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BEM แจ้งเตรียมซ้อมรับมือเหตุฉุกเฉิน 18 มิ.ย.69 เวลา 10.00 – 12.00 น. ที่ศูนย์ซ่อมบำรุงคลองบางไผ่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ร่วมกับ การรถไฟฟ้า ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.), งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองบางรักพัฒนา, สถานีตำรวจภูธรบางบัวทอง, โรงพยาบาลบางบัวทอง, ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการระบบบริการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดนนทบุรี มีกำหนดจัดฝึกซ้อมการจัดการเหตุการณ์ เพื่อให้พนักงานเกิดความชำนาญ สามารถตอบสนองในการจัดการเหตุการณ์และแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างปลอดภัย

ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2569 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ศูนย์ซ่อมบำรุงคลองบางไผ่

ทั้งนี้ ประชาชนผู้อาศัยในบริเวณใกล้เคียงอาจได้ยินเสียงสัญญาณเตือนภัยและเสียงรถฉุกเฉิน จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลโทร 0-2624-5200