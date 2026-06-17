The Hills Rehab Chiangmai บริจาคโรงพยาบาลละ 20,000 บาท เสริมศักยภาพการดูแลผู้ป่วย

The Hills Rehab Chiangmai เดินหน้าภารกิจเพื่อสังคมด้วยความมุ่งมั่นในการสนับสนุนระบบสาธารณสุขไทย ร่วมบริจาคเงินจำนวนแห่งละ 20,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ 2 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลพยุห์ และโรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อสนับสนุนการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ และพัฒนาศักยภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
จากการเยี่ยมชมโรงพยาบาลทั้งสองแห่ง The Hills Rehab Chiangmai เล็งเห็นถึงความทุ่มเท ความตั้งใจ และมาตรฐานการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งถือเป็นแบบอย่างที่ดีในการดูแลผู้ป่วยอย่างมีคุณภาพ แม้จะอยู่ภายใต้ข้อจำกัดด้านทรัพยากรในหลายมิติ สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นว่า 'คุณภาพและมาตรฐานการบริการ' คือหัวใจสำคัญของระบบสาธารณสุขที่ทุกภาคส่วนควรให้ความสำคัญร่วมกัน
นายชัยพิพัฒน์ แก้วไตรรัตน์ (กรรมการบริหาร), นางสาวอารีนา ลาภศิริผล (ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟู) และนาย Tom Huijbers (Clinical Director) ในฐานะตัวแทนจาก The Hills Rehab Chiangmai เปิดเผยว่า “การเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพถือเป็นพื้นฐานสำคัญของการมีคุณภาพชีวิตที่ดี The Hills Rehab Chiangmai ในฐานะองค์กรที่ทำงานด้านการฟื้นฟูสุขภาพกายและใจ ตระหนักถึงความสำคัญของระบบสาธารณสุข และต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์”
นอกจากนี้ The Hills Rehab Chiangmai ยังให้ความสำคัญกับการยกระดับมาตรฐานการให้บริการของสถานฟื้นฟูสุขภาพจิตในภาคเอกชน โดยเชื่อว่าการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วย ทั้งในด้านกระบวนการรักษา ความปลอดภัย ความเข้าใจในผู้ป่วย และมาตรฐานวิชาชีพ เป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคม และทำให้ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือสามารถเข้าถึงการดูแลที่เหมาะสม มีคุณภาพ และมีความต่อเนื่องมากยิ่งขึ้น
สำหรับการสนับสนุนในครั้งนี้ The Hills Rehab Chiangmai ได้มอบเงินบริจาคจำนวน 20,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลแต่ละแห่ง เพื่อนำไปพัฒนาและเสริมศักยภาพด้านการรักษาพยาบาล อันเป็นการยกระดับคุณภาพการบริการแก่ประชาชนในพื้นที่ รวมถึงผู้ป่วยที่มีปัญหาจากการใช้สารเสพติด
ในระยะต่อไป The Hills Rehab Chiangmai มุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกับโรงพยาบาลทั้งสองแห่งอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้น ผ่านการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ และแนวทางการดูแลผู้ป่วย โดยเฉพาะในด้านสุขภาพจิต การฟื้นฟู และการดูแลผู้มีปัญหาจากการใช้สารเสพติด ตลอดจนศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือร่วมกัน เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดต่อผู้ป่วย ครอบครัว และชุมชนในระยะยาว
The Hills Rehab Chiangmai ยังคงมุ่งมั่นดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการให้บริการด้านการฟื้นฟูผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและสารเสพติด ด้วยความเชื่อมั่นว่า การพัฒนาระบบดูแลรักษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และมีความเข้าใจในความเป็นมนุษย์ จะเป็นกลไกสำคัญในการสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกและความยั่งยืนให้แก่สังคมไทยในระยะยาว