“นรินทร์”เซ็นแต่งตั้ง 3 รองผู้ว่าการกฟผ.คนใหม่ มีผล1ต.ค.69

กฟผ. ตั้ง 3 ผช.ผู้ว่าการ ‘จารุณี – วีระ – วรวรรธ’ ขึ้นตำแหน่งรองผู้ว่าการ แทนรองผู้ว่าการฯที่จะเกษียณอายุครบ60ปี มีผล 1 ตุลาคม 2569
เมื่อเร็วๆนี้ นายนรินทร์ เผ่าวณิช ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งตำแหน่งรองผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แทนบุคคลที่จะเกษียณอายุ ในวันที่ 30 กันยายน 2569 โดยมีผล 1 ตุลาคม 2569 ประกอบด้วย
1. นางจารุณี ดวงมณฑา ผู้ช่วยผู้ว่าการบัญชี เป็น รองผู้ว่าการการเงินและบัญชี แทนนางสาวสมจิตต์ ด่านศรีประเสริฐ
2. นายวีระ ตั้งวิชาชาญ ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารเชื้อเพลิง ขึ้น รองผู้ว่าการเชื้อเพลิง แทนนางทวิวรรณ ด่านวิไล
3. นายวรวรรธ ฉัตรแถม ผู้ช่วยผู้ว่าการปฏิบัติการควบคุมระบบรองผู้ว่าการปฏิบัติการระบบส่ง แทนนายเสน่ห์ ตรีขันธ์
นับเป็นการแต่งตั้งล่วงหน้า 3เดือนเพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงาน