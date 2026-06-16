KEX ยกทัพเพิ่มบริการครึ่งปีหลัง 20 ปีทรานส์ฟอร์มสู่ Smart Logistics

บริษัท เคอีเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ “KEX” ผู้นำด้านการจัดส่งพัสดุด่วนทั่วไทย ในโอกาสครบรอบ 20 ปีของการดำเนินธุรกิจ ประกาศเดินหน้าทรานส์ฟอร์มครั้งสำคัญสู่การเป็น “End-to-End Smart Logistics Solution” อย่างเต็มรูปแบบ โดยนำเทคโนโลยีอัจฉริยะมาเชื่อมโยงทุกขั้นตอนของซัพพลายเชน ตั้งแต่การจัดเก็บสินค้า การบริหารคำสั่งซื้อ การแพ็คสินค้า ไปจนถึงการจัดส่งถึงปลายทาง พร้อมระบบตรวจสอบสถานะแบบเรียลไทม์และโซลูชันที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่ม ซึ่งนับเป็นหนึ่งในกลยุทธ์หลักสำหรับครึ่งปีหลัง 2569 เพื่อยกระดับโลจิสติกส์ไทยสู่มาตรฐานสากล
นายเจียเหว่ย จาง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เคอีเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา KEX มองโลจิสติกส์มากกว่าการจัดส่งพัสดุ แต่เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและธุรกิจทุกระดับ เราจึงมุ่งสู่การเป็น “End-to-End Smart Logistics Solution” ที่เชื่อมโยงทุกขั้นตอนของซัพพลายเชนด้วยเทคโนโลยี ความยืดหยุ่น และมาตรฐานที่เชื่อถือได้ เพื่อช่วยให้ธุรกิจไทยดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งในประเทศและภูมิภาค”
KEX มุ่งเชื่อมโยงทุกขั้นตอนของซัพพลายเชน ตั้งแต่คลังสินค้า การบริหารคำสั่งซื้อ การแพ็คสินค้า บริการ fulfillment การบริหารสต็อก บริการพิธีการศุลกากร (customs clearance) และการขนส่งระหว่างประเทศ (freight forwarding) ไปจนถึงการจัดส่งปลายทาง โดยใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะเพื่อเพิ่มความแม่นยำ ความรวดเร็ว และความสามารถในการติดตามสถานะแบบเรียลไทม์ พร้อมพัฒนาโซลูชันที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่ม รองรับลูกค้าทุกประเภท ทั้ง B2B, B2C, C2C สินค้าขนาดใหญ่ และการขนส่งข้ามประเทศ อีกทั้งยังผสานศักยภาพของเครือข่าย SF Express เพื่อเสริมความแข็งแกร่งและขยายโอกาสสู่ตลาดต่างประเทศ รองรับการเติบโตของผู้ประกอบการไทยในระยะยาว
ในครึ่งปีหลัง 2569 KEX เดินหน้าสร้างการเติบโตควบคู่กับการรักษามาตรฐานบริการหลัก ทั้ง KEX Sameday, Next Day, Bulky และ Cross-Border Logistics พร้อมเสริมบริการครบวงจร ได้แก่ fulfillment, customs clearance และ freight forwarding รวมถึงบริการเสริม เช่น COD, แลกเปลี่ยนสินค้า, Extra Care และ POD โดยยังคงพัฒนาระบบคัดแยกพัสดุเพื่อเพิ่มความแม่นยำและความรวดเร็ว รองรับการเติบโตของปริมาณพัสดุในอนาคต
ตลอดเวลาที่ผ่านมา KEX ใช้เทคโนโลยี AI และ Big Data ยกระดับประสิทธิภาพการจัดส่ง ควบคู่กับเครือข่ายจุดบริการกว่า 15,000 แห่งทั่วประเทศ ได้รับความไว้วางใจจากกลุ่มลูกค้าอีคอมเมิร์ซ SMEs และองค์กรขนาดใหญ่ โดยเฉพาะสินค้าพรีเมียมและมูลค่าสูงที่ต้องการมาตรฐานการจัดส่งที่รัดกุมและปลอดภัย
KEX ยังคงมุ่งสู่การเป็นแบรนด์โลจิสติกส์ที่ได้รับความไว้วางใจ พร้อมพัฒนาระบบนิเวศบริการแบบครบวงจรและอัจฉริยะอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจไทยในอนาคต