OR วางเป้าเปิดร้านควบ 45 แห่งปีนี้ “อเมซอน” เชื่อม “found & found”

ผู้จัดการรายวัน 360 - OR เปิดตัวโมเดลใหม่ “Café Amazon x found & found” ยกระดับสู่พื้นที่ไลฟ์สไตล์ครบวงจร ผสานการดูแลตัวเองเข้ากับวัฒนธรรมการดื่มกาแฟ
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (OR) รายงานว่า บริษัทได้ เดินหน้าตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านค้าปลีกและพลังงาน เปิดตัวโมเดลธุรกิจใหม่ภายใต้แนวคิด “Connection Space” พื้นที่เชื่อมต่อระหว่าง Café Amazon และ found & found ร้านค้าปลีกสินค้าสุขภาพและความงามรูปแบบใหม่ มุ่งสร้างประสบการณ์แบบไร้รอยต่อให้แก่ผู้บริโภคที่ใช้ชีวิตแบบ On-the-go
การผนึกกำลังระหว่าง Café Amazon แบรนด์กาแฟระดับแถวหน้าที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศ และ found & found ซึ่งดำเนินการโดย บริษัท โออาร์ เฮลท์ แอนด์ เวลเนส จำกัด (ORHW) ถือเป็นกลยุทธ์สำคัญของ OR ในการสร้าง New Growth Engine โดยใช้ความแข็งแกร่งของฐานลูกค้า Café Amazon มาต่อยอดสู่ธุรกิจ Health & Beauty เพื่อให้ PTT Station และพื้นที่เชิงพาณิชย์ของ OR เป็นมากกว่าแค่จุดแวะพัก แต่เป็นศูนย์กลางการใช้ชีวิตที่ตอบโจทย์ทั้งการพักผ่อนและการดูแลตัวเอง
ไฮไลท์สำคัญของโมเดล “found & found x Café Amazon”
1. Experience Synergy: ลูกค้าสามารถดื่มด่ำเครื่องดื่มแก้วโปรดที่ Café Amazon พร้อมเลือกช้อปสินค้าบิวตี้ไอเท็มจากญี่ปุ่นและเกาหลีที่ found & found ได้ในเวลาเดียวกัน ช่วยประหยัดเวลาและเพิ่มความสะดวกสบาย
2. On-the-Go Solutions: คัดสรรสินค้าที่เหมาะกับวิถีชีวิตคนเดินทาง เช่น ผลิตภัณฑ์ขนาดพกพา (Travel Size) และไอเท็มดูแลผิวที่ใช้งานง่ายภายใต้แนวคิด “Simple. Easy. Everyskin.”
3. Curated Quality: นำเสนอสินค้าคุณภาพสูงที่เป็น Exclusive แบรนด์ดังจากญี่ปุ่นอย่าง Sugi Pharmacy และแบรนด์ยอดนิยมจาก Olive Young เกาหลีใต้ รวมถึงนวัตกรรมสกินแคร์ที่ตอบโจทย์ทุกเพศสภาพ
4. Seamless Integration: เชื่อมต่อระบบสมาชิก blueplus+ มอบสิทธิพิเศษและโปรโมชันเฉพาะบุคคลจากการซื้อสินค้าทั้งสองร้าน เพื่อสร้างความคุ้มค่าสูงสุดแก่ลูกค้า
ปัจจุบัน โมเดล Connection Space ได้เปิดให้บริการนำร่องแล้วใน 3 ทำเลศักยภาพ ได้แก่ OR Space รามคำแหง 129, อารีย์ (Café Amazon Experience) และ PTT Station วังน้อย โดยได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีจากกลุ่มลูกค้าที่ต้องการความรวดเร็วแต่ยังคงให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพผิว
ทั้งนี้ found & found ตั้งเป้าขยายสาขาให้ครบกว่า 45 แห่งภายในปี 2569 ครอบคลุมทั้งใน PTT Station, Community Mall และอาคารสำนักงาน เพื่อตอกย้ำพันธกิจในการเพิ่มการเข้าถึงผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามคุณภาพดีในราคาที่เหมาะสมให้กับคนไทยทั่วประเทศ