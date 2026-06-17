ETDA เตรียมจัดงานใหญ่ AI Governance Week 2026 เวทีนานาชาติขับเคลื่อน AI Governance จากหลักการสากล สู่การใช้งานจริง 29 มิ.ย. – 3 ก.ค. 69

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เตรียมจัดงาน AI Governance Week 2026 (AIGW 2026) ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2569 ณ กรุงเทพมหานคร ภายใต้แนวคิด “Connecting the Right Dots: From Global AI Principles to Real-World Practice” เปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ และแนวทางการขับเคลื่อน AI Governance จากผู้กำหนดนโยบาย องค์กรระหว่างประเทศ ผู้เชี่ยวชาญ และบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำจากทั่วโลก เร่งเชื่อมโยงหลักการกำกับดูแล AI ระดับโลกสู่การปฎิบัติจรอง ดันไทยพร้อมสู่ศูนย์กลางด้าน AI ของภูมิภาค
ดร.ชัยชนะ มิตรพันธ์ ผู้อำนวยการ ETDA กล่าวกว่า งานจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์ธรรมาภิบาลปัญญาประดิษฐ์ (AI Governance Center : AIGC) เดินหน้าจัดงานใหญ่สำหรับสัปดาห์ AI Governance เพื่อแสดงถึงความพร้อมของประเทศในการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลด้าน AI โดยงาน AI Governance Week 2026 (AIGW2026) ถือเป็นโอกาสสำคัญที่สะท้อนบทบาทของประเทศไทยในการเดินหน้า AI Governance อย่างเป็นรูปธรรม ที่ไม่หยุดอยู่เพียงการแลกเปลี่ยนเชิงนโยบาย แต่ยังเป็นพื้นที่แห่งการเชื่อมโยงองค์ความรู้ เครื่องมือ แนวทางกำกับดูแล กลไกทดสอบ และความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติ เพื่อผลักดันให้ AI Governance เกิดขึ้นได้จริงในองค์กรและสังคม
“ในวันที่ AI เข้ามามีบทบาทต่อการตัดสินใจ การให้บริการและระบบสำคัญของประเทศมากขึ้น AI Governance ที่ดี จึงเป็นรากฐานของความเชื่อมั่น ไม่ใช่เพียงหยุดยั้งนวัตกรรม แต่เพื่อให้นวัตกรรมเติบโตได้อย่างปลอดภัย รับผิดชอบ และสอดคล้องกับหลักสากล งาน AIGW 2026 จึงเป็นอีกก้าวสำคัญในการแสดงความพร้อมของประเทศ และสนับสนุนบทบาทไทยสู่การเป็นศูนย์กลางด้าน Responsible AI และ AI Governance ของภูมิภาค” ดร.ชัยชนะ กล่าว
งานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน ถึง 3 กรกฎาคม 2569 ตลอด 5 วันของการจัดงาน ผู้เข้าร่วมจะได้เห็นภาพ AI Governance ครบในทุกมิติ ตั้งแต่เวทีนโยบายระดับโลก การที่ประเทศไทยจะมีศูนย์ AI Governance Practice Center (AIGPC) ที่เป็นการยกระดับบทบาทจากศูนย์ AI Governance Center (AIGC) เพื่อขยายการดำเนินงานในระดับภูมิภาคมากขึ้น การผลักดัน AI Literacy และการรับรู้ในภาคการศึกษาและคนรุ่นใหม่ การวางทิศทาง AI Regulation และ AI for Justice ไปจนถึงการทดสอบ AI Safety และ Red Teaming ที่เชื่อมโยงกับการใช้งานจริงในภาคส่วนสำคัญ โดยแต่ละวันมีไฮไลท์ที่น่าสนใจ ดังนี้
วันที่ 29 มิถุนายน 2569 I เวทีใหญ่ ‘AIGPC Annual Conference’ เปิดภาพอนาคต AI Governance ในระดับภูมิภาค พร้อมประกาศก้าวสำคัญของประเทศ กับการมีศูนย์ AI Governance Practice Center (AIGPC) ศูนย์ปฎิบัติการด้านธรรมาธิบาลปัญญาประดิษฐ์ในระดับภูมิภาค
วันที่ 30 มิถุนายน 2569 I เวที ‘AI Red Team Challenge & EIA Playbook & Toolkits’ เจาะลึก AI Ethics สากล สู่เครื่องมือจริงในการประเมินความเสี่ยง ความโปร่งใส และผลกระทบของ AI ผ่าน Thailand AI Ethical Import Assessment Playbook & Toolkits ที่จะเปิดตัวครั้งแรกที่เวทีนี้
วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 I เวที ‘Building AI Awareness & Safe Use in Education’ เวทีแห่งการสำรวจบทบาท AI ต่อระบบการศึกษา การสร้าง AI Literacy และแนวทางการใช้ AI อย่างปลอดภัย เพื่อเตรียมคนรุ่นใหม่ใหพร้อมกับโลกยุค AI
วันที่ 2 กรกฎาคม 2569 I เวที ‘AI Regulation, Responsibility & Real-World Use Cases’ จับตาทิศทาง AI Regulation ของประเทศไทย ทั้ง AI Responsibility, ทรัพย์สินทางปัญญา (AI & IP) ความท้าทายสำคัญของ ecosystem AI ในอนาคต และ Draft AI Regulation v.4 พร้อมโชว์เคสการใช้ AI ในกระบวนการยุติธรรมจริง
วันที่ 3 กรกฎาคม 2569 I เวที ‘Red Teaming for Robust & Responsible AI’ คร้งแรกของไทย กับสนามทดสอบ AI Safety และ LLM Security ระดับประเทศเพื่อค้นหาความเสี่ยง ทดสอบช่องโหว่ และร่วมวาง common mechanism ด้าน AI Risk Management สำหรับอนาคต AI ของประเทศ
ในงานรวมผู้นำระดับประเทศ ผู้กำหนดนโยบาย ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญด้าน AI Governance และบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำทั้งไทยและต่างประเทศ ได้รับเกียรติ จากนายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, Prof.Dr.Urs Gasser, IPAP Chairperson, Dean School of Social Sciences and Technology (TUM) ตลอดจนผู้แทนจาก OECD, IRCAI, UNESCO, UNICEF, World Bank, AWS, Google, Meta, Microsoft, Huawei, IMDA Singapore และเครือข่าย International Policy Advisory Panel (IPAP), NECTEC, TB-CERT, NCSA, สำนักงานศาลปกครอง, ศาลยุติธรรม, กรมทรัพย์สินทางปัญญา ฯลฯ
งาน AIGW 2026 จึงไม่ใช่เพียงเวทีประชุมด้าน AI แต่คือพื้นที่สำคัญในการเชื่อม ระหว่าง Innovation( นวัตกรรม) กับ Responsibility (ความรับผิดชอบ) เพื่อวางรากฐาน AI ที่น่าเชื่อถือ ปลอดภัย และโปร่งใส ควบคู่ไปกับการผลักดันประเทศไทยให้มีบทบาทมากขึ้นในเวที AI Governance ระดับภูมิภาคและระดับโลก
สำหรับผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงาน สำหรับเวที AIGPC Annual Conference วันที่ 29 มิถุนายน 2569 ณ ห้องพญาไท 3-4 ชั้น 6 โรงแรมอิสติน แกรนด์ พญาไท โดยลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ https://forms.gle/AuVJmyaKNaN28rLGA (รับจำนวนจำกัด) ขณะที่เวทีอื่นๆ ในงาน AIGW 2026 ติดตามความคืบหน้าของการลงทะเบียนร่วมงาน ได้ที่ https://aigw-thailand.com/ หรือที่เพจเฟซบุ๊ก Facebook : ETDA Thailand