เปิดเต็มรูปแบบ!ทล.101 สายน่าน–อ.เฉลิมพระเกียรติ” กว่า 33 กม.วิ่งสะดวก 4 เลนงบกว่า 1.5 พันล้าน

กรมทางหลวงเปิดใช้ ทล.101 สายน่าน–อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน ระยะทางกว่า 33.8 กม.ขนาด 4 เลน งบ 1.54 พันล้าน เต็มรูปแบบ ยกระดับโครงข่ายคมนาคมชายแดน แก้ปัญหาแนวเขาคดเคี้ยว ผิวทางแคบ เพิ่มความปลอดภัย หนุนเศรษฐกิจ การค้า และการท่องเที่ยวเชื่อมโยง สปป. ลาว
กรมทางหลวง (ทล.) แจ้งว่า ทล.โดยสำนักก่อสร้างทางที่ 1 ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101 สายน่าน – อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ตอนบ้านปอน – อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ในพื้นที่อำเภอทุ่งช้างและอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน ระยะทางรวมกว่า 33.8 กิโลเมตร งบประมาณรวม 1,545.31 ล้านบาท แล้วเสร็จและเปิดใช้อย่างเต็มรูปแบบแล้ว ช่วยยกระดับการเดินทางสู่พื้นที่ชายแดนจังหวัดน่าน เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการสัญจร พร้อมรองรับการขยายตัวด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวเชื่อมโยงประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)
สำหรับทางหลวงหมายเลข 101 สายน่าน – อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ตอนบ้านปอน – อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ในพื้นที่อำเภอทุ่งช้างและอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน เป็นโครงข่ายคมนาคมหลักที่เชื่อมต่อจังหวัดน่านสู่ด่านผ่านแดนถาวรห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน ซึ่งเป็นประตูการค้าสำคัญสู่ สปป.ลาว และสามารถเชื่อมโยงการเดินทางไปยังแขวงไชยบุรี แขวงหลวงพระบาง และแขวงอุดมไซ การก่อสร้างดังกล่าว เพื่อยกระดับมาตรฐานโครงข่ายทางหลวงสายสำคัญของภาคเหนือ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รองรับปริมาณการจราจร การขนส่งสินค้า และการเดินทางของประชาชนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและช่วยสนับสนุนการค้า การลงทุน การขนส่งสินค้า และการท่องเที่ยวระหว่างประเทศให้เติบโตมากยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ ก่อสร้างดำเนินการโครงการทางหลวงหมายเลข 101 เป็นเส้นทางดังกล่าวมีลักษณะคดเคี้ยวตามแนวภูเขา ผิวทางแคบ และมีข้อจำกัดด้านความปลอดภัยในการเดินทาง กรมทางหลวงจึงได้ดำเนินการปรับปรุงและก่อสร้างใหม่ให้เป็นทางหลวงมาตรฐานชั้น 1 ขนาด 2 ช่องจราจร (ไป–กลับ) ผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต ช่องจราจรกว้างช่องละ 3.50 เมตร ไหล่ทางชนิดเดียวกับผิวทางกว้างข้างละ 2.50 เมตร ทั้งนี้ในบริเวณช่วงที่เป็นทางลาดชันและเนินเขาก่อสร้างเพิ่มช่องจราจรสำหรับรถบรรทุกหนัก (Clinnbing Lane) จำนวน 1 ช่องจราจราจร และบริเวณย่านชุมชน ได้ทำการก่อสร้างขยายเป็นขนาด 4 ช่องจราจร แบ่งทิศทางการจราจรแบบกำแพงคอนกรีต (Single Slope Concrete Barrier Type II) รวมงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจรบนทางหลวง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางและความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้เส้นทาง
โครงการนี้แบ่งการดำเนินงานออกเป็น 2 ตอน ประกอบด้วย
• ตอนที่ 1 ช่วงกิโลเมตรที่ 471+955 ถึงกิโลเมตรที่ 490+200 ระยะทาง 18.245 กิโลเมตร วงเงินก่อสร้าง 797.56 ล้านบาท
• ตอนที่ 2 ช่วงกิโลเมตรที่ 490+200 ถึงกิโลเมตรที่ 505+853 ระยะทาง 15.653 กิโลเมตร วงเงินก่อสร้างจริง 747.75 ล้านบาท
ปัจจุบันการก่อสร้างแล้วเสร็จครบทั้ง 2 ตอน และเปิดให้ประชาชนใช้สัญจรได้อย่างเต็มรูปแบบ ช่วยลดข้อจำกัดในการเดินทางบนพื้นที่ภูเขา เพิ่มความสะดวกและความปลอดภัยในการสัญจร รองรับการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร สินค้าอุปโภคบริโภค และการเดินทางของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนช่วยส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก การท่องเที่ยว และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดน่านและพื้นที่ใกล้เคียง
โครงการดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและโลจิสติกส์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เชื่อมโยงการเดินทาง การค้า และการท่องเที่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียน อันเป็นการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้แก่ประเทศในระยะยาว