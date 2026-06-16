BEM แจ้งเตรียมซ้อมรับมือเหตุฉุกเฉิน 18 มิ.ย.69 เวลา 10.00 – 12.00 น. ที่ศูนย์ซ่อมบำรุงคลองบางไผ่

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ร่วมกับ การรถไฟฟ้า ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.), งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองบางรักพัฒนา, สถานีตำรวจภูธรบางบัวทอง, โรงพยาบาลบางบัวทอง, ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการระบบบริการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดนนทบุรี มีกำหนดจัดฝึกซ้อมการจัดการเหตุการณ์ เพื่อให้พนักงานเกิดความชำนาญ สามารถตอบสนองในการจัดการเหตุการณ์และแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างปลอดภัย
ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2569 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ศูนย์ซ่อมบำรุงคลองบางไผ่
ทั้งนี้ ประชาชนผู้อาศัยในบริเวณใกล้เคียงอาจได้ยินเสียงสัญญาณเตือนภัยและเสียงรถฉุกเฉิน จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลโทร 0-2624-5200