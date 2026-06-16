BEM ต้อนรับคณะมหาวิทยาลัยมินดาเนาแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์

เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วง ให้การต้อนรับนักศึกษาและอาจารย์จากคณะวิศวกรรม สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (BS Electrical Engineering program) จากมหาวิทยาลัยมินดาเนา แห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง) ภายใต้โครงการ "Bangkok Educational Tour 2026" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับความรู้ความเข้าใจทางเทคนิค รวมถึงเปิดมุมมองในระดับสากลให้แก่นักศึกษา
ทั้งนี้ คณะได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ควบคุมการปฏิบัติการ และโรงซ่อมบำรุงหลัก พร้อมรับฟังการบรรยายข้อมูล มาตรการรักษาความปลอดภัย รวมไปถึงการปฏิบัติงานควบคุมการเดินรถ และงานซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า เพื่อนำไปเป็นโมเดลศึกษาการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในประเทศของตน โดยมีเจ้าหน้าที่จาก BEM ให้คำแนะนำด้านความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกตลอดการเยี่ยมชม