ครม.เคาะต่อวาระ”ภัคณัฏฐ์ มากช่วย" เป็นผู้ว่าฯสบพ. “พิพัฒน์”เผยสัปดาห์หน้าชงตั้งบอร์ดกทท.ชุดใหม่เร่งแก้ถมทรายทลฉ.เฟส 3

ครม.ไฟเขียวต่อวาระ”ภัคณัฏฐ์ มากช่วย" เป็นผู้ว่าฯสบพ.”พิพัฒน์” เผยทำงานได้ต่อเนื่อง พร้อมเตรียมชงครม.สัปดาห์หน้า ตั้งบอร์ดกทท. ชุดใหม่ ดึง”เดชา พฤกษ์พัฒนรักษ์”นั่งประธานฯ เร่งขับเลื่คอนแก้ปัญหาองค์กรและปมถมทราย แหลมฉบังเฟส 3
นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ที่ประชุม คณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ (16 มิถุนายน 2569) มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอแต่งตั้ง นางสาวภัคณัฏฐ์ มากช่วย เป็นผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) ต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาจ้างเป็นต้นไป แต่ไม่ก่อนวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ
ทั้งนี้ การต่อวาระผู้ว่าฯสบพ.เป็นไปตาม ที่บอร์ดสบพ.พิจารณาและนำเสนอ โดยเห็นสมควร เนื่องจากเป็นผู้มีความเหมาะสมและเหลืออายุดำรงวาระอีกไม่เกิน 1 ปี จะครบเกษียณ ขณะที่การสรรหาฯใหม่อาจจะต้องใช้เวลา และต้องการให้การทำงานต่อเนื่อง
สำหรับนางสาวภัคณัฏฐ์ มากช่วย ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน โดยผ่านการสรรหาฯ เข้ามา ช่วงระหว่างวันที่ 7 มี.ค.2565 -วันที่ 7 มิ.ย.2569 ระยะเวลา 4 ปี โดยก่อนหน้านี้ ในปี 2555-2565 เคยดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าการฝ่ายบริหารสถาบันการบินพลเรือน มาก่อน
นายพิพัฒน์กล่าวว่า ในการประชุมครม.สัปดาห์หน้า คาดว่าจะเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการ (บอร์ด) การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) ชุดใหม่ ซึ่งล่าสุดได้ตรวจสอบคุณสมบัติเรียบร้อยแล้ว โดยจะเสนอรายชื่อผู้เหมาะสมจำนวน 9 คน
ผู้สื่อข่าวถามว่า ประธานบอร์ดการท่าเรือฯยังเป็นนายเดชา พฤกษ์พัฒนรักษ์ อดีตอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ตามที่มีข่าวก่อนหน้านี้หรือไม่ นายพิพัฒน์ กล่าวว่า น่าจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง
“ช่วงที่ผ่านมาการท่าเรือฯอยู่ในภาวะที่ไม่มีบอร์ด ทำให้การกำกับดูและการบริหารงานบางอย่างหยุดชะงัก ที่สำคัญยังมีประเด็นโครงการท่าเรือแหลมฉบังระยะที่ 3 ที่มีปัญหาเรื่องสเปคทรายถม งานถมทะเล ที่จะต้องมีบอร์ดกทท.เข้ามาร่วมพิจารณาแก้ไข รวมถึงเร่งสรรหาผู้อำนวยการกทท.คนใหม่ อีกด้วย”
อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ กำลังตรวจสอบสถานะของบอร์ดหน่วยงานรัฐวิสาหกิจของกระทรวงคมนาคมทุกแห่งว่ามีหน่วยไหนที่ยังไม่ครบถ้วนหรือต้องปรับปรุงให้เหมาะสมหรือไม่ เพื่อให้การขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามนโยบาย