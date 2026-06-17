เซ็นทรัลพัฒนาร่วมแสดงพระฉายาลักษณ์ถวายความ อาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี

เซ็นทรัลพัฒนา และศูนย์การค้าเซ็นทรัล ทั่วประเทศ ร่วมแสดงพระฉายาลักษณ์ถวายความ
อาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) น้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และแสดงความอาลัยถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศ ร่วมจัดแสดงพระฉายาลักษณ์ เพื่อถวายความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติเพื่อประเทศชาติและประชาชน อันเป็นที่ประจักษ์ในหัวใจของพสกนิกรชาวไทยเสมอมา
นอกจากนี้ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลและคอมมูนิตี้มอลล์ในเครือเซ็นทรัลพัฒนาทั่วประเทศ ได้พร้อมใจกัน จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์ เปิดโอกาสให้พนักงาน ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไปได้ถวายสักการะ และลงนามถวายความอาลัย เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี เพื่อแสดงความสำนึกในพระกรุณาธิคุณ พระเกียรติคุณ และพระกรณียกิจอันทรงคุณูปการยิ่ง ซึ่งจะสถิตอยู่ในดวงใจของปวงชนชาวไทยตราบนิจนิรันดร์
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา พระองค์เสด็จฯ มาร่วมในกิจกรรมสำคัญที่จัดขึ้น ณ ศูนย์การค้าของเซ็นทรัลพัฒนา อาทิ “งานโครงการหลวง” ซึ่งจัดโดยมูลนิธิโครงการหลวง ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เพื่อเผยแพร่ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากโครงการหลวงสู่ประชาชนใจกลางเมือง สะท้อนถึงพระเมตตาและพระปณิธานในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนชาวไทยอย่างยั่งยืน
เซ็นทรัลพัฒนา ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ รวมถึงพระกรณียกิจและพระราชจริยวัตรอันงดงาม โดยจะน้อมนำแบบอย่างแห่งการทรงงานเพื่อประโยชน์สุขของประเทศชาติและประชาชน มาเป็นแรงบันดาลใจในการดำเนินธุรกิจและการดำเนินชีวิตของทุกคนในองค์กร เพื่อร่วมสืบสานคุณูปการและเทิดทูนพระเกียรติคุณสืบไป