผ่านการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ และแนวทางการดูแลผู้ป่วย โดยเฉพาะในด้านสุขภาพจิต การฟื้นฟู และการดูแลผู้มีปัญหาจากการใช้สารเสพติด ตลอดจนศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือร่วมกัน เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดต่อผู้ป่วย ครอบครัว และชุมชนในระยะยาว


The Hills Rehab Chiangmai ยังคงมุ่งมั่นดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการให้บริการด้านการฟื้นฟูผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและสารเสพติด ด้วยความเชื่อมั่นว่า การพัฒนาระบบดูแลรักษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และมีความเข้าใจในความเป็นมนุษย์ จะเป็นกลไกสำคัญในการสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกและความยั่งยืนให้แก่สังคมไทยในระยะยาว
The Hills Rehab Chiangmai บริจาคโรงพยาบาลละ 20,000 บาท เสริมศักยภาพการดูแลผู้ป่วย
The Hills Rehab Chiangmai บริจาคโรงพยาบาลละ 20,000 บาท เสริมศักยภาพการดูแลผู้ป่วย
The Hills Rehab Chiangmai บริจาคโรงพยาบาลละ 20,000 บาท เสริมศักยภาพการดูแลผู้ป่วย
The Hills Rehab Chiangmai บริจาคโรงพยาบาลละ 20,000 บาท เสริมศักยภาพการดูแลผู้ป่วย