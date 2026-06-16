สสว. ยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการไทย ดันมาตรการ THAI SME-GP สร้างมูลค่าจัดซื้อภาครัฐครึ่งปีแรกเฉียด 3.7 แสนล้าน

สสว. ดัน SME ไทยคว้าดีลภาครัฐสำเร็จ สร้างเม็ดเงินสะพัดครึ่งปีแรกเฉียด 3.7 แสนล้านบาท เดินหน้าจัดงานใหญ่ THAI SME-GP DAY 2026 ปั้นคู่ค้าเชื่อมโยงธุรกิจทั่วประเทศ
กรุงเทพฯ, 15 มิถุนายน 2569 – สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยตัวเลขความสำเร็จครั้งสำคัญหลังเดินหน้าผลักดันผู้ประกอบการไทยผ่านมาตรการสนับสนุนให้ SME เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (มาตรการ THAI SME-GP) เผยเพียง 2 ไตรมาสแรกของปี 2569 หน่วยงานภาครัฐจัดซื้อจัดจ้างจาก SME ไปแล้วเป็นมูลค่าสูงถึง 373,816 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 55.87 ของมูลค่ารวมทั้งระบบ (668,995 ล้านบาท) สะท้อนการเติบโตอย่างมั่นคงของเศรษฐกิจฐานราก พร้อมลุยกระตุ้นเศรษฐกิจต่อเนื่อง ปักหมุดจัดงานมหกรรมจับคู่ธุรกิจครั้งใหญ่ "THAI SME-GP DAY 2026" ในวันที่ 15 มิถุนายนนี้ ณ ห้างสรรพสินค้าเกทเวย์ แอท บางซื่อ กรุงเทพฯ
ดร.ปณิตา ชินวัตร รองผู้อำนวยการรักษาการแทนผู้อำนวยการ สสว. เปิดเผยในพิธีเปิดโครงการ "การผลักดันและเชื่อมโยงผู้ประกอบการ SMEs ที่มีศักยภาพให้เข้าถึงตลาดภาครัฐและเอกชน" ว่า สสว. มุ่งมั่นที่จะปลดล็อกข้อจำกัดและสร้างสะพานเชื่อมโอกาสให้ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมของไทย สามารถก้าวขึ้นมาเป็นคู่สัญญากับองค์กรขนาดใหญ่ทั้งภาครัฐและเอกชนได้อย่างเป็นรูปธรรม มาตรการ THAI SME-GP จึงไม่ใช่เพียงแค่การสนับสนุนชั่วคราว แต่เป็นกลไกเชิงโครงสร้างในการยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการของไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน
“งานในวันนี้เป็นก้าวสำคัญที่ต่อยอดความสำเร็จจากหลักสูตรการอบรมเข้มข้น ‘SME BIG MOVE เปลี่ยน SME ให้เป็นคู่สัญญาหลักโปรเจกต์ยักษ์ใหญ่’ ซึ่งเราได้เดินทางไปบ่มเพาะศักยภาพผู้ประกอบการมาแล้วกว่า 300 รายใน 5 หัวเมืองใหญ่ทั่วประเทศ และการจัดงานนำร่องที่จังหวัดชลบุรีที่ผ่านมา สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและเกิดการซื้อขายจริงได้ทันทีกว่า 19 ล้านบาท ครั้งนี้ที่กรุงเทพฯ สสว. จึงได้ยกระดับความเข้มข้นด้วยการนำกลุ่มผู้ซื้อรายใหญ่ระดับประเทศมาร่วมเจรจาธุรกิจโดยตรง เพื่อสร้างโอกาสการเติบโตที่จับต้องได้จริง” ดร.ปณิตา กล่าว
ภายในงาน "THAI SME-GP DAY 2026" ครั้งนี้ ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในฐานะผู้ดำเนินโครงการ โดยไฮไลต์สำคัญคือการจัดแสดงศักยภาพของสุดยอดผู้ประกอบการไทยจำนวน 30 บูธ จากกลุ่มอุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) ได้แก่ กลุ่มสุขภาพ อาหาร ดิจิทัล และงานก่อสร้าง ควบคู่ไปกับกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) กับตัวแทนจัดซื้อจัดจ้างจากองค์กรยักษ์ใหญ่ของประเทศกว่า 30 ราย อาทิ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน)
นอกจากนี้ งานดังกล่าวยังอัดแน่นด้วยกิจกรรมติดปีกความรู้ทางธุรกิจแบบ 360 องศา อาทิ การบรรยายพิเศษเจาะลึกทิศทางตลาดล่วงหน้า (Market Preview) จากสมาคมผู้ส่งออกและผู้ผลิตไทย การแบ่งปันเทคนิคการเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นคู่ค้ากับบริษัทยักษ์ใหญ่ ตลอดจนการถ่ายทอดกรณีศึกษา (Case Study) จากผู้ประกอบการ SME ที่ประสบความสำเร็จจริงในการเข้าสู่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจและแนวทางปฏิบัติให้กับผู้ร่วมงาน
ทั้งนี้ สสว. มีแผนที่จะเดินสายจัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายคู่ค้าและกระตุ้นเศรษฐกิจ (Road Show) อย่างต่อเนื่องไปยังระดับภูมิภาค ทั้งในจังหวัดขอนแก่น เชียงใหม่ และสงขลา เพื่อกระจายโอกาสและผลักดันให้ SME ไทยทั่วประเทศเข้าถึงตลาดทุนและตลาดคู่ค้าขนาดใหญ่อย่างยั่งยืน
สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม “THAI SME-GP DAY 2026” สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: OSMEP สสว. / THAI SME GP 2026 หรือ ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) ในจังหวัดของท่านทั่วประเทศ